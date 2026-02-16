https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/altin-deney-evreni-bir-arada-tutan-gorunmez-gucleri-tespit-etti-1103535054.html

Altın Deney, evreni bir arada tutan görünmez güçleri tespit etti

Altın Deney, evreni bir arada tutan görünmez güçleri tespit etti

Sputnik Türkiye

Bilim insanları, altın parçacıkları, tuzlu su ve ışık kullanarak evrendeki en küçük yapı taşlarını bir arada tutan görünmez güçleri ilk kez gözle görünür hale... 16.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-16T13:51+0300

2026-02-16T13:51+0300

2026-02-16T13:51+0300

yaşam

altın

parçacık fiziği

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/10/1103537660_203:0:1334:636_1920x0_80_0_0_74df47c4c6c4bf3b84ab8ceda40d8d61.png

Toz bir yüzeye yapıştığında veya bir kertenkele tavanda yürüdüğünde, bu etki bilim insanlarının sıklıkla "doğanın görünmez yapıştırıcısı" olarak adlandırdığı şeyden kaynaklanır. İsveç’teki Chalmers Teknoloji Üniversitesi’nden bilim insanları bu görünmez gücü görünür kıldıklarını duyurdu.Bilim insanları, bu gizli kuvvetleri incelemek için çok basit ama etkileyici bir yöntem geliştirdi: Altın parçacıkları, tuzlu su ve ışık. İlk olarak altın, tuzlu su ve ışığı bir araya getirerek, bu güçlerin değişen renkler olarak görünür hale geldiği bir platform yarattılar.Altın parçacıkları yüzeye doğru çekiliyor, fakat tamamen yapışmıyor. Arada, gözle görülemeyecek kadar küçük, nanometre boyutunda boşluklar kalıyor. Bu boşluklar, içi sıvıyla dolu minicik ışık odacıkları gibi davranıyor.Işık, bu boşlukların içinde gidip gelmeye başlıyor. Parçacıklar kırmızı, yeşil ve sarı tonlarında parıldamaya başlıyor. Aslında görülen bu renkler, doğanın görünmez kuvvetlerinin birer işareti.Bu keşif neden önemli?Bu yöntem sadece temel fizik için değil, günlük hayat için de önemli olabilir. Bilim insanlarına göre bu teknoloji:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/antik-mumyalarin-gizemini-koklayarak-cozecekler-1103527560.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

altın, parçacık fiziği