ChatGPT kullanıcıları kitlesel abonelik iptali dalgası başlattı
ChatGPT kullanıcıları kitlesel abonelik iptali dalgası başlattı
13.02.2026
ChatGPT kullanıcıları, kitlesel şekilde aboneliklerini iptal etmeye başladı. Kullanıcıların memnuniyetsizliklerini de dile getirdiği QuitGPT adı verilen kampanya giderek büyüyor.Konuyu Radyo Sputnik’teki Yapay Zeka Günlüğü programında değerlendiren gazeteci Serhat Ayan, hane bütçesinden ilk kesilen giderin Open AI olduğunu vurguladı.Serhat Ayan, şöyle aktardı:
Gazeteci Serhat Ayan’ın Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü programında bugünkü konusu, ChatGPT’lerde kitlesel olarak başlayan abonelik iptali dalgası oldu.
ChatGPT kullanıcıları, kitlesel şekilde aboneliklerini iptal etmeye başladı. Kullanıcıların memnuniyetsizliklerini de dile getirdiği QuitGPT adı verilen kampanya giderek büyüyor.
Konuyu Radyo Sputnik’teki Yapay Zeka Günlüğü programında değerlendiren gazeteci Serhat Ayan, hane bütçesinden ilk kesilen giderin Open AI olduğunu vurguladı.
Serhat Ayan, şöyle aktardı:
“ChatGPT’lerde yeni bir abonelik iptali dalgası başlamış. İnsanlar aboneliklerini kapatmaya başlamışlar ve adına da ‘Quit GPT’ demişler. Sosyal medyada hızla yayılan bu etiket kullanıcıların kitleler halinde ChatGPT Plus üyeliklerini iptal ettiklerini ve nedenlerini paylaştıkları bir dijital protestoya dönüşmüş. Üç ana faktörün bardağı taşırdığı söyleniyor. Peki neden insanlar Open AI’dan uzaklaşıyorlar? Kullanıcılar son güncellemelerden sonra cevapların kısaldığını, işi yarım bıraktığını ve karmaşık analizlerden kaçındığını raporlamaya başlamışlar. Bu durum Open AI’ın sunucu maliyetlerini düşürmek için model işlem kapasitesini kısıtladığı iddialarını doğrulamış. Hane bütçesinden ilk kesilen gider Netflix ya da Spotify olmuyor, Open AI oluyor”