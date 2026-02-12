Osman Nuri Cerit: İki bakanlığa yapılan atama Terörsüz Türkiye için hazırlık olabilir

Değişimi şöyle okumak lazım. Bir yandan İBB operasyonları var. En bşaındaki isimlerden biri de Akın Gürlek’ti. Bu süreçte ciddi dirayet ve kararlılık göstermişti. Bir anda muhalefetin hedefi haline gelmişti. AK Parti hükümetinin bu revizyonlarına çok derin anlamlar yüklemek yerine bir bayrak değişimi, bir yenilenme olarak görmek daha doğru olur. Bir amaca ilişkin olarak düşünülürse bundan sonra Terörsüz Türkiye projesinde Meclis çok önem kazandı. En önemlisi de yolsuzluk soruşturmalarıyla ilgili süreç ve asayişin berkemal halde götürülmesi. İstanbul, belediyeli, sonra CHP’li belediyelerden Antalya, Adana, Adıyaman var. Bunların birbiriyle bağlantılı olduğu görüldü. Akın Gürlek bu konuda kararlı birisiydi. Onun Bakanlık makamına kadar yükselmesi, en azından bu tarz operasyonlar konusunda deliller bulunduğu zaman, düğmeye basma vakti geldiği zaman çok daha kararlı olunabileceğini gösteriyor. Bu tarz usulsüzlük, rüşvet, ihaleye fesat gibi suç iddiaları ve somut deliller ortaya çıktığı takdirde çok kolay bir şekilde soruşturma ve dava açma olayları olabilir. Böyle bir sürecin kilometre taşı olan bir ismin bakan olması daha cesaretlendirici olur.