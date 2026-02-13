Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Amasya'da feci kaza: Tıra arkadan çarpan araçtaki iki kişi hayatını kaybetti
Amasya'da feci kaza: Tıra arkadan çarpan araçtaki iki kişi hayatını kaybetti
Amasya'da feci kaza: Tıra arkadan çarpan araçtaki iki kişi hayatını kaybetti
Amasya'da akaryakıt istasyonundan yola çıkan tıra arkadan çarpan araçta bulunan iki kişi hayatını kaybetti.
2026-02-13T14:13+0300
2026-02-13T14:13+0300
Amasya Taşova'da meydana gelen kazada, akaryakıt istasyonundan yola çıkan tıra arkadan çarpan araçta bulunan iki kişi yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren kişilerin bir cenazeye katılmak için Ordu'ya gittikleri ortaya çıktı. Yola çıkan tıra arkadaş çarptı Alınan bilgiye göre, Zafer Bozkurt idaresindeki 34 FN 7454 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Şahinler köyü kavşağı mevkisinde akaryakıt istasyonundan yola çıkan İsa T. yönetimindeki 32 AEA 465 plakalı tıra arkadan çarptı.İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Ümit Çotanak, olay yerinde yaşamını yitirdi.Tır sürücüsü İsa T. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Amasya'da feci kaza: Tıra arkadan çarpan araçtaki iki kişi hayatını kaybetti

14:13 13.02.2026
Yola çıkan tıra arkadaş çarptı

Alınan bilgiye göre, Zafer Bozkurt idaresindeki 34 FN 7454 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Şahinler köyü kavşağı mevkisinde akaryakıt istasyonundan yola çıkan İsa T. yönetimindeki 32 AEA 465 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Ümit Çotanak, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Tır sürücüsü İsa T. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
