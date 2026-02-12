Meclis'te darp edilen CHP'li Mullaoğlu: Mustafa Varank benim ayakkabılarımla bana saldırdı

Ankara Milletvekili'nin bu yani artık hangi sıfatla tanınmayacağım bilemiyorum. Çünkü milletvekilliği dışında her şeyi yaptıkları için yani söylemleri çok hayretle yani bu dinledim. Demokrasiden ne kadar uzak bir anlayışa sahip olduklarını bir kez daha kendileri teyit etmiş oldular. Ve biz bilmiyorduk niyet okumada bu kadar yetkin olduklarını, Mahmut Tanal'ın saldırıya geçeceğini nasıl anladığını, hangi mekanizmayla, hangi duyu organlarıyla anladığını ve bu yüzden saldırdığını eee anlamakta zorlanıyoruz. Belki de şunu söylüyor aslında. Biz daha biz oraya hazırlıklı geldik. Aslında onu ifade ediyor. biz tabii burada yani en doğal hakkımız sonuçta burada adaleti katleden bir adamın yani on dokuz Mart darbesinin bizim Cumhurbaşkanı adayımızın eften püften belediye başkanlarımızın işte hiçbir somut kesin delile dayanmadan saçma sapan davalar açarak adaleti katleden tamamen siyasal bir davalarla siyasete dizayn veren bir adam Adalet Bakanı atanıyor ve doğal olarak da biz de buna elbette tepki gösteriyoruz. Çünkü bu siyasi operasyonların muhatabı olmuştur. Bir kere bu önemli bir şeydi ve bu atamı aslında yapılan bütün davaların siyasi olduğunu bir kez daha net bir şekilde ispatlamıştır. Kaldı ki bir de Türk siyasi tarihinde bir ilk yaşanmış yani hali hazırda başsavcılık görevinde olan bir kişi istifa etmeden görevden veya herhangi bir şekilde görevinden el çektirilmeden doğrudan siyasi bir koltuğa atanması hakim savcılar kanununa açıkça aykırıdır. Doğru veya yanlış. Biz orada bu fikrimizi nerede belirteceğiz? Elbette orada belirteceğiz. Kaldı ki diğer yandan bu atama da idari bir tasarruftur, idari bir işlemdir. Her idari işlem nasıl ki yargı denetimine tabiyse idari işlemin hukuksal açıdan yetki, şekil, sebep, konu, maksat yöllerinden eee hukuka uygunluğunun araştırılması, eleştirilmesi de gayet doğal bir olaydır. Ve orada eee bizim grup başkan vekilimiz Sayın Murat Emir bu iş bu işin anayasaya aykırı olduğunu ifade etti. Usul tartışması açmak istedik. Meclis başkanımız Sayın Bekir Bozdağ bunun anayasa uygun olduğunu tutumunun doğru olduğunu ifade etti. O arada Sayın Mahmut Tanal da bunu bu usul tartışmasını açmak üzere yani Mahmut Tanal ne yapacak size? Sen Mahmut Tanal'dan bu kadar korkuyorsan direkt ona saldıracak kadar bir edebin terbiyen şeyin yoksa çok ayıp ya. Ne demek? Efendim öyle geliyordu. Ona saldıracaktı. Ben öyle anladım. Saldırdım. Yani bu o kadar düzeysiz bir şey ki yani insan utanıyor. Ben onların adına utanıyorum çünkü onlar çoktan utanma duygularını kaybettiler. Hakikaten utanılacak işler yaptılar. Babası yaşındaki adama inanılmaz bir şekilde bir taraftan kendisi vuruyor. Daha sonra varank da iştirak ediyor. Ben tabii o arada ııı Mahmut abinin bu şekilde saldırıya uğradığını görünce ben de saldırdım. Yani onu korumak amacıyla saldırdım. esas biz pişman değiliz çünkü biz meşru mudafa hakkımızı kullandık ve biz sokaktan gelmeyiz. Yani bu sokak ağzıyla konuşacaksa biz gerçek mücadeleden sokak örgütlenmesinden gelmeyiz. Biz onun gibi saraylardan şunun bunun ııı malını çalmaktan gelme insanlar değiliz. Siyaseti adabıyla hangi yöntemi sokak siyaseti istiyorsa buyursun buyursun. Onu da yaparız. En ağlasını yaparız. Ama biz orada Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyiz. Biz halkımızı temsil ediyoruz. Ve hiç orada bu şekilde fedailik yapılacak yer değil orası. Onu çok iyi anlıyoruz tabii. Ben yere düştükten sonra ayakkabılarım ayakkabılarım. Atmaya çalışan Mustafa Varak mıydı? Evet Mustafa Varak sadece hem kendisi beş on kişi herhalde tekme attılar. Ama Mustafa Varak benim ayakkabılarımı almış ayakkabılarımla bana vurmaya çalıştı. Ona ben de tekme attım. Ben de kendimi savundum. Eee ayakkabıyı geri alabildiniz mi? Çalmadılar. Ayakkabıyı geri alabildiniz mi? Korudum. Ay ayakkabıyı geri alabildiniz mi? Evet. Alabildim evet ayakkabılarımı geri alabildim. Ama tabii elbiselerimi yırttılar. Ceketim yırtıldı.