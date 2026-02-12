Ali Çağatay: Bu suç 12 yıl bile gerektirmiyor

Ayşe Barım’la ilgili davada dün karar açıklandı ve Ayşe Barım’a mahkeme 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Savcı bildiğiniz gibi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemişti. Biz de dedik ki ağırlaştırılmış müebbet yetmez, bence alsın kurtulalım dedik. Hakikaten, işlediği iddia edilen suç bir defa 12 yılı bile gerektirmiyor. Birkaç yılla cezalandırılabilecek bir suçtan bahsediyoruz. Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından biri olduğu iddiasıyla, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs suçundan 30 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyordu. Ayşe Barım duruşma sonrasında ‘Ben hiçbir suç işlemedim. Oyuncuları asla Gezi Parkı’na yönlendirmedim. Hayatımda siyasi şeylere hiçbir şekilde müdahil olmadım. Şu anda bir kalp pili ve elektroşok cihazıyla hayatıma devam ediyorum, açık kalp ameliyatı olacağım. Tüm tanık ifadeleri lehimeyken çok ağır bir şekilde cezalandırılmam istenmiş. Bu süreçte sağlığım çok etkilendi, sizden beraatımı talep ediyorum’ dedi. Buna rağmen 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Elbette bunun bir temyiz süreci var.