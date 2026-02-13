https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/kredi-karti-limitleri-2-gun-sonra-degisiyor-yeni-limitler-nasil-belirlenecek-1103476579.html

Kredi kartı limitleri 2 gün sonra değişiyor: Yeni limitler nasıl belirlenecek?

Kredi kartı limitleri 2 gün sonra değişiyor: Yeni limitler nasıl belirlenecek?

Sputnik Türkiye

BDDK’nın bankalara tanıdığı süre pazartesi doluyor; kredi kartı limitleri yeniden belirlenecek. Düzenlemede kişinin tüm bankalardaki toplam kart limiti esas... 13.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-13T13:00+0300

2026-02-13T13:00+0300

2026-02-13T13:00+0300

ekonomi̇

kredi kartı

kredi kartı limiti

bddk

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/05/1088849333_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_82aa3bcdc7a6c3a3c315a873a83a0c10.jpg

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) kararı uyarınca, bankalara verilen süre pazartesi sona eriyor. Buna göre kredi kartı limitleri yeniden belirlenmiş olacak.NTV'nin haberine göre, BDDK’nın bankalara gönderdiği yazıda, müşterilerle temasa geçilmesi ve şu adımların atılması istendi:“Mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla dijital kanallar üzerinden gelir belgelerinin temini ve teyidi süreçlerinin oluşturulması, eğitim ve sağlık harcamalarının olumsuz şekilde etkilenmemesini sağlayacak gerekli sistemsel geliştirmenin yapılmasının gerektiğini”3 ay içinde altyapı şartıKararın “sağlıklı ve kesintisiz” uygulanabilmesi için bankalardan, gerekli sistemsel altyapılarını en geç 3 ay içinde tamamlamaları ve operasyonel süreçleri eksiksiz yürütmeleri talep edildi.Esas kriter: Tüm bankalardaki toplam limitBDDK’nın ocak sonu kararlarına göre limit azaltması yapılırken, bir kişiye ait tüm bankalardaki kartların toplam limiti esas alınacak. Limit belirlemesinde 2025 yılı sonuna kadar yapılmış kredi kartı harcamaları dikkate alınacak.400 bin lira istisnası nasıl işleyecek?İlk limit azaltması çalışmasında, toplam kredi kartı limiti 400 bin liraya kadar olan kartlar dikkate alınmayacak. Ancak bu tutar, tek bir bankadaki kartı değil, kişinin tüm bankalardaki kartlarının toplamını ifade ediyor. Örneğin bir kişinin farklı bankalarda toplam 600 bin lira limiti varsa, 400 bin lira istisnasından yararlanamayacak.Limit düşerse 400 bine kadar artırma imkanıLimit azaltması sonrasında toplam limit 400 bin lira veya altına inerse, 15 Şubat sonrası yapılacak limit artırım taleplerinde 400 bin liraya kadar gelir kriteri aranmayacak. Ancak bankalar bu artırımda da müşterinin diğer bankalardaki kart limitlerini dikkate almak zorunda olacak. 400 bin lira üstü taleplerde ise resmi gelir belgeleri istenecek.400 bin lira üstü kartlarda da azaltma gündemdeToplam limiti 400 bin lira üstü olan kartlarda da 15 Şubat itibarıyla azaltma uygulanacağı belirtiliyor. Metindeki örneğe göre; limiti 450 bin lira olan bir kart sahibi 2025 boyunca 200 bin lira harcama yaptıysa, kullanılabilir limit ortalaması esas alınarak indirime gidilerek limit 325 bin liraya düşebiliyor. Bu durumda kart sahibi, tekrar 400 bin liraya kadar artırma talebinde bulunabiliyor.750 bin lira üstü limit için yüzde 80 azaltma kuralıUygulama maddesine göre, toplam kredi kartı limiti 750 bin TL’nin üzerinde olan kart hamillerinin limitleri, hesap kesim tarihleri itibarıyla kullanılabilir limitin en düşük olduğu dönemdeki miktarın yüzde 80’i kadar azaltılacak.BDDK kararına göre 2026 yılında yeni kart başvurularında daha net kurallar uygulanacak. İlk yıl kart limiti maaşın iki katı, ikinci yıl ise en fazla gelirin 4 katı olarak belirlenebilecek.Net gelir esas, limitler gözden geçirilecekYasal düzenleme gereği bankalar limit hesabında müşterinin net aylık gelirini dikkate almak zorunda. BDDK, tüm kredi kartı limitlerinin 2027 yılı başına kadar gelir gösterir evraklarla uyumlu hale getirilmesini istedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/trafik-cezalarindaki-duzenlemelerin-merak-edilenleri-10-soru-ve-10-yanit-1103474723.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kredi kartı, kredi kartı limiti, bddk