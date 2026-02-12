https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/cenazeleri-dahi-yok-3-bin-kisiyi-buharlastirdi-1103450615.html
Cenazeleri dahi yok: 3 bin kişiyi ‘buharlaştırdı’
Cenazeleri dahi yok: 3 bin kişiyi ‘buharlaştırdı’
Sputnik Türkiye
Gazeteci Fethi Yılmaz, Yazı-Yorum programında, Al Jazeera Arabic tarafından yayımlanan araştırma üzerinden, İsrail’in Gazze’de kullandığı iddia edilen termal... 12.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-12T13:33+0300
2026-02-12T13:33+0300
2026-02-12T13:44+0300
fethi̇ yilmaz’la yazi-yorum
haberler
fethi yılmaz
benjamin netanyahu
gazze
abd
i̇srail
al jazeera arabic
el cezire
radyo sputnik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0c/1103450462_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_88810155fabd2bbaeec8dce709416039.jpg
Gazeteci Fethi Yılmaz, Al Jazeera Arabic’in “Hikayenin Geri Kalanı” başlıklı araştırması hakkında konuştu. Yılmaz, yayımlanan bir araştırmaya dayanarak, İsrail’in Gazze’de termal silah kullandığı iddialarını, binlerce kayıp vakayı ve ateşkes sonrasında da devam eden saldırıları anlattı. Fethi Yılmaz, konuya ilişkin şunları söyledi:
gazze
abd
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Fethi Yılmaz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/19/1070148892_0:0:1536:1536_100x100_80_0_0_4120fed203a4ad40821e0f67a71f66e3.jpg
Fethi Yılmaz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/19/1070148892_0:0:1536:1536_100x100_80_0_0_4120fed203a4ad40821e0f67a71f66e3.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0c/1103450462_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_52b17436d6cedd6e1f3bf20dee4d2987.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Fethi Yılmaz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/19/1070148892_0:0:1536:1536_100x100_80_0_0_4120fed203a4ad40821e0f67a71f66e3.jpg
haberler, fethi yılmaz, benjamin netanyahu, gazze, abd, i̇srail, al jazeera arabic, el cezire, radyo sputnik, radyo, radyo
haberler, fethi yılmaz, benjamin netanyahu, gazze, abd, i̇srail, al jazeera arabic, el cezire, radyo sputnik, radyo, radyo
Cenazeleri dahi yok: 3 bin kişiyi ‘buharlaştırdı’
13:33 12.02.2026 (güncellendi: 13:44 12.02.2026)
Gazeteci Fethi Yılmaz, Yazı-Yorum programında, Al Jazeera Arabic tarafından yayımlanan araştırma üzerinden, İsrail’in Gazze’de kullandığı iddia edilen termal silahların yol açtığı kayıplara, binlerce Filistinlinin akıbetinin belirlenememesine ve uluslararası hukukun fiilen devre dışı kalmasına dikkat çekti.
Gazeteci Fethi Yılmaz, Al Jazeera Arabic’in “Hikayenin Geri Kalanı” başlıklı araştırması hakkında konuştu. Yılmaz, yayımlanan bir araştırmaya dayanarak, İsrail’in Gazze’de termal silah kullandığı iddialarını, binlerce kayıp vakayı ve ateşkes sonrasında da devam eden saldırıları anlattı.
Fethi Yılmaz, konuya ilişkin şunları söyledi:
Al Jazeera Arapça’da yayımlanan ve ‘Hikâyenin Geri Kalanı’ başlığıyla sunulan araştırmada, 10 Ağustos 2024’te Gazze kentindeki Et-Tabiin okuluna düzenlenen saldırının ardından oğlunu arayan bir annenin günlerce süren arayışına yer veriliyor. Hastaneler ve morglar dolaşılıyor ancak hiçbir iz bulunamıyor ve benzer durumda binlerce kayıp vakadan söz ediliyor. Araştırmaya göre Ekim 2023’ten bu yana saldırılar sonrasında 2 bin 842 Filistinliye yalnızca kan izleri ve çok küçük doku parçaları üzerinden ulaşılabiliyor ve bu vakalar fiilen ‘buharlaşmış’ olarak kayda geçiyor. Termo bombaların ürettiği 2 bin 500 ila 3 bin dereceyi bulan ısı ve yüksek basınç altında, insan bedeninin büyük bölümünü oluşturan suyun anında kaynadığı, dokuların buharlaşıp küle dönüştüğü belirtiliyor.
Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı yetkilileri de bu fiziksel etkiye dikkat çekiyor. Kullanıldığı iddia edilen silahların büyük bölümünün ABD menşeli olduğu, çelik ve beton delme kapasitesine sahip mühimmatlar olduğu ifade ediliyor. Bunun açık bir uluslararası suç olduğu vurgulanmasına rağmen, sahada uluslararası hukuku ciddiye alan bir mekanizma kalmadığı görülüyor. Sözde bir ateşkes ilan edilmesine karşın, ateşkesten sonra da 500’den fazla Filistinlinin İsrail saldırılarında hayatını kaybettiği aktarılıyor. On binlerce insanın öldürülmesine rağmen İsrail yönetimine yönelik ciddi bir yaptırım uygulanmadığı, aksine Benjamin Netanyahu’nun uçağının birçok ülkenin hava sahasından geçerek ABD’ye gittiği ve hiçbir engelle karşılaşmadığı belirtiliyor. Mevcut tabloya bakıldığında, yakın dönemde bu konuda uluslararası düzeyde etkili bir adım atılmasının da mümkün görünmediği ifade ediliyor.