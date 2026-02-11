İYİ Partili Türkkan, yeni atamaları değerlendirdi: Daha gerilimli bir dönem olacak

Benim gördüğüm şu, Osman Gökçek biraz daha yukarıda, orada çift basamak vardır, kürsüden sonra meclis başkan vekilin yönettiği kısma geçen, o çift basamağın üstünde Osman Gökçek yukarıdayken, daha altta olan Mahmut Tanal'a yumruk salladı. Yoksa yani Mahmut Tanal'ın boyununu düşünüyorum, Osman Gökçek'in boyununu düşünüyorum. Yani yan yana eşit seviyede olsalar herhalde Osman Gökçek'in atacağı yumruk, Mahmut Tanal'ın yüzüne isabet etme şansı hemen hemen hiç yok. Ama doğru olmayan bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bakın, burası Tayland parlamentosu değil. Yani bu bütün dünya bu akşam televizyonlarda, haberlerde, bugünkü bu bana göre olumsuz tablodan bahsedecektir. Türkiye böyle şeylerle anılmamalı. Doğru olan bu, bu parlamentonun devametine yakışmayan bir hadise bu. İşin başından böyle bir gerginlik olacağı belli mi? Belliydi. O yüzden bana göre Pervin Buldan hanımefendi olan yönetim sırasını aşabilmek için Sayın Cumhurbaşkanı o saatte randevu veriyor Sayın Pervin Buldan'a ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nden daha önce de Adalet Bakanlığı yapmış Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ Bey'in yönettiği bir meclis toplantısı da bu yemin planlanmış. Divan katiplerinin olmadığı bir noktada yapılan yemin, gerekli şartlar oluşmadığı için geçersizdir. Niye? Divan üyeleri yok orada. Sadece Sayın Meclis Başkan Vekili var. Sayın Meclis Başkanı da gergin ortamı yatıştırmadan Adalet Bakanlığı'na yemin etmeye davet etmemeliydi. Doğru da değil, o da doğru değil. Mecliste bu gergin ortamda Adalet Bakanlığı'na niye çağırıyorsunuz? Hani şöyle mi olur? Siz şimdi bu kadar deneyimli bir siyasetçiniz. Bugün etmese yemin mi olurdu? Hiçbir şey olmaz. Yani ben, tecrübeli bakanlık personeli vardır orada. Ben ona inanıyorum. Her ikisinin oturacağı koltuk seviyeleri ona göre ayarlanır. Sayın Bakan'ın boyu daha kısayılmaz birden ona göre daha yüksek tutulur veya kontrol edilir. Anladığım kadarıyla yeni bakanın oturduğu koltukta amortisyonda bir problem var. Kalkmıyor o koltuk. Yani aşağı inmiş, onu kaldırmak kabil değil. Özel olarak seçilmediyse böyle bir sorumsuzluk olamaz oradaki yöneticiler arasında. Sayın Bakan'ın daha ilk gözünde şanssızlıkla başladı. İçişleri Bakanı görev devir teslimine baktım. İçişleri Bakanı ne giderken Allah'a ısmarladığını, hayırlı olsun verdik şeyi gitti. Ben özgürüm dedi gitti. Yani burada da bir gariplikler var. Garip var. O sizin aktardığınız da çok önemli. Hani bu şöyle oluyor ya devir teslim oluyor. Birisi işte hemen aldık teşekkür ediyor. Tensiplerle oldu deniyor. Bir şey deniyor. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Oysa sizin o notunuz önemli. Çünkü hala bakan Ali Yerlikaya siz onunla nerede karşılaştınız? Meclisteki salonda aşağıdaki yemekhanede. Orada karşılaşıyorsunuz ve yalnız. Yani yanında çok insan var ama ben milletvekili göremedim aralarında. Ben bu milletvekillerini tanırım. Bakanın etrafında bir sürü milletvekili olur. Hep öyledir meclis. Hep öyledir. Sayın Bakan Yerlikaya bakan olduktan sonra ilk defa milletvekillerin bulunduğu salonda yemek yemeye geldi. Daha önce hiç rastlamamıştım. Genellikle bakanlar mecliste görevli olduğu zaman veya nöbetçi bakan oldukları zaman kürse arkasında meclis başkan vekilinin grup başkan vekilleriyle yemek yediği bir masa vardır. Oraya davet edilir. Orada eğer dün sayın Pervin Buldan nöbetçiydi. Oraya gitmemek için mi? Nöbetçi bakan olduğu için mi geldi? Kanun görüşülüyor diye mi geldi ki? Şu ana kadar hiçbir kanun görüşülürken hiçbir bakanın geldiğine tanıklık etmedim ben. Sayın İçişleri Bakanı niye meclise geldi? Niye lokantaya indi? Onu da bilemiyorum. Nöbetçi bakan olup olmadığını bilmiyorum. Onu sarfına zar ediyorum. Nöbetçi bakansa meclisedir zaten doğal olarak. Ama oraya gelirken diğer masalarda oturan milletvekillerinde hiçbir tanesi sayın bakanın yanına gitmedi. Ki o gün o ana kadar belli değildi. Ya sayın milletvekillerinin bundan haberi vardı. Veyahut da sayın bakanın meclis grubuyla olan iletişimindeki kopukluk orada gül yüzüne çıkmış oldu. Milletvekili olmadan bakan olduklarında bu tip tartışmalar, sıkıntılar bundan sonra daha da artacak diye endişe ediyorum. Daha gerilimli bir dönem bekliyorsun. Ben öyle görüyorum. Yani sayın şimdi Akın Gürlek'i bakan yapıyorsunuz. Akın Gürlek hakkında HSK'da dört tane ayrı müracaat var göreviyle alakalı. Siz aynı Akın Gürlek'i bu sefer HSK'nın başına getiriyorsunuz. Nasıl adil bir karar çıkabilir oradan? Ne bekliyorsunuz?