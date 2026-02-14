Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260214/kubada-rafineri-yangini-cikti-siyah-dumanlar-kente-yayildi-1103491700.html
Küba'da rafineri yangını çıktı: Siyah dumanlar kente yayıldı
Küba'da rafineri yangını çıktı: Siyah dumanlar kente yayıldı
Sputnik Türkiye
Küba’nın en büyük petrol rafinerisi Nico Lopez’te çıkan büyük yangın, yakıt kıtlığı yaşayan ülkede alarma neden oldu. Yangın, Havana Körfezi’ndeki rafinerideki... 14.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-14T02:50+0300
2026-02-14T02:50+0300
dünya
küba
abd-küba i̇lişkileri
küba krizi
küba komünist partisi
küba sağlık bakanlığı
petrol
brent petrol
küresel petrol talebi
petrol boru hattı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0e/1103491528_0:0:1120:630_1920x0_80_0_0_bec788903d9f9d34cf428fad73b28809.jpg
Küba’nın başkenti Havana’daki Nico Lopez Petrol Rafinerisi'nde çıkan yangının kontrol altına alındığı bildirildi.Havana Körfezi’ndeki rafinerinin depolarından birinde çıkan yangın sonrası yoğun duman yükseldi. Küba Enerji ve Maden Bakanlığı, alevlerin kısa sürede kontrol altına alındığını ve yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığını açıkladı.ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela petrolünün Küba’ya sevkiyatını durdurmaya yönelik açıklamaları sonrası ülkenin enerji arzında sıkıntılar artmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/trumpin-kuba-tehdidi-ne-anlama-geliyor-abd-yeni-bir-mudahaleye-mi-hazirlaniyor-1102708956.html
küba
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0e/1103491528_140:0:980:630_1920x0_80_0_0_ad198419b2b1779567fd0597ae5fea87.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
küba, abd-küba i̇lişkileri, küba krizi, küba komünist partisi, küba sağlık bakanlığı, petrol, brent petrol, küresel petrol talebi, petrol boru hattı, petrol üretimi, petrol arama, petrol rafinerisi, petrol havzası
küba, abd-küba i̇lişkileri, küba krizi, küba komünist partisi, küba sağlık bakanlığı, petrol, brent petrol, küresel petrol talebi, petrol boru hattı, petrol üretimi, petrol arama, petrol rafinerisi, petrol havzası

Küba'da rafineri yangını çıktı: Siyah dumanlar kente yayıldı

02:50 14.02.2026
© AAKüba rafineri yangını
Küba rafineri yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2026
© AA
Abone ol
Küba’nın en büyük petrol rafinerisi Nico Lopez’te çıkan büyük yangın, yakıt kıtlığı yaşayan ülkede alarma neden oldu. Yangın, Havana Körfezi’ndeki rafinerideki bir depoda başladı; siyah dumanlar geniş bir alana yayıldı.
Küba’nın başkenti Havana’daki Nico Lopez Petrol Rafinerisi'nde çıkan yangının kontrol altına alındığı bildirildi.
Havana Körfezi’ndeki rafinerinin depolarından birinde çıkan yangın sonrası yoğun duman yükseldi. Küba Enerji ve Maden Bakanlığı, alevlerin kısa sürede kontrol altına alındığını ve yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela petrolünün Küba’ya sevkiyatını durdurmaya yönelik açıklamaları sonrası ülkenin enerji arzında sıkıntılar artmıştı.
Küba-ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2026
GÖRÜŞ
Trump’ın Küba tehdidi ne anlama geliyor? ABD yeni bir müdahaleye mi hazırlanıyor?
13 Ocak, 16:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала