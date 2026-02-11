Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/resul-emrah-sahan-hakkinda-kent-uzlasisi-davasindan-tahliye-karari-verildi-1103422163.html
Resul Emrah Şahan hakkında Kent Uzlaşısı davasından tahliye kararı verildi
Resul Emrah Şahan hakkında Kent Uzlaşısı davasından tahliye kararı verildi
Sputnik Türkiye
Kent Uzlaşısı davası kapsamında tutuklanan ve Şişli Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Resul Emrah Şahan hakkında bu davadan tahliye kararı verildi... 11.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-11T14:12+0300
2026-02-11T14:12+0300
türki̇ye
resul emrah şahan
şişli kaymakamı cevdet ertürkmen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/13/1094640460_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3456242830b089f0cd6650022d59ca41.jpg
Kent Uzlaşısı soruşturması kapsamında tutuklanan ve Şişli Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Resul Emrah Şahan hakkında tahliye kararı verildi. Yurt dışı çıkış yasağıyla tahliye kararı verilen Şahan'ın, aynı zamanda İBB davasından tutukluluğu ise sürdüğü için cezaevinde kalmaya devam edecek.
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/13/1094640460_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_bebd9175f726af2ef957f9c363d4783b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
resul emrah şahan, şişli kaymakamı cevdet ertürkmen
resul emrah şahan, şişli kaymakamı cevdet ertürkmen

Resul Emrah Şahan hakkında Kent Uzlaşısı davasından tahliye kararı verildi

14:12 11.02.2026
© FotoğrafŞişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan için gözaltı kararı verildi
Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan için gözaltı kararı verildi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2026
© Fotoğraf
Abone ol
Kent Uzlaşısı davası kapsamında tutuklanan ve Şişli Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Resul Emrah Şahan hakkında bu davadan tahliye kararı verildi. Şahan, İBB dosyası kapsamında tutuklu olarak bulunuyor.
Kent Uzlaşısı soruşturması kapsamında tutuklanan ve Şişli Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Resul Emrah Şahan hakkında tahliye kararı verildi.
Yurt dışı çıkış yasağıyla tahliye kararı verilen Şahan'ın, aynı zamanda İBB davasından tutukluluğu ise sürdüğü için cezaevinde kalmaya devam edecek.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала