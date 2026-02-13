ChatGPT kullanıcıları kitlesel abonelik iptali dalgası başlattı

“ChatGPT’lerde yeni bir abonelik iptali dalgası başlamış. İnsanlar aboneliklerini kapatmaya başlamışlar ve adına da ‘Quit GPT’ demişler. Sosyal medyada hızla yayılan bu etiket kullanıcıların kitleler halinde ChatGPT Plus üyeliklerini iptal ettiklerini ve nedenlerini paylaştıkları bir dijital protestoya dönüşmüş. Üç ana faktörün bardağı taşırdığı söyleniyor. Peki neden insanlar Open AI’dan uzaklaşıyorlar? Kullanıcılar son güncellemelerden sonra cevapların kısaldığını, işi yarım bıraktığını ve karmaşık analizlerden kaçındığını raporlamaya başlamışlar. Bu durum Open AI’ın sunucu maliyetlerini düşürmek için model işlem kapasitesini kısıtladığı iddialarını doğrulamış. Hane bütçesinden ilk kesilen gider Netflix ya da Spotify olmuyor, Open AI oluyor”