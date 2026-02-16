https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/besiktas--galatasaray-derbisinin-tarihi-aciklandi-1103545359.html
Beşiktaş- Galatasaray derbisinin tarihi açıklandı
Beşiktaş - Galatasaray derbisi 7 Mart cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak. 16.02.2026
Süper Lig'de 24. ve 25. haftanın maç programı açıklandı. Buna göre, 25. haftadaki Beşiktaş-Galatasaray derbisi 7 Mart Cumartesi günün saat 20.00'de oynanacak.
Süper Lig'de 24. ve 25. haftanın maç programı açıklandı. Buna göre, 25. haftadaki Beşiktaş-Galatasaray derbisi 7 Mart Cumartesi günün saat 20.00'de oynanacak.