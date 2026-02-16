https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/bilim-insanlari-kovid-asisi-pihtilasmasinin-gizemini-cozdugunu-duyurdu-1103531867.html

Bilim insanları Kovid aşısı pıhtılaşmasının gizemini çözdüğünü duyurdu

Bilim insanları Kovid aşısı pıhtılaşmasının gizemini çözdüğünü duyurdu

Sputnik Türkiye

Dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları, bazı KOvid-19 aşılarından sonra çok nadir görülen ama ciddi sonuçlara yol açabilen kan pıhtılaşmasının nedenini... 16.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-16T12:21+0300

2026-02-16T12:21+0300

2026-02-16T12:21+0300

sağlik

kovid-19

aşı

kan pıhtılaşması

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/11/1088126416_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1ca300f9a7509343a048215280f7d28e.jpg

Kanada’daki McMaster Üniversitesi, Avustralya’daki Flinders Üniversitesi ve Almanya’daki Universitatsmedizin Greifswald’dan oluşan bir ekip, sorunun aslında bağışıklık sisteminin yaptığı çok nadir bir “yanlış hedef seçimi” olduğunu duyurdu.Araştırmacılar, alışılmadık koşullar altında bu tepkiyi tetikleyebilen tam bileşenini belirlediler.Bağışıklık sisteminin nadir hatasıVücudun korumak için sürekli nöbet tutan güvenlik ordusu, yani bağışıklık sistemi, virüsleri tanıyıp onlara karşı savaşmak için antikorlar üretir.Kovid-19’a karşı geliştirilen bazı aşılar da, vücudu virüsü tanımaya hazırlamak için zararsız hale getirilmiş bir virüs parçası kullanıyordu. Normalde bu sistem sorunsuz çalışır. Ama bilim insanlarının bulduğu yeni gerçeğe göre, çok nadir durumlarda işler farklı ilerleyebiliyor;Bu değişim, bir binanın tek tuğlasının yer değiştirmesi kadar küçük. Ama sonuçları büyük olabiliyor. Bu küçük değişiklikten sonra antikor, virüs parçasını değil, vücudun kendi kan proteinlerinden biri olan PF4’ü hedef almaya başlıyor. Bunun sonucunda:Neden bu kadar nadir?Bilim insanları bu sorunun neden milyonlarca kişi arasında sadece çok az kişide görüldüğünü de açıkladı. Bu durumun ortaya çıkması için aynı anda birkaç şeyin olması gerekiyor:Yani adeta üst üste gelen çok nadir bir dizi olay söz konusu. Bu yüzden vakalar son derece az görülüyor.Bu keşif neden önemli?Bu keşif sayesinde gelecekte:Araştırmanın başındaki bilim insanlarından Theodore Warkentin’e göre bu, bağışıklık sisteminin bazen nasıl yanlış hedef seçebildiğini moleküler düzeyde gösteren, bilim dünyasında eşi görülmemiş bir bulgu.Araştırmanın sonuçları, tıp dünyasının en saygın dergilerinden biri olan New England Journal of Medicine’da yayımlandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260215/ankarada-nefesten-seker-olcumu-saglayan-sensor-sistemi-gelistirildi-1103515899.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kovid-19, aşı, kan pıhtılaşması