Fatma Girik'in vasiyetiyle ilgili mahkeme son sözünü söyledi

Türk sinemasının usta oyuncularından Fatma Girik'in vasiyetinin iptali istemiyle açılan davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme vasiyetin geçerli olduğuna... 13.02.2026, Sputnik Türkiye

Unutulmaz oyuncular arasında yer alan Fatma Girik'in vasiyetini düzenlediği sırada fiil ehliyetinin bulunmadığı ve vasiyetini baskı altında hazırladığı iddiasıyla kardeşi Günay Girik tarafından açılan 'vasiyetin iptal' davasında mahkeme kararını verdi. Mahkeme, vasiyetin hukuken geçerliği olduğuna hükmetti. Vasiyetnamede, Girik'in adına kayıtlı tüm gayrimenkulleri yeğeni Fatma Ahu Turanlı ile kardeşi Müyesser Girik'e eşit hisseler halinde bıraktığı, ayrıca bazı yakınlarına ve ev çalışanlarına da belirli miktarlarda para vasiyet ettiği belirtilmişti.Baskı altında hazırladığı iddia edilmiştiGirik'in kardeşi Günay Girik, vasiyetnamenin düzenlendiği tarihte Fatma Girik'in fiil ehliyetinin bulunmadığı ve vasiyetnamenin baskı altında hazırlandığı iddiasıyla Bodrum 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde "vasiyetnamenin iptali" davası açmıştı. Yargılama sürecinde taraf tanıkları dinlendi, Girik'in sağlık kayıtları incelendi ve dosya İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Adli Tıp Kurumunca hazırlanan raporda, Fatma Girik'in vasiyetname tarihi olan 26 Ekim 2018'de fiil ehliyetine sahip olduğunun oy birliğiyle mütalaa edildiği bildirildi.Dava, Bodrum 6. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 11 Şubat tarihli kararıyla sonuçlandı. Mahkeme, davanın reddine hükmederek vasiyetnamenin geçerli olduğuna karar verdi.Taksirle ölüme sebebiyet verme davasında da karar verildiÖte yandan, Günay Girik'in, Fatma Girik'in vefatına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı "taksirle ölüme sebebiyet verme" suç duyurusu kapsamında yürütülen soruşturmada da 18 Şubat'ta kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği öğrenildi.Mirasını yeğeni ve diğer kardeşine bırakmıştıFatma Ahu Turanlı ve Müyesser Girik'in avukatları Sabit Emekdar ile Eylem Pektaş tarafından yapılan açıklamada, mahkeme kararının Girik'in özgür iradesinin hukuki teyidi niteliğinde olduğu, kararın kamuoyunda oluşan tartışmalara son verdiği ifade edildi. Açıklamada, sürecin bir miras kavgası değil, "iradeye saygı meselesi" olduğu vurgulandı.24 Ocak 2022'de hayatını kaybeden Fatma Girik'in, Bodrum 2. Noterliği'nde 26 Ekim 2018'de düzenlenen vasiyetnamesi, Bodrum 1. Sulh Hukuk Mahkemesince açılmış ve okunmuştu.Vasiyetnamede, Girik'in adına kayıtlı tüm gayrimenkulleri yeğeni Fatma Ahu Turanlı ile kardeşi Müyesser Girik'e eşit hisseler halinde bıraktığı, ayrıca bazı yakınlarına ve ev çalışanlarına da belirli miktarlarda para vasiyet ettiği belirtilmişti.

SON HABERLER

