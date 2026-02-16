Türkiye
Almanya: Fransa ile nükleer caydırıcılık görüşmelerinin erken bir aşamada
Almanya hükümeti sözcüsü, basın toplantısında, “Görüşmelerin amacı, nükleer caydırıcılık alanında daha yakın iş birliğinin nasıl sağlanabileceğini araştırmak. Görüşmeler hala çok erken bir aşamada” dedi ve ekledi:‘Nükleer şemsiye’ için ABD’ye bağımlıAvrupa, kıtada konuşlandırılmış Amerikan silahlarından ve NATO'nun karşılıklı savunma paktından oluşan nükleer şemsiyesi için ABD'ye bağımlı.Avrupa'da halihazırda sadece İngiltere ve Fransa nükleer silaha sahip.
fransa, almanya, nükleer, abd, nato
16.02.2026
