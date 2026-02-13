Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/chatgpt-kullanicilari-kitlesel-abonelik-iptali-dalgasi-baslatti-1103473840.html
ChatGPT kullanıcıları kitlesel abonelik iptali dalgası başlattı
ChatGPT kullanıcıları kitlesel abonelik iptali dalgası başlattı
Sputnik Türkiye
Gazeteci Serhat Ayan’ın Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü programında bugünkü konusu, ChatGPT’lerde kitlesel olarak başlayan abonelik... 13.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-13T11:42+0300
2026-02-13T11:42+0300
radyo sputnik
radyo
radyo
serhat ayan
chatgpt
yapay zeka
abonelik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097966539_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_e4883f7ce468514829c8be52106a8e2d.jpg
ChatGPT kullanıcıları, kitlesel şekilde aboneliklerini iptal etmeye başladı. Kullanıcıların memnuniyetsizliklerini de dile getirdiği QuitGPT adı verilen kampanya giderek büyüyor.Konuyu Radyo Sputnik’teki Yapay Zeka Günlüğü programında değerlendiren gazeteci Serhat Ayan, hane bütçesinden ilk kesilen giderin Open AI olduğunu vurguladı.Serhat Ayan, şöyle aktardı:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Serhat Ayan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg
Serhat Ayan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097966539_400:0:1600:900_1920x0_80_0_0_93ffcbba4afdb95b81a160236582eae5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
radyo sputnik, radyo, radyo, serhat ayan, chatgpt, yapay zeka, abonelik
radyo sputnik, radyo, radyo, serhat ayan, chatgpt, yapay zeka, abonelik

ChatGPT kullanıcıları kitlesel abonelik iptali dalgası başlattı

11:42 13.02.2026
Serhat Ayan
Serhat Ayan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2026
Abone ol
Serhat Ayan - Sputnik Türkiye
Serhat Ayan
Tüm yazılar
Gazeteci Serhat Ayan’ın Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü programında bugünkü konusu, ChatGPT’lerde kitlesel olarak başlayan abonelik iptali dalgası oldu.
ChatGPT kullanıcıları, kitlesel şekilde aboneliklerini iptal etmeye başladı. Kullanıcıların memnuniyetsizliklerini de dile getirdiği QuitGPT adı verilen kampanya giderek büyüyor.
Konuyu Radyo Sputnik’teki Yapay Zeka Günlüğü programında değerlendiren gazeteci Serhat Ayan, hane bütçesinden ilk kesilen giderin Open AI olduğunu vurguladı.
Serhat Ayan, şöyle aktardı:
“ChatGPT’lerde yeni bir abonelik iptali dalgası başlamış. İnsanlar aboneliklerini kapatmaya başlamışlar ve adına da ‘Quit GPT’ demişler. Sosyal medyada hızla yayılan bu etiket kullanıcıların kitleler halinde ChatGPT Plus üyeliklerini iptal ettiklerini ve nedenlerini paylaştıkları bir dijital protestoya dönüşmüş. Üç ana faktörün bardağı taşırdığı söyleniyor. Peki neden insanlar Open AI’dan uzaklaşıyorlar? Kullanıcılar son güncellemelerden sonra cevapların kısaldığını, işi yarım bıraktığını ve karmaşık analizlerden kaçındığını raporlamaya başlamışlar. Bu durum Open AI’ın sunucu maliyetlerini düşürmek için model işlem kapasitesini kısıtladığı iddialarını doğrulamış. Hane bütçesinden ilk kesilen gider Netflix ya da Spotify olmuyor, Open AI oluyor”
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала