TÜMYAD Saha Koordinatörü: Hatay’da toprak çok bereketli ancak çiftçi alıcı bulamıyor

“Biz sezonun başında, kasım ayı başlarında çok fazla bu konuda yardım talebi aldık. Yetişebildiğimiz kadar bahçelere gitmek üzere organize olduk. Yaklaşık 4 aydır bu çalışmaları sürdürüyoruz. Bu sene ürün çok bereketli. Toprak çok fışkırdı resmen ama maalesef söylediğiniz gibi alıcı bulamıyor Hatay çiftçisi, mandalina üreticisi. Biz de kendi imkanlarımız, kendi bütçemiz doğrultusunda çiftçimize, üreticimize el vermek üzere yaklaşık dört aydır dayanışma içerisinde bulunuyoruz. Kooperatifleşme çok önemli bir şey. Belediyeler organize olsalardı çok iyi olurdu. Biz de olabildiğince sesimizi duyurmaya çalıştık. İl kaymakamlığıyla, okul yönetimleriyle destekli bir şekilde dayanışma içerisinde yapabildiğimiz kadar yapmaya çalıştık. Sesimizi duyurmaya çalıştık ama maalesef hepsine yetemedik. Bu bizim için üzücü oldu elbette”