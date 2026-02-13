https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/tumyad-saha-koordinatoru-hatayda-toprak-cok-bereketli-ancak-ciftci-alici-bulamiyor-1103486916.html
TÜMYAD Saha Koordinatörü: Hatay’da toprak çok bereketli ancak çiftçi alıcı bulamıyor
TÜMYAD Saha Koordinatörü: Hatay’da toprak çok bereketli ancak çiftçi alıcı bulamıyor
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konuğu Tüm Yardımlaşma Derneği (TÜMYAD) Saha Koordinatörü Işıl Kökdemir oldu. 13.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-13T19:08+0300
2026-02-13T19:08+0300
2026-02-13T19:08+0300
mustafa hoş i̇le yol arkadaşi
radyo sputnik
radyo
radyo
hatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/10/1097939485_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a13b97118ef6c1fab34654ccb1bfee4e.png
Hatay’da narenciye üreticisi, yetiştirdiği mahsulü satamadı. Zarar eden üreticilerin mahsulleri toprakta çürüdü. Yaklaşık 200 bin ton mandalinanın çürümesinin ardından üreticiler ağaçlarını kesmeye başladı. TÜMYAD ekipleri, üreticilerin ürünlerini toplayıp dağıttı.TÜMYAD Saha Koordinatörü Işıl Kökdemir, Hatay’daki tabloya ilişkin şunları söyledi:
hatay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/10/1097939485_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_53abae729cee426dee62db12ff6377d1.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, hatay
radyo sputnik, radyo, radyo, hatay
TÜMYAD Saha Koordinatörü: Hatay’da toprak çok bereketli ancak çiftçi alıcı bulamıyor
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konuğu Tüm Yardımlaşma Derneği (TÜMYAD) Saha Koordinatörü Işıl Kökdemir oldu.
Hatay’da narenciye üreticisi, yetiştirdiği mahsulü satamadı. Zarar eden üreticilerin mahsulleri toprakta çürüdü. Yaklaşık 200 bin ton mandalinanın çürümesinin ardından üreticiler ağaçlarını kesmeye başladı. TÜMYAD ekipleri, üreticilerin ürünlerini toplayıp dağıttı.
TÜMYAD Saha Koordinatörü Işıl Kökdemir, Hatay’daki tabloya ilişkin şunları söyledi:
“Biz sezonun başında, kasım ayı başlarında çok fazla bu konuda yardım talebi aldık. Yetişebildiğimiz kadar bahçelere gitmek üzere organize olduk. Yaklaşık 4 aydır bu çalışmaları sürdürüyoruz. Bu sene ürün çok bereketli. Toprak çok fışkırdı resmen ama maalesef söylediğiniz gibi alıcı bulamıyor Hatay çiftçisi, mandalina üreticisi. Biz de kendi imkanlarımız, kendi bütçemiz doğrultusunda çiftçimize, üreticimize el vermek üzere yaklaşık dört aydır dayanışma içerisinde bulunuyoruz. Kooperatifleşme çok önemli bir şey. Belediyeler organize olsalardı çok iyi olurdu. Biz de olabildiğince sesimizi duyurmaya çalıştık. İl kaymakamlığıyla, okul yönetimleriyle destekli bir şekilde dayanışma içerisinde yapabildiğimiz kadar yapmaya çalıştık. Sesimizi duyurmaya çalıştık ama maalesef hepsine yetemedik. Bu bizim için üzücü oldu elbette”