Emeklilik sistemine ‘ekonomik kriz’ ayarı

“Hükümete yakın medyada emeklilik sisteminde yeni adımların atılacağı yönünde 2026’nın ikinci yarısında yeni bir sistemin hayata geçirilebileceğini öğreniyoruz. Bir zemin hazırlanması ya da taban oluşturulması yönünde bir motivasyon olduğunu görüyoruz. Emeklilik sisteminde reform haberi hükümete yakın pek çok gazetede paylaşıldı. Belediyeler, vakıflar, bakanlıklar arasında bu kurumlardan emekli olanların hakları üzerinden bir ayrım var. Bu ayrımın giderilmesi planlanıyor. Maaşlarda düzenleme olacak mı derseniz bunu beklemeyin. Emeklilere büyük şehirlerde kira desteği, fatura desteği gibi düzenlemeler bu reform içerisinde yer alıyor. Ancak maaşların çalışılan yıla göre yeniden düzenlenmesi söz konusu değil. Asıl bu konuda adım atılması gerekiyor. Zaten yardımların yapılma nedeni de emekli maaşları ancak bu durum yine ortadan kaldırılmıyor.”