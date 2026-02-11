https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/rtukten-iki-televizyon-kanalina-ceza-1103426915.html

RTÜK'ten iki televizyon kanalına ceza

RTÜK, Halk TV ve NOW TV'ye ceza verdi. 11.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-11T16:16+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/09/1087828180_3:0:1022:573_1920x0_80_0_0_6c2572cb5410097748d98b6b8c271cce.jpg

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV'ye Para Siyaset Programı için, Now Tv'ye de Kıskanmak dizisi için ceza verdi.Küfürlü konuşmalar nedeniyle verildiRTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, gündemdeki yayın ihlallerini görüşmek üzere toplanan Üst Kurul, küfür ve argo ifadeler kullanan ve aile kurumunu hedef alan yayınlara yaptırım uyguladı.Halk TV'de sunuculuğunu Ebru Baki'nin yaptığı "Para Siyaset" adlı programda Gazeteci Uğur Dündar'ın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan arasında geçtiği ifade edilen küfürlü konuşmaları değerlendirilirken kaba ve argo ifadeler kullandığı belirlendi.Söz konusu ifadenin herhangi bir "bipleme veya engelleme" olmaksızın açık bir şekilde yayınlandığını tespit eden RTÜK, Halk TV'ye 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'inci maddesini ihlal etmekten yüzde 2 idari para cezası uyguladı.Kıskanmak dizisi ceza getirdiÜst Kurul toplantısında, NOW televizyonunda yayınlanan "Kıskanmak" adlı dizide yer alan yayın ihlalleri de görüşüldü.Dizinin bazı sahne ve temalarının aile kurumunu zedelediği, evlilik dışı ilişkilerin ve evli bireylerin başkalarından çocuk sahibi olmalarının normalleştirildiği, üstelik bu durumun olumlu bir şey olarak gösterildiği ve genç izleyicilere kötü örnek oluşturduğu tespit edildi.RTÜK İletişim Merkezi'ne gelen şikayetleri de değerlendiren Üst Kurul, NOW TV'ye söz konusu yayınları ile 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'inci maddesini ihlal etmekten yüzde 3 idari para cezası uyguladı.

türki̇ye

