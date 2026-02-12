https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/devrim-yasanmasaydi-epsteinin-merkezi-kuba-olacakti-1103453225.html

‘Devrim yaşanmasaydı Epstein’ın merkezi Küba olacaktı’

'Devrim yaşanmasaydı Epstein'ın merkezi Küba olacaktı'

12.02.2026

Washington’ın Latin Amerika’yı yeniden bir ‘arka bahçe’ ve sömürge sahası olarak dizayn etme iştahı, bugün Küba üzerinden yürütülen sistemli bir ambargo operasyonuyla somutlaşıyor.ABD tarihindeki baskı çıtasını yükselten Donald Trump, özellikle Küba’da sağlıktan enerjiye, gıdadan turizme uzanan tüm zincirlere darbe vuruyor. Sovyetler Birliği’nin dağılmasından bu yana en ağır ekonomik sınavını veren Havana yönetimi, rejimin temel değerlerinden taviz vermeden bu diplomatik ve ekonomik ablukayı kırmanın yollarını ararken dünya, Küba başta olmak üzere Latin Amerika’nın nefessiz bırakılmasını izliyor.Donald Trump’ın boğmaya çalıştığı Küba ve Latin Amerika’yı köşeye sıkıştırma hamlelerini gazeteci Çağlar Tekin ile konuştuk.‘Küba’ya Epstein adasına benzer bir yaşam dayatıldı’ABD’nin tüm Latin Amerika’ya baskı ve ambargo uyguladığını belirten ancak Küba’ya ayrı bir parantez açan Tekin, ülkede Epstein benzeri bir istismar ağı kurmanın hedeflendiğini söyledi. Tekin’e göre tarihi boyunca Latin Amerika’ya baskı uygulayan ABD, Trump yönetimi ile el yükseltti:‘Küba, Sovyetler’in çözülüşü sonrası yaşadığı sıkıntıya benzer bir durum içinde’Tekin, Küba’ya uygulanan bu denli bir baskının Sovyetler Birliği çözülüşünde yaşandığını hatırlattı. Tekin, Rusya ve Çin’den ambargoyu delmeye dönük yapılan açıklamaların Küba’yı bir nebze de olsa rahatlatabileceği görüşünde:‘ABD’nin elektrik ambargosuna karşı çalışma saatleri düşürüldü ve okullar kapatıldı’Küba’nın, ABD’nin elektrik başta olmak üzere uyguladığı ambargolara karşı çalışma saatlerini düşürmek ve okulları kapatmak zorunda kaldığını ifade eden Tekin, bu baskının dış destek olmadan kırılamayacağını belirtiyor:‘Ambargolarda Küba’nın ‘terörü destekleyen devletler’ listesine alınması da etkili’Tekin’e göre Küba’yı ‘terörü destekleyen devletler’ listesine alan ABD, ülkeyi her anlamda bir kıskaca soktu. Bu durumun sağlık sektörünü de etkilediğini belirten Tekin, pek çok hastanın ilaca erişemediğini şu sözlerle dile getiriyor:‘Küba, baskılara rağmen sosyalizmin getirdiği refah sürecini yaşadı’Tekin’e göre tarihi boyunca baskılara maruz kalan Küba, hala koruduğu refah ve sağlıklı beslenme koşullarına sahip oluşunu sosyalizme borçlu:‘Küba, Sovyetler’in dağılışına benzemeyen bir sermayeyi ülkeye çekmeyi hedefliyor’Küba Devlet Başkanı Diaz-Chanel’in, rejimle ilgili tavizler vermemek şartıyla ABD ile görüşebileceğini söyleyen Tekin, ülkenin Sovyetler’in dağılış sürecine benzemeyen bir sermayeyi çekmeyi hedeflediğini ifade ediyor:‘Küba ile güçlü bir dayanışma ağı kurulamaması liberallikle bağlantılı’Küba’ya uygulanan ambargolara karşı yükseltilen güçlü bir ses olmadığını söyleyen Tekin, bunu dünyanın ‘aydınsızlaştırılması ve liberalize edilmesine’ bağlıyor:

