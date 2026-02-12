Osman Nuri Cerit: İki bakanlığa yapılan atama Terörsüz Türkiye için hazırlık olabilir
Gazeteci Ercan Gürses ve Sputnik Türkiye muhabiri Osman Nuri Cerit, gazeteci Ceyhun Bozkurt'un hazırlayıp sunduğu Bölgenin Kalbi programının konuğu oldu.
Sputnik Türkiye Muhabiri Osman Nuri Cerit, Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı’nın değişmesiyle Terörsüz Türkiye sürecine yapılan hazırlığı yorumladı. Gazeteci Ercan Gürses ise Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olmasıyla İBB’ye yapılan operasyonun arka planını anlattı.
İstanbul ve bazı CHP’li belediyelere yapılan soruşturmaların Türkiye geneline yayılma ihtimali olabileceğini söyleyen Gazeteci Ercan Gürses, şöyle konuştu:
Değişimi şöyle okumak lazım. Bir yandan İBB operasyonları var. En bşaındaki isimlerden biri de Akın Gürlek’ti. Bu süreçte ciddi dirayet ve kararlılık göstermişti. Bir anda muhalefetin hedefi haline gelmişti. AK Parti hükümetinin bu revizyonlarına çok derin anlamlar yüklemek yerine bir bayrak değişimi, bir yenilenme olarak görmek daha doğru olur. Bir amaca ilişkin olarak düşünülürse bundan sonra Terörsüz Türkiye projesinde Meclis çok önem kazandı. En önemlisi de yolsuzluk soruşturmalarıyla ilgili süreç ve asayişin berkemal halde götürülmesi. İstanbul, belediyeli, sonra CHP’li belediyelerden Antalya, Adana, Adıyaman var. Bunların birbiriyle bağlantılı olduğu görüldü. Akın Gürlek bu konuda kararlı birisiydi. Onun Bakanlık makamına kadar yükselmesi, en azından bu tarz operasyonlar konusunda deliller bulunduğu zaman, düğmeye basma vakti geldiği zaman çok daha kararlı olunabileceğini gösteriyor. Bu tarz usulsüzlük, rüşvet, ihaleye fesat gibi suç iddiaları ve somut deliller ortaya çıktığı takdirde çok kolay bir şekilde soruşturma ve dava açma olayları olabilir. Böyle bir sürecin kilometre taşı olan bir ismin bakan olması daha cesaretlendirici olur.
Adalet Bakanlığı’na ve İçişleri Bakanlığı’na yapılan atamaların Terörsüz Türkiye sürecine yapılan bir hazırlık olduğunu söyleyen Osman Nuri Cerit ise şu ifadeleri kullandı:
DEM Parti’nin İmralı heyeti, siyasi partileri dolaşmışlardı. Suriye’deki gelişmelerle birlikte süreç durmuştu. Suriye’deki gelişmeler tamamlandıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından randevu verildi ve görüşme yapıldı. Meclis Başkanı taslak raporu siyasi partilere gönderecek. Raporun hazırlanması ve Erdoğan ile yapılan görüşmenin ardından İmralı ziyareti olması, oradan da bir mesaj gelmesi bekleniyor. Bu çalışmaya ilişkin ana hattın çizilmesi, tarihsel süreç, komisyon süreci bekleniyor. Komisyon raporunda komisyon çalışmaları, katılanlar, dinlenenler, öneriler de yer alacak. Son bölümde ise komisyon önerilerinin öne çıkması bekleniyor. En önemli maddelerden bir tanesi terör örgütü yöneticilerinin suça karışmayanlarının ev dönüş projesinin nasıl olacağı çerçevesi çizilmesi gerekiyor. Bu çerçeve konulduktan sonra bu kapsamda yasal düzenleme nasıl yapılacağı önümüzdeki günlerin en önemli konusu olacak. Bugün göreve başlayan iki bakanın da bu kapsamda çalışmaların önemli olması bekleniyor. Orada alınacak kararlar hem Adalet Bakanlığı’nı hem de İçişleri Bakanlığı’nı çok ilgilendiren kararlar olacak. Bu iki bakanlığa yük binecek. İki bakanın değişmesinde belki de bu sürece yönelik hazırlık da akıllara gelebilir. İlerleyen süreçte yasal adımların uygulanmasında iki bakana da görev düşüyor