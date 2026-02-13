Epstein belgelerinde ‘Nadir elementler’ detayı

“Epstein’e bu gücü kim verdi ve kim kolladı diye düşündük. Ortaya saçılan belgeler arasında ilginç detaylar var. Bu güç ne için kullanıldı sorusunun yanıtlarından bir detay var. O belgeler arasında nadir toprak elementlerinde küresel tedarik rekabetine odaklanan ayrıntılı bilgilendirmelerin Epstein’a düzenli aralıklarla iletildiğini görüyoruz. Farklı yatırım ve ekonomi sunumları yapılmış. Klasik bir maden raporundan bahsetmiyoruz, açıkça jeopolitik risk analiz niteliği taşıyan yazışmalar ve sunumlardan bahsediyoruz. Ana eksen elbette Çin. Çin’in küresel nadir element piyasasındaki hakimiyetine karşı alternatif tedarik merkezleri nereler olabilir şeklinde sunumlar yapılmış. Direkt kendisine gönderilen metinlerde nadir elementler enerji ve yüksek teknoloji ekonomisinin kritik girdisi olarak tanımlanıyor ve bunlar bugün değil 2012’de yapılan yazışmalar. Biz ülke olarak nadir elementler konusunu yeni tartıştık. Nadir element grubunun küresel güç dengeleri açısından nasıl stratejik bir öneminin olduğu da yine bu yazışmalarda ortaya çıkan bir gerçek. Şubat 2012’de Moğolistan’ın büyüme öyküsü başlıklı belgede nadir elementlerin o bölgede ve küresel pazarlardaki varlığına ilişkin detaylar veriliyor. Japonya’nın teknoloji üretiminde Çin’e yüzde 96 oranında bağımlı olduğundan bahsediliyor. Peki bunu kırmak için ne yapabiliriz sorusu ise o belgede ‘Japonya yüzünü Moğolistan’a dönebilir, nadir elementler konusunda Moğolistan ile işbirliği arayışına girilebilir’ deniyor. Moğolistan, Epstein’e yatırım potansiyeli olan bir bölge olarak anlatılıyor. Belgeler ortaya çıktıkça olayın sadece ada, çocuk tacizi, ahlaki boyut olmadığını, aslında bütün bunların yeni bir sistem kurmak adına araç olarak kullanıldığını da görüyoruz. Nadir toprak elementleri yazışmaları, hem siyasetin hem iş dünyası elitlerinin Epstein ile neden yakınlık kurduğunu anlamak için iyi bir örnek.”