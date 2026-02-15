Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ardından Tedesco: 'Şimdi iki tane zorlu Nothingam Forest maçı var'
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Domenico Tedesco ve Kerem Aktürkoğlu maçın ardından basına açıklamalarda bulundu.
Tedesco, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, şampiyonluk yarışıyla ilgili bir şey söyleyemeyeceğini çünkü her maçın çok zor olduğunu belirtti.
Ligin ilk yarısında bazı puan kayıpları yaşadıklarını dile getiren Tedesco, "Mesela Kasımpaşa maçındaki 11’e 10 oynamamıza rağmen o maçı kazanamamıştık. Dolayısıyla bu ligde hiçbir maç kolay değil. Kimse bize 3 puan hediye etmeyecek. Rakiplerimiz 'alın size 3 puan' demeyecek. Herkes mücadele ediyor. Çok zorlu bir lig. Dolayısıyla bu ligdeki takımları tebrik etmem gerekiyor. İnanılmaz takımlar, inanılmaz stadyumlar var. Kocaeli bir önceki deplasman maçımız, orada nefes kesen bir atmosfer vardı, bugünkü maçta nefes kesen bir atmosfer vardı. Tribünlerde çok fazla tutku var. Bizler hepimiz Türk futbolu adına bu anlamda gurur duyabiliriz." şeklinde konuştu.
Tedesco, karşılaşmadaki performanslarına ilişkin ise şunları söyledi:
"İyi bir dönemden geçiyoruz. Odağımız yüksek. Bugünkü maça da iyi bir başlangıç yapmıştık. Rakibimiz girdiği ilk pozisyonda golü attı ve 1-0 yenik duruma düştük. Muçi’ye atılan uzun bir top sonrasında golü yedik. Kolay değil aslında belirtmiş olduğum gibi maça iyi bir başlangıç yapmıştık, önde baskı yapıyorduk, top bizdeydi. Pozisyonlar üretiyorduk ve bunları yaparken 1-0 geriye düşmek kolay değil. Ama odağımız yüksekti. Bu akşam sadece bu maçı kazandık, başka bir şey kazanmadık. Daha yapmamız gereken çok fazla işimiz var.
Şimdi iki tane zorlu Nothingam Forest o iki zorlu maçın arasında oynayacağımız Kasımpaşa maçları var, çok zor."
Trabzon deplasmanına kazanmak için geldiklerini vurgulayan sarı-lacivertli takımın çalıştırıcısı Tedesco, "Kazanmak istiyorduk çünkü beraberlik bizim için yeterli değil. Ama tabii ki maç içerisinde farklı koşullar olabiliyor. Mesela bu kadar erken 1-0 geriye düştüğümüzde o an aslında beraberlik bile isteyebiliyorsunuz. Çünkü zor bir atmosferde iyi bir takıma karşı oynuyorsunuz. Ama bizler her sabah uyandığımızda oynayacağımız maçları kazanmak için oynuyoruz. Eğer zaten böyle olmasa yataktan çıkmanın bir anlamı yoktur." dedi.
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, "Sonu şampiyonluk olursa bu galibiyetlerin ve serilerin bir önemi olur. Sonunda gülen taraf olacağımıza inanıyoruz." dedi.
Papara Park'taki karşılaşmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kerem, Trabzonspor'un ligin önemli takımlarından biri olduğunu ve bu maça diğer maçlardan daha farklı hazırlandıklarını söyledi.
Kerem Aktürkoğlu, zor bir maç olduğunu belirterek, "Trabzonspor'un nasıl ataklar yapacağını biliyorduk. İstemediğimiz bir şekilde golü yedik. Geriye düştük ama maçın başından sonuna kadar bence müthiş bir performans sergiledik. Galibiyeti de hak ettiğimizi düşünüyorum. Tabii gol atıp skora katkı sağlayınca daha değerli oluyor." diye konuştu.
Takıma katkı sağlamanın kendisi için önemli olduğunu dile getiren sarı-lacivertli oyuncu, "Hocam için yeterliyse benim için de yeterli. Takım kazansın, sonu güzel olsun, şampiyonluk olsun benim için yeterli." ifadesini kullandı.
Kerem Aktürkoğlu, her zaman taraftarın desteğini hissettiğine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:
"Taraftara sonsuz teşekkür ediyorum. Her düştüğümde beni kaldırdılar, bana destek oldular. Onların o desteği hissettiğim için de o zorlu süreçlerden geçip ayağa kalktım. Ben çok fazla da düşeceğim, buna da inanıyorum ama düştüğüm yerden her zaman olduğu gibi yine kalkacağım. Kalkamazsan zaten bu seviyelerde olamıyorsun. Kendime inanıyorum. Takımıma güveniyorum, inanıyorum. Taraftarımıza da inanıyorum. Sadece beni değil, bütün arkadaşlarımı çok fazla destekliyorlar. Taraftarın desteği için de teşekkür ediyorum."
Teknik direktörün iletişiminin sadece kendisiyle değil, bütün futbolcularla iyi olduğunu anlatan Kerem, "Onun desteğini hissettiğim için ben de o rahatlığı sahaya yansıtabiliyorum. Sağ olsun hem bana hem de takım arkadaşlarıma fazla güveniyor. Biz de ona çok güveniyoruz. Sahaya da skor olarak yansıyor." dedi.
Kerem Aktürkoğlu, maçtaki bir pozisyonda hakemin kararına verdiği tepkiyle ilgili soruyu da şöyle yanıtladı:
"Hakeme, önce bana daha sonra topa dokunduğunu söyledim. O da bana, 'Ben topa dokunduğunu gördüm' dedi. 'Lütfen VAR ile konuşursan benim ayağıma vurduğunu söyler misin?' dedim. Maç sonrasında izledim, benim ayağıma vuruyor. Pozisyonun faul olduğuna inandığım için o kadar itiraz ettim. Öyle takdir ettiler, yapacak bir şey yok."
Fenerbahçe'nin yenilmezlik serisi sorulan Kerem, şunları kaydetti:
"Çok iyi bir durum ve grafikte olduğumuzu biliyoruz. Camiamız da bunu biliyor. Tabii ki bu özgüvenle sahaya çıkıyoruz. Bu da ister istemez sonuçlara etki ediyor. Seriler ve galibiyetler çok önemli. Camiayı da motive ediyordur. Her maç, daha farklı konsantrasyon ve özgüvenle sahaya çıkıyoruz. Serilerden ziyade iyi futbolumuza ve kendimize güveniyoruz. Sahadaki sonuçlara da etki ediyor. Sonu şampiyonluk olursa bu galibiyetlerin ve serilerin bir önemi olur. Sonunda gülen taraf olacağımıza inanıyoruz."