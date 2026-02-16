Ali Çağatay: Paramız pul oldu

200 liranın artık satın alma gücü epeyce gerilemiş durumda. 200 lira piyasaya ilk çıktığında o günkü satın alma gücüyle bugünkü satın alma gücü arasında ciddi farklar var. İlk basıldığında 200 lirayla alınan ürünleri almak için bugün tam tamına 4 bin 579 lira harcamanız gerekiyor. İlk çıktığında 200 lira 120 euroya tekabül ediyordu, bugün 4 euroya tekabül ediyor. Aradaki aşınmaya ve değer kaybına dikkat edin. İlk çıktığında ekmek 1 liraydı ve 200 lirayla 200 ekmek alabiliyorduk. Şimdi 200 lirayla sadece 10 ekmek alıyoruz. 200 lirayla artık alışveriş yapamıyoruz.

Marketten ancak birkaç ekmek, biraz peynir ya da zeytin alabiliyorsunuz. 200 liranın alım gücü sıfırlanmış durumda.1 kuruş zaten yok, 5 kuruş yok, 10 kuruş işe yaramıyor, 25 kuruşu kullanabilen yok. 50 kuruşu sokakta bulsanız almazsınız. Madeni paralarımızın alım gücü sıfırlandı. Darphane’nin 1 ve 5 kuruş basımını durdurması geç kalınmış bir karar. Hatta 100 ve 200 liralık banknotların da basılmaması gerektiğini düşünüyorum. 200 lirayla artık ancak PTT’den bir pul alabiliyoruz. ‘Paramız pul oldu’ dedikleri tam olarak budur.