Denizin rengi mavinin her tonuna büründü

Antalya'nın Kaş ilçesinde etkili olan yağış dolayısıyla Kaputaş Plajı'nda deniz, başta turkuaz olmak üzere mavinin çeşitli tonlarına büründü.
Ortaya çıkan güzel manzara, drone ile havadan görüntülendi.
İlçedeki yağışın ardından kanyondan akan yağmur suyu, ünlü Kaputaş Plajı'ndadenizle buluştu.Denizde oluşan açık mavi, turkuaz ve lacivert gibi renk geçişleri görsel bir şölen sundu.
Yüksek dalgaların sahile çarpmasıyla ortaya çıkan beyaz köpükler isedenizde farklı bir görüntü oluşturdu.
İlçedeki yerli ve yabancı turistler, eşine az rastlanan manzaranın fotoğraflarını çekti, öz çekim yaptı.
