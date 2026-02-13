Türkiye
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
Ne zaman emekli olurum?’, ‘Ne kadar prim ödemem lazım?’, ‘Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir?’, ‘Tazminat hakkım var mı?’... SGK Uzmanı Melis Elmen, her cuma saat 15.00’te Çalışma Hayatım programında kafanıza takılan soruları yanıtlıyor.
Kademeli emeklilikte hangi noktadayız?
Kademeli emeklilikte hangi noktadayız?
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik'teki Çalışma Hayatım programında bugün, 'Kademeli emeklilikte hangi noktadayız?' sorusunu EMEK-DER Başkanı Fatma Köseoğlu ile konuştu.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, her cuma Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Çalışma Hayatım programında bu hafta, EMEK-DER Başkanı Fatma Köseoğlu ile birlikte kademeli emekliliği konuştu.Yalnızca kademeli emeklilik değil maaşla ilgili de düzenlemeler yapılması gerektiğini söyleyen Köseoğlu, şöyle konuştu:
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında bugün, ‘Kademeli emeklilikte hangi noktadayız?’ sorusunu EMEK-DER Başkanı Fatma Köseoğlu ile konuştu.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, her cuma Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Çalışma Hayatım programında bu hafta, EMEK-DER Başkanı Fatma Köseoğlu ile birlikte kademeli emekliliği konuştu.
Yalnızca kademeli emeklilik değil maaşla ilgili de düzenlemeler yapılması gerektiğini söyleyen Köseoğlu, şöyle konuştu:
“Kademeli emeklilik, aynı şartlarda çalışmasına rağmen yalnızca işe giriş tarihi nedeniyle 17-20 yıl daha geç emekli edilmek istenen milyonlarca emekli için adaletli bir geçiş düzenlemesi talebidir. EYT’den farkı şu, EYT hakkını aldı fakat herhangi bir kademelendirme yapılmadan eksik bir yasayla çıkarıldı. Kademeli emekliliği tüm statüler için talep ediyoruz. Biz dernek olarak statü ayrımı yapılmaksızın EYT’nin bittiği yerden başlayan bir hak arayışımız var. Aylık bağlanma oranına da karşıyız. Sadece erken emeklilik değil maaşla ilgili de düzenlemeler yapılsın istiyoruz. İşe giriş tarihi nedeniyle mağdur olan çok büyük bir kitle var. 43 yaşında emekli olmuş bir beyefendiyle 52 yaşında 9 bin 300 günü olan bir beyefendi aynı iş yerinde çalışıyor. Çalışma barışı bozulmuş durumda. Bu toplumsal bir soruna dönüşmüş durumda. Devletimiz çıkardığı yasayla çalışma hayatına bu süreci yaşattı.”
