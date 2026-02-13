Kademeli emeklilikte hangi noktadayız?

“Kademeli emeklilik, aynı şartlarda çalışmasına rağmen yalnızca işe giriş tarihi nedeniyle 17-20 yıl daha geç emekli edilmek istenen milyonlarca emekli için adaletli bir geçiş düzenlemesi talebidir. EYT’den farkı şu, EYT hakkını aldı fakat herhangi bir kademelendirme yapılmadan eksik bir yasayla çıkarıldı. Kademeli emekliliği tüm statüler için talep ediyoruz. Biz dernek olarak statü ayrımı yapılmaksızın EYT’nin bittiği yerden başlayan bir hak arayışımız var. Aylık bağlanma oranına da karşıyız. Sadece erken emeklilik değil maaşla ilgili de düzenlemeler yapılsın istiyoruz. İşe giriş tarihi nedeniyle mağdur olan çok büyük bir kitle var. 43 yaşında emekli olmuş bir beyefendiyle 52 yaşında 9 bin 300 günü olan bir beyefendi aynı iş yerinde çalışıyor. Çalışma barışı bozulmuş durumda. Bu toplumsal bir soruna dönüşmüş durumda. Devletimiz çıkardığı yasayla çalışma hayatına bu süreci yaşattı.”