2025’in son çeyrek karnesi: Ticari gayrimenkullerde gerileme dönemi

2025 yılının dördüncü çeyreğinde Türkiye genelinde Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi nominal olarak yüzde 30,90 oranında artış göstermiş vaziyette. Fakat enflasyon etkisi çıkarıldığında yani reel olarak fiyatlar yüzde 0,5 oranında gerilemiş. Bu, fiyatların genel seviyenin üstünde artmadığı hatta nominal artışa rağmen değer kaybettiği anlamına geliyor. Basitçe baktığımızda gayrimenkul fiyatları rakam olarak yükselmiş ama satış fiyat artışı enflasyonun altında kalmış. Fiyatlar yükseldi ama alım gücü olarak gerilemiş.

Dükkan ve ofis fiyatlarında da benzer bir tablo var. Nominal artış yüksek görünse de enflasyondan arındırıldığında reel olarak azalma söz konusu. Satılık ilanlar var ama alan var mı, onları tercih eden var mı, dönüp bir bakmak lazım. Evler pahalı, kiralar da yüksek ve semtine göre değişiyor. 2025 yılında satışlar nasıl olmuş, 2026’ya gelirken kiralama ve satış tarafında tablo ne durumda, bunları da değerlendirmek gerekiyor. Bu başlıkları uzmanıyla ayrıca konuşacağız.