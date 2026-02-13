https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/kademeli-emeklilikte-hangi-noktadayiz-1103485887.html
Kademeli emeklilikte hangi noktadayız?
Kademeli emeklilikte hangi noktadayız?
Sputnik Türkiye
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında bugün, ‘Kademeli emeklilikte hangi noktadayız?’ sorusunu EMEK-DER Başkanı Fatma Köseoğlu... 13.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-13T17:33+0300
2026-02-13T17:33+0300
2026-02-13T17:33+0300
meli̇s elmen'le çalişma hayatim
radyo sputnik
radyo
radyo
melis elmen
sgk uzmanı
kademeli emeklilik
eyt
emeklilik
emekli
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/14/1091823014_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_6f227c51971ac6cfa00a81c6f519ccc0.png
Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, her cuma Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Çalışma Hayatım programında bu hafta, EMEK-DER Başkanı Fatma Köseoğlu ile birlikte kademeli emekliliği konuştu.Yalnızca kademeli emeklilik değil maaşla ilgili de düzenlemeler yapılması gerektiğini söyleyen Köseoğlu, şöyle konuştu:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Melis Elmen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090648251_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ab8cc7e8c68d0fcbcc6464aa954285e7.jpg
Melis Elmen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090648251_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ab8cc7e8c68d0fcbcc6464aa954285e7.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/14/1091823014_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_85b81e0c4d64acb57777008ccb45c4aa.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Melis Elmen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090648251_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ab8cc7e8c68d0fcbcc6464aa954285e7.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, melis elmen, sgk uzmanı, kademeli emeklilik, eyt, emeklilik, emekli
radyo sputnik, radyo, radyo, melis elmen, sgk uzmanı, kademeli emeklilik, eyt, emeklilik, emekli
Kademeli emeklilikte hangi noktadayız?
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında bugün, ‘Kademeli emeklilikte hangi noktadayız?’ sorusunu EMEK-DER Başkanı Fatma Köseoğlu ile konuştu.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, her cuma Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Çalışma Hayatım programında bu hafta, EMEK-DER Başkanı Fatma Köseoğlu ile birlikte kademeli emekliliği konuştu.
Yalnızca kademeli emeklilik değil maaşla ilgili de düzenlemeler yapılması gerektiğini söyleyen Köseoğlu, şöyle konuştu:
“Kademeli emeklilik, aynı şartlarda çalışmasına rağmen yalnızca işe giriş tarihi nedeniyle 17-20 yıl daha geç emekli edilmek istenen milyonlarca emekli için adaletli bir geçiş düzenlemesi talebidir. EYT’den farkı şu, EYT hakkını aldı fakat herhangi bir kademelendirme yapılmadan eksik bir yasayla çıkarıldı. Kademeli emekliliği tüm statüler için talep ediyoruz. Biz dernek olarak statü ayrımı yapılmaksızın EYT’nin bittiği yerden başlayan bir hak arayışımız var. Aylık bağlanma oranına da karşıyız. Sadece erken emeklilik değil maaşla ilgili de düzenlemeler yapılsın istiyoruz. İşe giriş tarihi nedeniyle mağdur olan çok büyük bir kitle var. 43 yaşında emekli olmuş bir beyefendiyle 52 yaşında 9 bin 300 günü olan bir beyefendi aynı iş yerinde çalışıyor. Çalışma barışı bozulmuş durumda. Bu toplumsal bir soruna dönüşmüş durumda. Devletimiz çıkardığı yasayla çalışma hayatına bu süreci yaşattı.”