Okan Aslan: Milletvekillerinin görevi kavga etmek değil milletin sorunlarına çözüm üretmektir

Adalet Bakanı olarak Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı olarak Mustafa Çiftçi Meclis’e gelip yemin etti. Yemin öncesinde Meclis’te ciddi bir gerginlik yaşandı; Cumhuriyet Halk Partisi’li milletvekilleri kürsüye çıktı, oturuma ara verildi, ardından AK Partili vekiller kürsüde çember oluşturdu ve iki bakan bu çemberin içinde yemin etti.

Meclis’te yumruklu kavga yaşandı, bazı milletvekilleri hastaneye götürüldü. TBMM gibi ülkenin en önemli kurumunda şiddetin yaşanmasını kabul etmek mümkün değil. Milletvekillerinin görevi kavga etmek değil; ekonomiyi, eğitimi, ülkenin geleceğini konuşmak ve milletin sorunlarına çözüm üretmektir. Buna rağmen Meclis’te kan akmasının, kavganın ve sert açıklamaların gündem olması son derece üzücüdür. Öte yandan yaşananlar sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de CHP'ye yönelik çok sert bir açıklama yaptığını gördük.