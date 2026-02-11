https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/resul-emrah-sahan-hakkinda-kent-uzlasisi-davasindan-tahliye-karari-verildi-1103422163.html
Resul Emrah Şahan hakkında Kent Uzlaşısı davasından tahliye kararı verildi
Resul Emrah Şahan hakkında Kent Uzlaşısı davasından tahliye kararı verildi
11.02.2026
Kent Uzlaşısı soruşturması kapsamında tutuklanan ve Şişli Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Resul Emrah Şahan hakkında tahliye kararı verildi. Yurt dışı çıkış yasağıyla tahliye kararı verilen Şahan'ın, aynı zamanda İBB davasından tutukluluğu ise sürdüğü için cezaevinde kalmaya devam edecek.
