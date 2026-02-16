Türkiye
Beşiktaş- Galatasaray derbisinin tarihi açıklandı
Beşiktaş- Galatasaray derbisinin tarihi açıklandı
Beşiktaş - Galatasaray derbisi 7 Mart cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak. 16.02.2026
Süper Lig'de 24. ve 25. haftanın maç programı açıklandı. Buna göre, 25. haftadaki Beşiktaş-Galatasaray derbisi 7 Mart Cumartesi günün saat 20.00'de oynanacak.
SON HABERLER
17:13 16.02.2026
Beşiktaş - Galatasaray derbisi 7 Mart cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.
Süper Lig'de 24. ve 25. haftanın maç programı açıklandı. Buna göre, 25. haftadaki Beşiktaş-Galatasaray derbisi 7 Mart Cumartesi günün saat 20.00'de oynanacak.
