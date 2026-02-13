Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Bakan Göktaş'tan İBB'ye bağlı 'Çocuk Etkinlik Merkezi iddialarına ilişkin açıklama: 'Maalesef pek çok vaka bize ulaştı'
Bakan Göktaş'tan İBB'ye bağlı 'Çocuk Etkinlik Merkezi iddialarına ilişkin açıklama: 'Maalesef pek çok vaka bize ulaştı'
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı çocuk etkinlik merkezindeki istismar ve şiddet iddialarına... 13.02.2026
Bakan Göktaş'tan İBB'ye bağlı "Çocuk Etkinlik Merkezi"ndeki iddialara ilişkin açıklama.Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, yerel yönetimlerin sosyal hizmet sunmasından memnun olduklarını ancak bunun mutlaka hukuki çerçevede ve denetim altında yürütülmesinin önemsendiğini belirtti.'Merkezlerle ilgili maalesef pek çok vaka bize ulaştı'Bakan Göktaş, şunları kaydetti:
14:01 13.02.2026
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı çocuk etkinlik merkezindeki istismar ve şiddet iddialarına ilişkin, "Bu konu, bizim için siyaset üstü bir konu. Nitekim de münferit bir durum değil, söz konusu merkezlerle ilgili maalesef pek çok vaka bize ulaştı" ifadelerini kullandı.
Bakan Göktaş'tan İBB'ye bağlı "Çocuk Etkinlik Merkezi"ndeki iddialara ilişkin açıklama.
Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, yerel yönetimlerin sosyal hizmet sunmasından memnun olduklarını ancak bunun mutlaka hukuki çerçevede ve denetim altında yürütülmesinin önemsendiğini belirtti.

'Merkezlerle ilgili maalesef pek çok vaka bize ulaştı'

Bakan Göktaş, şunları kaydetti:
"İBB'nin kamuoyuna 'kreş' adı altında duyurduğu ancak ruhsatsız ve denetim dışı şekilde işletilen Çocuk Etkinlik Merkezi'nde yaşanan vakayla ilgili aileyi bizzat dinledim. Ailenin yeterli desteği göremediğini ve kurumun Bakanlığımız denetiminde olduğunu düşündüklerini üzülerek gördüm. Bu konu, bizim için siyaset üstü bir konu. Nitekim de münferit bir durum değil, söz konusu merkezlerle ilgili maalesef pek çok vaka bize ulaştı fakat kendileri, ailelerin yanında olmak yerine tamamen savunmacı bir pozisyonla hareket ederek bizlere saldırılarını sürdürdüler. Bizim duruşumuz çok net, söz konusu çocuklarımızın güvenliği ve üstün yararı olduğunda hiçbir ihmale, hiçbir sorumsuzluğa müsamaha göstermedik, göstermeyeceğiz."
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2026
TÜRKİYE
Bakan Göktaş'tan İBB kreşi açıklaması: 'İddialar bizleri kahretmiştir'
28 Ocak, 00:00
