https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/isvicre-nufusu-10-milyon-sinirinda-tutmak-icin-referanduma-gidecek-1103475516.html

İsviçre, nüfusu 10 milyon sınırında tutmak için referanduma gidecek

İsviçre, nüfusu 10 milyon sınırında tutmak için referanduma gidecek

Sputnik Türkiye

İsviçre, ülke nüfusuna 10 milyonluk bir ‘üst sınır’ getirilmesini öngören halk girişimini 14 Haziran’da referanduma götürmeye hazırlanıyor.

2026-02-13T12:37+0300

2026-02-13T12:37+0300

2026-02-13T12:37+0300

dünya

i̇sviçre

i̇sviçre halk partisi

svp

nüfus

referandum

avrupa birliği

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0d/1103475199_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_119122b17b4d8b9a31c11f0afe885c55.jpg

Öneri, göç karşıtı çizgisiyle bilinen ve parlamentoda en fazla sandalyeye sahip parti olan İsviçre Halk Partisi (SVP) öncülüğünde hazırlandı. Hükümet, gerekli imza sayısına ulaşıldığını ve girişimin oylamaya sunulacağını açıkladı.Kabul edilmesi halinde düzenleme, İsviçre vatandaşları ile oturum izni bulunan yabancılar dahil ülkenin kalıcı nüfusunun 2050’den önce 10 milyonu aşmamasını yasal zorunluluk haline getirecek.Ülkenin nüfusu ne durumda?Resmi istatistiklere göre İsviçre’nin nüfusu 2025’in üçüncü çeyreği sonunda 9.1 milyon seviyesindeydi. Son yıllarda yurt dışında doğanların toplam nüfus içindeki payı yaklaşık yüzde 30 oldu. Göçmenlerin büyük bölümü Avrupa Birliği ülkelerinden geliyor ve bir kısmı sonradan İsviçre vatandaşlığı alıyor.Teklife göre nüfus 2050’den önce 9.5 milyona ulaşırsa hükümet; sığınma politikası, aile birleşimi, oturum izni verilmesi ve uluslararası anlaşmaların yeniden müzakere edilmesi gibi alanlarda sınırlayıcı önlemler devreye sokacak.Destekçiler, düzenlemenin ‘çevreyi koruma’, ‘doğal kaynakları güvence altına alma’ ve kamu hizmetlerindeki yoğunluğu azaltma amacı taşıdığını savunuyor.İsviçre’de ‘doğrudan demokrasi sistemi’İsviçre’de doğrudan demokrasi sistemi kapsamında seçmenler yılda birkaç kez sandığa giderek politika başlıklarında doğrudan karar verebiliyor. Bu girişim de aynı mekanizma çerçevesinde oylanacak.‘Karmaşık bir konu basitleştiriliyor’Muhalifler ise teklifin karmaşık bir konuyu basitleştirdiğini savunuyor. İsviçre ekonomisinin komşularıyla güçlü bağlara dayandığını belirten eleştirmenler; hastaneler, oteller, inşaat sektörü ve üniversitelerde yabancı işgücüne ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor. Göç ve serbest dolaşımın kısıtlanmasının mevcut uluslararası yükümlülüklerle çelişebileceği uyarısı yapılıyor.İsviçre, Avrupa’da vizesiz dolaşım sağlayan Schengen bölgesi içinde yer alıyor. Bölge yaklaşık 29 ülkeyi ve 450 milyonluk nüfusu kapsıyor. İsviçre, AB üyesi olmamasına rağmen bu yapıya dahil ülkeler arasında bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/isvicre-disisleri-bakani-cassis-uluslararasi-ceza-mahkemesine-sikayet-edildi-1103324681.html

i̇sviçre

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

isviçre, 10 milyon, nüfus sınırlaması, referandum, göç, göç politikaları, schengen bölgesi, haberler, isviçre haberleri, göç haberleri, dünya haberleri