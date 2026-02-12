https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/emeklilik-sistemine-ekonomik-kriz-ayari-1103447366.html
Emeklilik sistemine ‘ekonomik kriz’ ayarı
Emeklilik sistemine ‘ekonomik kriz’ ayarı
Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu, emeklilik sistemi için hükümete yakın medya kuruluşlarında yer alan... 12.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-12T12:34+0300
2026-02-12T12:34+0300
2026-02-12T12:34+0300
yeri̇ ve zamani
radyo sputnik
radyo
radyo
güçlü özgan
yeri ve zamanı
emekli
emekli maaşı
reform
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098660362_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_b51ca9d71cb9608b17ba3bf6a5bc74c6.jpg
En düşük emekli aylığı alan sayılarının 5 milyona yaklaşmasının ardından gelen eleştirilerin etkisiyle iktidarın emeklilik sisteminde köklü değişikliklere gidileceği iddia edildi.Hükümete yakın birçok gazetede yer alan iddiaya göre yeni modelin hazırlıkları sürüyor. Konuyu Yeri ve Zamanı programında değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, şunları söyledi:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098660362_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_eed604f3f3bb4644e08ade5eb2642162.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, güçlü özgan, yeri ve zamanı, emekli, emekli maaşı, reform
radyo sputnik, radyo, radyo, güçlü özgan, yeri ve zamanı, emekli, emekli maaşı, reform
Emeklilik sistemine ‘ekonomik kriz’ ayarı
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu, emeklilik sistemi için hükümete yakın medya kuruluşlarında yer alan ‘reform’ haberleri oldu.
En düşük emekli aylığı alan sayılarının 5 milyona yaklaşmasının ardından gelen eleştirilerin etkisiyle iktidarın emeklilik sisteminde köklü değişikliklere gidileceği iddia edildi.
Hükümete yakın birçok gazetede yer alan iddiaya göre yeni modelin hazırlıkları sürüyor. Konuyu Yeri ve Zamanı programında değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, şunları söyledi:
“Hükümete yakın medyada emeklilik sisteminde yeni adımların atılacağı yönünde 2026’nın ikinci yarısında yeni bir sistemin hayata geçirilebileceğini öğreniyoruz. Bir zemin hazırlanması ya da taban oluşturulması yönünde bir motivasyon olduğunu görüyoruz. Emeklilik sisteminde reform haberi hükümete yakın pek çok gazetede paylaşıldı. Belediyeler, vakıflar, bakanlıklar arasında bu kurumlardan emekli olanların hakları üzerinden bir ayrım var. Bu ayrımın giderilmesi planlanıyor. Maaşlarda düzenleme olacak mı derseniz bunu beklemeyin. Emeklilere büyük şehirlerde kira desteği, fatura desteği gibi düzenlemeler bu reform içerisinde yer alıyor. Ancak maaşların çalışılan yıla göre yeniden düzenlenmesi söz konusu değil. Asıl bu konuda adım atılması gerekiyor. Zaten yardımların yapılma nedeni de emekli maaşları ancak bu durum yine ortadan kaldırılmıyor.”