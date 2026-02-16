https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/almanya-fransa-ile-nukleer-caydiricilik-gorusmelerinin-erken-bir-asamada-1103541195.html

Almanya: Fransa ile nükleer caydırıcılık görüşmelerinin erken bir aşamada

Almanya: Fransa ile nükleer caydırıcılık görüşmelerinin erken bir aşamada

Sputnik Türkiye

Almanya, Merz ile Macron arasında ortak bir Avrupa nükleer caydırıcılığı oluşturulmasına yönelik yürütülen görüşmelerin erken bir aşamada olduğu söylerken... 16.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-16T15:17+0300

2026-02-16T15:17+0300

2026-02-16T15:17+0300

dünya

fransa

almanya

nükleer

abd

nato

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/10/1103541028_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_76c50edeb5b3feb56190183bd287a7a5.jpg

Almanya hükümeti sözcüsü, basın toplantısında, “Görüşmelerin amacı, nükleer caydırıcılık alanında daha yakın iş birliğinin nasıl sağlanabileceğini araştırmak. Görüşmeler hala çok erken bir aşamada” dedi ve ekledi:‘Nükleer şemsiye’ için ABD’ye bağımlıAvrupa, kıtada konuşlandırılmış Amerikan silahlarından ve NATO'nun karşılıklı savunma paktından oluşan nükleer şemsiyesi için ABD'ye bağımlı.Avrupa'da halihazırda sadece İngiltere ve Fransa nükleer silaha sahip.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/abnin-sinir-disi-planina-tepki-irksal-profilleme-olabilir-avrupa-bunun-nereye-gittigini-biliyor-1103532913.html

fransa

almanya

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fransa, almanya, nükleer, abd, nato