‘Epstein şeytani bir rönesans adamı, Trump’ın korkusu gerçek olabilir’

“Burada bir suç, yolsuzluk, sistemik bir çürüme varsa ve bunu çözmek istiyorsanız bunun çözümü basit. Adamları çağırıp soracaksın, çapraz sorgu yapacaksın. Birkaç ay önce Trump’ın eski avukatı şu an adalet bakan yardımcısı olan isim ziyaret edildi. Bakan yardımcısı Epstein adasına niye gitsin? ‘Bu işin dibine kadar gideceğiz, kadın da önemli bir unsur onunla konuşuyoruz’ gibi bir amaçla gidilmedi. Muhtemelen ‘Bizim patrona zarar verme’ demek için gidildi. Bu görüşmeden sonra o kadını daha rahat bir yere aldılar. Amerikan başkanlarının af yetkisi var ve bunu genelde görevdeki son gün kullanıyorlar. O yüzden ‘Üç yıl kaldı, sabret’ demiş olabilirler. Kadının avukatı, ‘Af garantisi veriyorsanız konuşabilir’ demiş. Cinsel ve istihbari suçlara da ortak olmuş biri gelip bir iki tane göstermelik açıklama yapar ve iki üç kişiyi kurban ederek yırtarsa dünya kamuoyu buna ikna olacak mı meçhul. Burada bu işi zorlayacak isimler var. Buna karşı medyada bir destek yok. Trump’ı bu meseleden çok daha küçük şeyler için azlettiler. Washington Post’un bu meselenin üzerine atlaması gerekiyor örneğin. Ancak yapmıyorlar. Bu yazışmalardan adamın sadece maillerini görüyoruz ama Epstein belki şifreli başka şekillerde haberleşti. Ancak mesele gördüklerimizden ibaretse bile bir ilişkiler yumağı var. Dünyayı yöneten bir ağ olduğunu düşünmüyorum ama bir çıkarlar ilişkisi var. Epstein belgeleriyle ilgili fiziken değilse de Trump’a birkaç adamın ‘Bunu kapat, biz yanarız ve yakarsak seni de yakarız’ mesajı verdiğini düşünüyorum.”