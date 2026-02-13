https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/amasyada-feci-kaza-tira-arkadan-carpan-aractaki-iki-kisi-hayatini-kaybetti-1103479392.html

Amasya'da feci kaza: Tıra arkadan çarpan araçtaki iki kişi hayatını kaybetti

Amasya'da feci kaza: Tıra arkadan çarpan araçtaki iki kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Amasya'da akaryakıt istasyonundan yola çıkan tıra arkadan çarpan araçta bulunan iki kişi hayatını kaybetti. 13.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-13T14:13+0300

2026-02-13T14:13+0300

2026-02-13T14:13+0300

türki̇ye

trafik kazası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0d/1103479102_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0343114d875200f0f3191e648e978acd.jpg

Amasya Taşova'da meydana gelen kazada, akaryakıt istasyonundan yola çıkan tıra arkadan çarpan araçta bulunan iki kişi yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren kişilerin bir cenazeye katılmak için Ordu'ya gittikleri ortaya çıktı. Yola çıkan tıra arkadaş çarptı Alınan bilgiye göre, Zafer Bozkurt idaresindeki 34 FN 7454 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Şahinler köyü kavşağı mevkisinde akaryakıt istasyonundan yola çıkan İsa T. yönetimindeki 32 AEA 465 plakalı tıra arkadan çarptı.İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Ümit Çotanak, olay yerinde yaşamını yitirdi.Tır sürücüsü İsa T. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/trafik-cezalarindaki-duzenlemelerin-merak-edilenleri-10-soru-ve-10-yanit-1103474723.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

trafik kazası