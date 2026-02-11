https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/resul-emrah-sahan-hakkinda-kent-uzlasisi-davasindan-tahliye-karari-verildi-1103422163.html

Resul Emrah Şahan hakkında Kent Uzlaşısı davasından tahliye kararı verildi

Kent Uzlaşısı davası kapsamında tutuklanan ve Şişli Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Resul Emrah Şahan hakkında bu davadan tahliye kararı verildi... 11.02.2026, Sputnik Türkiye

Kent Uzlaşısı soruşturması kapsamında tutuklanan ve Şişli Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Resul Emrah Şahan hakkında tahliye kararı verildi. Yurt dışı çıkış yasağıyla tahliye kararı verilen Şahan'ın, aynı zamanda İBB davasından tutukluluğu ise sürdüğü için cezaevinde kalmaya devam edecek.

