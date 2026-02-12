Türkiye
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemin nabzını tutuyoruz.Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini Gün Ortası’nda konuşuyoruz.
Okan Aslan: Milletvekillerinin görevi kavga etmek değil milletin sorunlarına çözüm üretmektir
Okan Aslan: Milletvekillerinin görevi kavga etmek değil milletin sorunlarına çözüm üretmektir
Okan Aslan, Gün Ortası programında yeni bakanların TBMM’deki yemin töreni sırasında yaşanan gerginliği ve Meclis’te çıkan yumruklu kavgayı anlattı. 12.02.2026, Sputnik Türkiye
Okan Aslan, Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi’nin yemin ettiği oturumda yaşanan arbede üzerinden, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde şiddetin normalleşmesine ve siyasetin asli gündemlerden uzaklaşmasına dikkat çekti. Okan Aslan şunları söyledi:
2026
Okan Aslan, Gün Ortası programında yeni bakanların TBMM’deki yemin töreni sırasında yaşanan gerginliği ve Meclis’te çıkan yumruklu kavgayı anlattı.
Okan Aslan, Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi’nin yemin ettiği oturumda yaşanan arbede üzerinden, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde şiddetin normalleşmesine ve siyasetin asli gündemlerden uzaklaşmasına dikkat çekti.
Okan Aslan şunları söyledi:

Adalet Bakanı olarak Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı olarak Mustafa Çiftçi Meclis’e gelip yemin etti. Yemin öncesinde Meclis’te ciddi bir gerginlik yaşandı; Cumhuriyet Halk Partisi’li milletvekilleri kürsüye çıktı, oturuma ara verildi, ardından AK Partili vekiller kürsüde çember oluşturdu ve iki bakan bu çemberin içinde yemin etti.

Meclis’te yumruklu kavga yaşandı, bazı milletvekilleri hastaneye götürüldü. TBMM gibi ülkenin en önemli kurumunda şiddetin yaşanmasını kabul etmek mümkün değil. Milletvekillerinin görevi kavga etmek değil; ekonomiyi, eğitimi, ülkenin geleceğini konuşmak ve milletin sorunlarına çözüm üretmektir. Buna rağmen Meclis’te kan akmasının, kavganın ve sert açıklamaların gündem olması son derece üzücüdür. Öte yandan yaşananlar sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de CHP'ye yönelik çok sert bir açıklama yaptığını gördük.

