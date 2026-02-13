https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/fenerbahce-eda-erdemle-iki-yillik-sozlesme-imzaladi-bu-forma-ailem-oldu-1103483987.html
Fenerbahçe, Eda Erdem'le iki yıllık sözleşme imzaladı: 'Bu forma ailem oldu'
Fenerbahçe, Eda Erdem'le iki yıllık sözleşme imzaladı: 'Bu forma ailem oldu'
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem, kulübüyle 2 yıllık sözleşmesini imzaladı. 13.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-13T16:46+0300
2026-02-13T16:46+0300
2026-02-13T16:46+0300
spor
sadettin saran
fenerbahçe
eda erdem dündar
sözleşme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0d/1103483458_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_5845707c2f07c3ca0089314e4c05330a.jpg
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem, kulübüyle 2 yıllık sözleşmesini imzaladı. 2008 yılında kulübün kapısından girdiği anı hatırladığını söyleyen Erdem, "Fenerbahçe forması için girdiğim mücadele kariyerimin ilk büyük sınavıydı. O gün giydiğim bu forma zamanla ailem oldu. Kariyerim boyunca bu kadar büyük bir sevgiyle karşılaşacağımı hayal dahi edemezdim" diyerek duygularını anlattı. Eda sen bu camianın gururusunİmza töreninde konuşan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Eda Erdem'in örnek bir karakteri inşa ettiğini belirtirken, " Bu imza bu armaya adanmış yılların, emeğin, inancın ve bağlılığın kulüp tarihine kazınmasıdır. Eda, Fenerbahçe'yi temsil etmedi, Fenerbahçe'yi yaşadı. Bu yüzden adı bu kulüp hafızasında sadece bir sporcu olarak değil Fenerbahçe duruşunun bir simgesi olarak yaşayacak. Camia adına şunu net söylemek isterim ki Eda sen bu camianın gururusun. İyi ki bu arma için yürüdün. İyi ki bu formayı taşıdın. İyi ki Fenerbahçe'nin Eda Erdem'i oldun. Bu imza bir son değil bu imza sarı-lacivert ömrün sonsuzluğa bırakılan izi. Bu imza aynı zamanda bir yolun devamıdır. Eda Erdem bu arma için 2 yıl daha sahada kalacak. Mücadele etmeye, liderlik etmeye, bu formayla yeni hikayeler yazmaya devam edecek. Önümüzde kazanılacak kupalar var. Bu 2 yıllık sözleşmenin ardından sarı-lacivert forma altında 20. yılını tamamlayacak. Sahadaki yolculuğunu kulübümüzün bir üyesi olarak taçlandıracak. Aynı inanç ve sorumlulukla hizmetlerine devam edecek. Bazı isimler Fenerbahçe için bir ömürlük aidiyettir." diye konuştu.O gün giydiğim forma ailem olduEda Erdem de 2008 yılında kulübün kapısından girdiği günü dün gibi hatırladığını anlatırken şunları dile getirdi: "Fenerbahçe forması için girdiğim mücadele kariyerimin ilk büyük sınavıydı. O gün giydiğim bu forma zamanla ailem oldu. Kariyerim boyunca bu kadar büyük bir sevgiyle karşılaşacağımı hayal dahi edemezdim. Bu formayı 20. sezonda taşıma fırsatı verdikleri için başkan ve yönetcilerime teşekkür ediyorum. Bu hikaye hiçbir zaman tek kişilik değildi. Sevgili Fenerbahçeliler sahada attığım her adımda arkamda olduğunuzu bilmek en büyük gücüm. Mücadelede yalnız olmadığımı hep hissettiriyorsunuz. Önüzmüde bu yılı birlikte taçlandıracağımız bir dönem var. Son ana kadar aynı inançla mücadele edeceğime söz veriyorum. İyi ki Fenerbahçeliyim."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240308/tvf-baskanindan-kadinlar-gununde-heykeli-acilan-eda-erdeme-adam-gibi-adam-1081510854.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0d/1103483458_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_defd4a08602d82e699039d3054969f52.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sadettin saran, fenerbahçe, eda erdem dündar, sözleşme
sadettin saran, fenerbahçe, eda erdem dündar, sözleşme
Fenerbahçe, Eda Erdem'le iki yıllık sözleşme imzaladı: 'Bu forma ailem oldu'
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem, kulübüyle 2 yıllık sözleşmesini imzaladı.
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem, kulübüyle 2 yıllık sözleşmesini imzaladı. 2008 yılında kulübün kapısından girdiği anı hatırladığını söyleyen Erdem, "Fenerbahçe forması için girdiğim mücadele kariyerimin ilk büyük sınavıydı. O gün giydiğim bu forma zamanla ailem oldu. Kariyerim boyunca bu kadar büyük bir sevgiyle karşılaşacağımı hayal dahi edemezdim" diyerek duygularını anlattı.
Eda sen bu camianın gururusun
İmza töreninde konuşan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Eda Erdem'in örnek bir karakteri inşa ettiğini belirtirken, " Bu imza bu armaya adanmış yılların, emeğin, inancın ve bağlılığın kulüp tarihine kazınmasıdır. Eda, Fenerbahçe'yi temsil etmedi, Fenerbahçe'yi yaşadı. Bu yüzden adı bu kulüp hafızasında sadece bir sporcu olarak değil Fenerbahçe duruşunun bir simgesi olarak yaşayacak. Camia adına şunu net söylemek isterim ki Eda sen bu camianın gururusun. İyi ki bu arma için yürüdün. İyi ki bu formayı taşıdın. İyi ki Fenerbahçe'nin Eda Erdem'i oldun. Bu imza bir son değil bu imza sarı-lacivert ömrün sonsuzluğa bırakılan izi. Bu imza aynı zamanda bir yolun devamıdır. Eda Erdem bu arma için 2 yıl daha sahada kalacak. Mücadele etmeye, liderlik etmeye, bu formayla yeni hikayeler yazmaya devam edecek. Önümüzde kazanılacak kupalar var. Bu 2 yıllık sözleşmenin ardından sarı-lacivert forma altında 20. yılını tamamlayacak. Sahadaki yolculuğunu kulübümüzün bir üyesi olarak taçlandıracak. Aynı inanç ve sorumlulukla hizmetlerine devam edecek. Bazı isimler Fenerbahçe için bir ömürlük aidiyettir." diye konuştu.
O gün giydiğim forma ailem oldu
Eda Erdem de 2008 yılında kulübün kapısından girdiği günü dün gibi hatırladığını anlatırken şunları dile getirdi:
"Fenerbahçe forması için girdiğim mücadele kariyerimin ilk büyük sınavıydı. O gün giydiğim bu forma zamanla ailem oldu. Kariyerim boyunca bu kadar büyük bir sevgiyle karşılaşacağımı hayal dahi edemezdim. Bu formayı 20. sezonda taşıma fırsatı verdikleri için başkan ve yönetcilerime teşekkür ediyorum. Bu hikaye hiçbir zaman tek kişilik değildi. Sevgili Fenerbahçeliler sahada attığım her adımda arkamda olduğunuzu bilmek en büyük gücüm. Mücadelede yalnız olmadığımı hep hissettiriyorsunuz. Önüzmüde bu yılı birlikte taçlandıracağımız bir dönem var. Son ana kadar aynı inançla mücadele edeceğime söz veriyorum. İyi ki Fenerbahçeliyim."