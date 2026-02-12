Türkiye
Ekonomiden siyasete, dış politikadan spora, dünya ve Türkiye’de olup bitenler sonuçlarıyla Güçlü Özgan ile Yeri ve Zamanı programında konuşuluyor.
Emeklilik sistemine 'ekonomik kriz' ayarı
Emeklilik sistemine ‘ekonomik kriz’ ayarı
Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan'ın, Radyo Sputnik'teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu, emeklilik sistemi için hükümete yakın medya kuruluşlarında yer alan... 12.02.2026
En düşük emekli aylığı alan sayılarının 5 milyona yaklaşmasının ardından gelen eleştirilerin etkisiyle iktidarın emeklilik sisteminde köklü değişikliklere gidileceği iddia edildi.Hükümete yakın birçok gazetede yer alan iddiaya göre yeni modelin hazırlıkları sürüyor. Konuyu Yeri ve Zamanı programında değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, şunları söyledi:
Güçlü Özgan
Güçlü Özgan
Emeklilik sistemine ‘ekonomik kriz’ ayarı

Güçlü Özgan
Gazeteci Güçlü Özgan'ın, Radyo Sputnik'teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu, emeklilik sistemi için hükümete yakın medya kuruluşlarında yer alan 'reform' haberleri oldu.
En düşük emekli aylığı alan sayılarının 5 milyona yaklaşmasının ardından gelen eleştirilerin etkisiyle iktidarın emeklilik sisteminde köklü değişikliklere gidileceği iddia edildi.
Hükümete yakın birçok gazetede yer alan iddiaya göre yeni modelin hazırlıkları sürüyor. Konuyu Yeri ve Zamanı programında değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, şunları söyledi:
“Hükümete yakın medyada emeklilik sisteminde yeni adımların atılacağı yönünde 2026’nın ikinci yarısında yeni bir sistemin hayata geçirilebileceğini öğreniyoruz. Bir zemin hazırlanması ya da taban oluşturulması yönünde bir motivasyon olduğunu görüyoruz. Emeklilik sisteminde reform haberi hükümete yakın pek çok gazetede paylaşıldı. Belediyeler, vakıflar, bakanlıklar arasında bu kurumlardan emekli olanların hakları üzerinden bir ayrım var. Bu ayrımın giderilmesi planlanıyor. Maaşlarda düzenleme olacak mı derseniz bunu beklemeyin. Emeklilere büyük şehirlerde kira desteği, fatura desteği gibi düzenlemeler bu reform içerisinde yer alıyor. Ancak maaşların çalışılan yıla göre yeniden düzenlenmesi söz konusu değil. Asıl bu konuda adım atılması gerekiyor. Zaten yardımların yapılma nedeni de emekli maaşları ancak bu durum yine ortadan kaldırılmıyor.”
