‘Münih Güvenlik Konferansı alternatif olmayacak, arz zincirleri Çin’in elinde’

“La Fontaine’ın ‘Öküz kadar büyük olmak isteyen kurbağa’ diye bir sözü var. Bu, La Fontaine’ın en meşhur fabldır. Macron karısından tokat yedikten sonra coştu. Avrupa bölgesinde petrol çıkan yer yok o yüzden başka alanlara girmeleri gerek ve o alanlarda da Amerika, Rusya, İran ve bazı Arap ülkeleri var. Nereden petrol bulacaklar? Almanya’nın endüstriyel yapısı geriledi. Fransa zaten çekici motor gücü değildi. İspanya, İtalya, Fransa, Portekiz çok iyi şarkı söylüyor ancak bu kadarlar. Avrupa Birliği’ni Almanya çekip götürüyordu. İngiltere de dışarda kaldı. Onlar da içlerinde bölündü, ekonomileri kötü. Üstelik Epstein ile yakın ilişkileri çıktı. Bu sistemin içerisinde seksomanyak bir durum var. Hayretle izliyoruz. Artık başka bir yapı kurmalarının çok zor olduğunu düşünüyorum. Toplantıdaki NATO sekreteri farklı bir yapının oluşamayacağını söyledi. Bunun oluşması için altı yedi sene kadar bir tarih verdi. Bu kadar yıl Rusya-Ukrayna savaşı devam mı edecek örneğin? Bunun ekonomik boyutunu nasıl kaldıracaklar? Şu anda göç almış durumdalar ve sağ akımlar çok hızlı gelişiyor. Enerji konusunda da sıkıntıları var. Herkes ayrı ilişki kurmak istiyor. Hindistan’a gittiler, Hindistan bunlardan faydalanmak istedi. Bunlar Hindistan’a mal yığmak istiyorlar. Hindistan asıl Rusya ile ilişkili. Afganistan ve Pakistan’a yüklenerek yakın ilişki kurmaya çalışıyorlar. Bu da Hindistan’ı zor duruma sokabilir. Burada müthiş analizler olacağını düşünüyorum.”