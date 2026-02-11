‘Epstein şeytani bir rönesans adamı, Trump’ın korkusu gerçek olabilir’
© SputnikCeyda Karan'la Eksen
© Sputnik
Abone ol
Siyasi Analist Şanlı Bahadır Koç’a göre pek çok ismin karıştığı bir istismar ve şantaj ağı kuran Jeffrey Epstein, ‘şeytani anlamda rönesans adamı.’ Koç, desteği giderek düşen Donald Trump’ın, Epstein dosyası ile daha da güçsüzleşebileceği görüşünde.
İstismar ağının yanı sıra Batı’nın hukuk ve istihbarat mekanizmalarının iflas eşiği olarak görülen Jeffrey Epstein skandalının yankıları sürüyor. Epstein’ın suç ortağı Ghislaine Maxwell, belgelerde adları geçen Donald Trump ve Hillary Clinton gibi isimleri aklama karşılığı af dilerken Batı medyası tüm bu skandallar karşısında sessizliğini koruyor.
İngiltere’de başbakanlık koltuğunu sallamaya, İsrail istihbaratından Dubai limanlarına kadar uzanan ilişkiler yumağını ortaya koyan Epstein belgeleri, bir suç dosyasının çok ötesinde. Siyasi elitlerin, istihbarat servislerinin ve devasa sermaye gruplarının iç içe geçtiği bu yapı, sadece kişisel suçları değil, devletlerin karar alma mekanizmalarına sızan karanlık bir vesayeti de simgeliyor. Epstein’ın ölümüyle kapatılmak istenen bu parantez, bugün sızan belgelerle yeniden açılırken krizin etkisi New York mahkemelerinden Londra’daki yönetim merkezlerine kadar çok geniş bir coğrafyada hissedilmeye devam ediyor.
Epstein skandalının küresel etkilerini Siyasi Analist Şanlı Bahadır Koç ile konuştuk.
‘Bir komisyon kurulmalı ve özel savcı atanmalı’
Batı medyasının önde gelen yayınlarında Epstein’ın istismar ağına yer verilmemesine dikkat çeken Koç, bu ağın ilişkilerini detaylıca açığa çıkarmak ve yargılama yapmak için bir komisyon kurulması gerektiği görüşünde. Koç’a göre Epstein dosyalarını inceleyecek özel bir savcı ataması yapılmalı:
“Washington Post gazetesine Epstein ile ilgili gelişmeler hakkında bir şeyler bulmak için baktım. Bir dakika boyunca sitede inince küçük bir habere denk geldim. Buradan bu konunun Washington Post tarafından gündemde tutulmasının istenmediği sonucunu çıkarıyorum. Onlarca, yüzlerce genç kıza yapılmış örgütlü ve sürekli olarak işlenen bir cinsel suç var. Bu istismar, Minnesota’da Somalili çocukların yaptığına dair çıksaydı ne yapacaklardı? ‘Bırakın ekonomiye bakalım’ diyecekler miydi? Kongrede bazı mekanizmalar işliyor ama bu konuyu özel olarak araştıran, yeminli olarak sorulara cevap vermeyi talep eden bir komisyon ile özel bir savcı gerek. İki ayrı partiden bazı politikacılar kendi partilerine bir anlamda bayrak açmış. Bazı isimler parti liderlerinin destek vermemesine rağmen çabalıyor. İki taraf da bu mesele üzerinden Trump’a işaret etmeye çalışıyor. İki taraf da bu iş deşildiğinde bundan yırtamayacaklarının farkında.”
‘Ro Khanna gibi politikalar çıkıp çıkmayacağını göreceğiz’
Amerikan halkının Epstein gündemini takip ettiğini belirten Koç, ABD Temsilciler Meclis Üyesi Ro Khanna gibi isimlerin varlığına da işaret etti. Koç’a göre Amerika’daki dinamikler farklı olsa da ‘cesur’ politikacılar sistemi dönüştürebilir:
“Trump yine Grönland gibi bir gündem çıkarır ve bu konu önceliğini yitirebilir. Televizyonlar ve medya Epstein gündemine konunun önemiyle orantılı yer vermiyor. Ancak insanlar bunun farkında. Artık bilgi mutlak kontrolde değil. Amerika’daki 340 milyon insanın 200 milyonu Epstein’dan haberdardır. Bakalım onlar nasıl taleplerde bulunacaklar, politikacılar ne yapacak? Ro Khanna bu konunun bayraktarlığını almayı görev olarak biliyor örneğin. Böyle politikacılar çıkacak mı göreceğiz. Bazen bir iki kararlı cesur insan sistemi dönüştürebiliyor. Parlamenter sistemde de bir parti bir konuyu vurgular ve yüzde 3-5’lik küçük partiler de konuyu dile getirmeye başlar. Amerika’da dinamikler biraz daha farklı ancak orada da bunu gözlemek gerek.”
‘Epstein, bu şebekenin göbeğindeki isim’
Koç’a göre Jeffrey Epstein’ın adının öne çıktığı bu ağa pek çok isim dahili. Epstein dosyalarıyla ilgili süreci 2008 Krizi’ne benzeten Koç, skandalın ABD’den ziyade Avrupa’da yankı bulmasına şu sözlerle işaret ediyor:
“Epstein cinsel istismarı tek başına değil başkalarıyla yapıyor. Bu konu Avrupa’da Amerika’dan daha fazla kelle götürüyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bu konu İngiltere’de başbakanı götürecek büyük ihtimalle. Şu anda yırtsa da uzatmaları oynuyor gibi bir durum var. 2008 Krizi Amerika’da çıktı ve dünyanın geri kalanını Amerika’dan fazla vurdu. Bu durumu da buna benzetiyorum. İsrail ve MOSSAD boyutu da var. Dubai’den Hindistan’a bu durum ne kadar yayılacak? O ülkelerin bazı insanları Epstein ile manyakça şeyler paylaşmış. Birleşik Arap Emirlikleri’nde limanlara bakan kişinin Türkiye’de de limanı varmış örneğin. Bu adamla yazışmış, imalı ve cinsel konuşmalar yapmış olmak o adamları direkt suçlu yapmaz. Ancak burada makul bir şüphe var. Makul bir devlet, savcı, hukuk sistemi bunun üzerine gider, soru sorar. Epstein’da Steve Bannon var ve kendisi aday olma iddiasındaydı. Trump’ın en önemli adamlarından biriydi. Epstein; hukuki, siyasi, ekonomik, bilimsel, kültürel şebekenin göbeğinde bir isim. Epstein bir tür rönesans adamı, şeytanlık anlamında. Her konuda bağlantısı var.”
‘Meseleyi çözmek için işi zorlayacak isimler var ancak medyadan destek yok’
Epstein skandalında adı geçen isimlerin çapraz sorguya alınması gerektiğini vurgulayan Koç, davadan tutuklu olanlara dönük af yetkisinin kullanılabileceğini söyledi. Koç’a göre medyanın bu istismar ağının üzerine düşmemesi dikkat çekici:
“Burada bir suç, yolsuzluk, sistemik bir çürüme varsa ve bunu çözmek istiyorsanız bunun çözümü basit. Adamları çağırıp soracaksın, çapraz sorgu yapacaksın. Birkaç ay önce Trump’ın eski avukatı şu an adalet bakan yardımcısı olan isim ziyaret edildi. Bakan yardımcısı Epstein adasına niye gitsin? ‘Bu işin dibine kadar gideceğiz, kadın da önemli bir unsur onunla konuşuyoruz’ gibi bir amaçla gidilmedi. Muhtemelen ‘Bizim patrona zarar verme’ demek için gidildi. Bu görüşmeden sonra o kadını daha rahat bir yere aldılar. Amerikan başkanlarının af yetkisi var ve bunu genelde görevdeki son gün kullanıyorlar. O yüzden ‘Üç yıl kaldı, sabret’ demiş olabilirler. Kadının avukatı, ‘Af garantisi veriyorsanız konuşabilir’ demiş. Cinsel ve istihbari suçlara da ortak olmuş biri gelip bir iki tane göstermelik açıklama yapar ve iki üç kişiyi kurban ederek yırtarsa dünya kamuoyu buna ikna olacak mı meçhul. Burada bu işi zorlayacak isimler var. Buna karşı medyada bir destek yok. Trump’ı bu meseleden çok daha küçük şeyler için azlettiler. Washington Post’un bu meselenin üzerine atlaması gerekiyor örneğin. Ancak yapmıyorlar. Bu yazışmalardan adamın sadece maillerini görüyoruz ama Epstein belki şifreli başka şekillerde haberleşti. Ancak mesele gördüklerimizden ibaretse bile bir ilişkiler yumağı var. Dünyayı yöneten bir ağ olduğunu düşünmüyorum ama bir çıkarlar ilişkisi var. Epstein belgeleriyle ilgili fiziken değilse de Trump’a birkaç adamın ‘Bunu kapat, biz yanarız ve yakarsak seni de yakarız’ mesajı verdiğini düşünüyorum.”
‘Desteği giderek düşen Trump, esen rüzgarı koruyamadı’
Bir süredir azalan Trump desteğinin Epstein dosyasıyla giderek yükseldiğini belirten Koç, Ro Khanna’nın ABD siyasetinde öne çıkabileceğine işaret etti. Koç’a göre Trump’ın muhalefetin iyi performans göstererek öne çıkma korkusu gerçek olabilir:
“Trump kazanınca ‘Amerikan siyasetinde dengeler değişti’ rüzgarı oluştu. ‘Trump, daha önce cumhuriyetçilerin ulaşamadığı birtakım siyahlara ulaştı ve onların heyecanını yakaladı’ dalgası vardı. Ancak şu an Trump’ın destek oranı oldukça düşük. Gümrük vergisini artırma söylemi vardı ancak öyle bir şey yok. Yaptıkları birbiriyle çelişkili, bir gün gümrüğü yüzde 40 olarak açıklıyor öbür gün yüzde 10’a düşürüyor. Bu noktada hangi şirket yatırım yapar? Bir plan yok, organizasyon yok. Birinci döneme göre nispeten bir kadro var ama halka vaatlerini uygulayacak gerçekçilik ve fikri takip yok. Borsa zirvede ancak Amerika’dakilerin çoğunun borsada kağıdı yok. Bunun oranı belki yüzde 5-10’dur. Borsanın yükselmesi Amerikalıları zenginleştirmiyor. Enflasyon düşüyor deniyor ama gıda enflasyonu yüksek. İnsanlar fakirleşiyor. Bu açılardan Trump ve cumhuriyetçi parti iyi durumda değil. Ancak demokratlar da dağınık. Berny Sanders artık yaşlandı ancak Ro Khanna bunun bir öncüsü olabilir. Bu noktada da bir karışıklık var, öne çıkan bir tema yok. Demokrat Parti, nerede hata yaptıklarına dair bir rapor hazırladı ancak bunu açıklayamadılar. Amerika, Irak Savaşı’ndan üç dört ay sonra rapor yayınlamıştı. Ancak Demokrat Parti bu raporu açıklayamadı. Şu anda bir partinin belirgin bir üstünlüğü yok. Trump esen rüzgarı koruyamadı. Çoğu alanda yüzde 30’a düştü. Bu rakamların sandığa yansıması sorgulanabilir ancak başkan seçildikten iki sene sonraki süreçte muhalefet daha iyi performans gösteriyor. İki sene sonra Trump’ın korkusu gerçek olabilir ve kongrenin iki ayağını da kaybedebilirler.”