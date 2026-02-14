https://anlatilaninotesi.com.tr/20260214/kubada-rafineri-yangini-cikti-siyah-dumanlar-kente-yayildi-1103491700.html
Küba'da rafineri yangını çıktı: Siyah dumanlar kente yayıldı
Küba'da rafineri yangını çıktı: Siyah dumanlar kente yayıldı
Sputnik Türkiye
Küba’nın en büyük petrol rafinerisi Nico Lopez’te çıkan büyük yangın, yakıt kıtlığı yaşayan ülkede alarma neden oldu. Yangın, Havana Körfezi’ndeki rafinerideki... 14.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-14T02:50+0300
2026-02-14T02:50+0300
2026-02-14T02:50+0300
dünya
küba
abd-küba i̇lişkileri
küba krizi
küba komünist partisi
küba sağlık bakanlığı
petrol
brent petrol
küresel petrol talebi
petrol boru hattı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0e/1103491528_0:0:1120:630_1920x0_80_0_0_bec788903d9f9d34cf428fad73b28809.jpg
Küba’nın başkenti Havana’daki Nico Lopez Petrol Rafinerisi'nde çıkan yangının kontrol altına alındığı bildirildi.Havana Körfezi’ndeki rafinerinin depolarından birinde çıkan yangın sonrası yoğun duman yükseldi. Küba Enerji ve Maden Bakanlığı, alevlerin kısa sürede kontrol altına alındığını ve yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığını açıkladı.ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela petrolünün Küba’ya sevkiyatını durdurmaya yönelik açıklamaları sonrası ülkenin enerji arzında sıkıntılar artmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/trumpin-kuba-tehdidi-ne-anlama-geliyor-abd-yeni-bir-mudahaleye-mi-hazirlaniyor-1102708956.html
küba
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0e/1103491528_140:0:980:630_1920x0_80_0_0_ad198419b2b1779567fd0597ae5fea87.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
küba, abd-küba i̇lişkileri, küba krizi, küba komünist partisi, küba sağlık bakanlığı, petrol, brent petrol, küresel petrol talebi, petrol boru hattı, petrol üretimi, petrol arama, petrol rafinerisi, petrol havzası
küba, abd-küba i̇lişkileri, küba krizi, küba komünist partisi, küba sağlık bakanlığı, petrol, brent petrol, küresel petrol talebi, petrol boru hattı, petrol üretimi, petrol arama, petrol rafinerisi, petrol havzası
Küba'da rafineri yangını çıktı: Siyah dumanlar kente yayıldı
Küba’nın en büyük petrol rafinerisi Nico Lopez’te çıkan büyük yangın, yakıt kıtlığı yaşayan ülkede alarma neden oldu. Yangın, Havana Körfezi’ndeki rafinerideki bir depoda başladı; siyah dumanlar geniş bir alana yayıldı.
Küba’nın başkenti Havana’daki Nico Lopez Petrol Rafinerisi'nde çıkan yangının kontrol altına alındığı bildirildi.
Havana Körfezi’ndeki rafinerinin depolarından birinde çıkan yangın sonrası yoğun duman yükseldi. Küba Enerji ve Maden Bakanlığı, alevlerin kısa sürede kontrol altına alındığını ve yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela petrolünün Küba’ya sevkiyatını durdurmaya yönelik açıklamaları sonrası ülkenin enerji arzında sıkıntılar artmıştı.