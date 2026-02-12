https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/ali-cagatay-bu-suc-12-yil-bile-gerektirmiyor-1103440488.html
Ali Çağatay: Bu suç 12 yıl bile gerektirmiyor
Ali Çağatay: Bu suç 12 yıl bile gerektirmiyor
Gezi Parkı olaylarına ilişkin yargılandığı davada Ayşe Barım'ın, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan 12 yıl 6 ay
2026-02-12T09:19+0300
2026-02-12T09:19+0300
2026-02-12T09:22+0300
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen "Gezi Parkı eylemleri" davasında karar duruşması yapıldı.Savcılık mütalaasında, Barım'ın Gezi Parkı Olaylarında, kamuoyunda etki gücü olan isimleri yönlendirdiği iddia edilerek, Barım hakkında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.Gazeteci Ali Çağatay, Seyir Hali programında Ayşe Barım'a 12 yıl 6 ay hapis cezası verilmesi hakkında konuştu.Ali Çağatay, konuya ilişkin şunları söyledi:
Ali Çağatay
Ali Çağatay
Ali Çağatay
Ali Çağatay: Bu suç 12 yıl bile gerektirmiyor
09:19 12.02.2026 (güncellendi: 09:22 12.02.2026)
Gezi Parkı olaylarına ilişkin yargılandığı davada Ayşe Barım'ın, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi.
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen "Gezi Parkı eylemleri" davasında karar duruşması yapıldı.
Savcılık mütalaasında, Barım'ın Gezi Parkı Olaylarında, kamuoyunda etki gücü olan isimleri yönlendirdiği iddia edilerek, Barım hakkında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.
Gazeteci Ali Çağatay, Seyir Hali programında Ayşe Barım'a 12 yıl 6 ay hapis cezası verilmesi hakkında konuştu.
Ali Çağatay, konuya ilişkin şunları söyledi:
Ayşe Barım’la ilgili davada dün karar açıklandı ve Ayşe Barım’a mahkeme 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Savcı bildiğiniz gibi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemişti. Biz de dedik ki ağırlaştırılmış müebbet yetmez, bence alsın kurtulalım dedik. Hakikaten, işlediği iddia edilen suç bir defa 12 yılı bile gerektirmiyor. Birkaç yılla cezalandırılabilecek bir suçtan bahsediyoruz. Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından biri olduğu iddiasıyla, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs suçundan 30 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyordu. Ayşe Barım duruşma sonrasında ‘Ben hiçbir suç işlemedim. Oyuncuları asla Gezi Parkı’na yönlendirmedim. Hayatımda siyasi şeylere hiçbir şekilde müdahil olmadım. Şu anda bir kalp pili ve elektroşok cihazıyla hayatıma devam ediyorum, açık kalp ameliyatı olacağım. Tüm tanık ifadeleri lehimeyken çok ağır bir şekilde cezalandırılmam istenmiş. Bu süreçte sağlığım çok etkilendi, sizden beraatımı talep ediyorum’ dedi. Buna rağmen 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Elbette bunun bir temyiz süreci var.