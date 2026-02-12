Santa Cruz de Tenerife Karnavalı’nda Kraliçe Galası: Dev kostümlerle görsel şölen

İspanya’nın Kanarya Adaları’nda yer alan Santa Cruz de Tenerife kentinde düzenlenen Santa Cruz de Tenerife Karnavalı’nın en simgesel etkinliklerinden biri olan Karnaval Kraliçeleri Galası, bu yıl da renkli ve ihtişamlı görüntülere sahne oldu.
“Uluslararası Turistik İlgi Festivali” statüsüne sahip organizasyon kapsamında sahneye çıkan adaylar; aylar süren tasarım sürecinin ardından hazırlanan, tonlarca ağırlığa ulaşabilen dev kostümlerle izleyicilerin karşısına çıktı. Tüyler, payetler, kristaller ve canlı renkli kumaşlardan oluşan kostümler yalnızca estetik değil, aynı zamanda mühendislik gerektiren yapılarıyla da dikkat çekiyor. Bazı kostümlerin 4 ila 6 metre yüksekliğe ulaştığı ve 80–100 kilogram ağırlığında olduğu biliniyor.
Her yıl binlerce kişiyi salonda ağırlayan gala, uluslararası yayınlarla milyonlara ulaşıyor. Müzik, koreografi ve görsel efektlerin birleştiği etkinlik, yalnızca bir kraliçenin taçlandırılması değil; yüz yılı aşkın geçmişe sahip bir geleneğin de kutlanması anlamına geliyor.
Santa Cruz de Tenerife Karnavalı, sıklıkla Rio de Janeiro Karnavalı’ndan sonra dünyanın en büyük ikinci karnavalı olarak gösteriliyor. Etkinlik her yıl yüz binlerce turisti Kanarya Adaları’na çekiyor ve ada ekonomisine milyonlarca euro katkı sağlıyor.
Karnavalın kökeni 18. yüzyıla kadar uzanıyor.
Karnavalın en ilginç ritüellerinden biri ise “Sardalya’nın Cenazesi” olarak bilinen kapanış töreni. Mizahi bir cenaze alayıyla temsili bir sardalya figürü yakılıyor ve böylece eğlence dönemi sembolik olarak sona eriyor.
