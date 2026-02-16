https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/almanya-fransa-ile-nukleer-caydiricilik-gorusmelerinin-erken-bir-asamada-1103541195.html
Almanya: Fransa ile nükleer caydırıcılık görüşmelerinin erken bir aşamada
16.02.2026
2026-02-16T15:17+0300
2026-02-16T15:17+0300
2026-02-16T15:17+0300
Almanya hükümeti sözcüsü, basın toplantısında, “Görüşmelerin amacı, nükleer caydırıcılık alanında daha yakın iş birliğinin nasıl sağlanabileceğini araştırmak. Görüşmeler hala çok erken bir aşamada” dedi ve ekledi:‘Nükleer şemsiye’ için ABD’ye bağımlıAvrupa, kıtada konuşlandırılmış Amerikan silahlarından ve NATO'nun karşılıklı savunma paktından oluşan nükleer şemsiyesi için ABD'ye bağımlı.Avrupa'da halihazırda sadece İngiltere ve Fransa nükleer silaha sahip.
Almanya, Merz ile Macron arasında ortak bir Avrupa nükleer caydırıcılığı oluşturulmasına yönelik yürütülen görüşmelerin erken bir aşamada olduğu söylerken, ABD’nin rolünü azaltmayı hedeflemediğini savundu.
Almanya hükümeti sözcüsü, basın toplantısında, “Görüşmelerin amacı, nükleer caydırıcılık alanında daha yakın iş birliğinin nasıl sağlanabileceğini araştırmak. Görüşmeler hala çok erken bir aşamada” dedi ve ekledi:
Bu, ABD’nin koruyucu şemsiyesinin yerini almakla ilgili değil, aksine onu tamamlamak ve güçlendirmekle ilgilidir. Amerika Birleşik Devletleri, NATO’nun nükleer caydırıcılığında merkezi bir rol oynamaktadır. Şu anda durum böyledir ve gelecekte de böyle kalmasını istiyoruz.
‘Nükleer şemsiye’ için ABD’ye bağımlı
Avrupa, kıtada konuşlandırılmış Amerikan silahlarından ve NATO'nun karşılıklı savunma paktından oluşan nükleer şemsiyesi için ABD'ye bağımlı.
Avrupa'da halihazırda sadece İngiltere ve Fransa nükleer silaha sahip.