Güçlü Özgan: Siyaset kendisiyle yüzleşmiyor

Kartalkaya davasında genel algı, dosyanın bittiği yönünde ama hayır, dava bitmiş değil. Otel sahipleri, yetkililer, il özel idaresi ve itfaiyeden bazı isimler ceza aldı. Ancak dosyanın bir ayağı hâlâ eksik. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı tarafındaki sorumlularla ilgili süreç tamamlanmış değil. Turizm Bakanlığı’yla ilgili soruşturma izni verilmediği için aileler Danıştay’a başvurdu. Danıştay, dokuz kişi hakkında soruşturma yapılmasına hükmetti. Şu an Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürüyen bir soruşturma var ve bu dosya henüz kapanmış değil. Türkiye’de yaşanan büyük felaketlerden sonra kimse ‘bütün sorumlular yargılanacak’ diyerek arkasına yaslanamıyor.

Kartalkaya’da da, deprem davalarında da ilk halkadaki sorumlular yargılanıyor. Ancak kamuda imza ve denetim yetkisi olanlara gelince ciddi bir atalet var. Devlet mekanizması bu noktada hareketsiz kalıyor. Açıkçası dava sonuçlarıyla ilgili çok mutlu değilim. Yargılanan sanıkların mağdur ailelere yaklaşımı kabul edilebilir değil. Son derece küstah ve tepeden bakan bir tutum var. Üstelik sadece adalet arayan aileler değil, zaman zaman hayatını kaybedenlerin yakınları da yargılanır hale geliyor. Canı yanan insanların bağırması, sert konuşması kadar doğal bir şey olamaz.