Ekonomiden Sorumlu Eski Devlet Bakanı Söylemez: Gelir dağılımımız piramit değil, zeytin görüntüsünde olmalı

“Bu neden yapılır? Ülkenin ne faydası olur? Yeni bir yatırım dönmez. Özelleştirmenin temel ilkelerinden bir tanesi: tekel niteliğindeki karlı kuruluşların ‘sat kurtul’ anlayışı ile devredilip satılması mümkün değil. Önemli olan zarar eden, yatırım yapamayan, özel sektörün rahatlıkla rekabet edebildiği alanlarda devletin denetleme ve düzenleme görevi olduğu… Onun dışında stratejik sektörler; ulaşımdan, haberleşmeden, güvenliğe kadar devletin ağırlığının korunması. Ama şimdi yapılan şey panik halinde bir satışı gösteriyor. Belli ki 2027 seçim yılı olduğu için hazırlanmak istiyorlar. Bu yılın da iyi geçmeyeceği ortadayken iktidar tarafı gelecek gelirleri eline almak istiyor. Bu köprüler ve otoyollar adeta para basan makineler. Tekel niteliğinde, alternatifleri yok. Her şartta kar edebilecek alt yapı unsurları. Otoyol ve köprülerde toplam gelirin ne kadarının bakım ve gidere harcandığına baktığınızda yüzde 4-5 gibi bir rakam çıkıyor. Yani yüzde 95’i hazineye gelir. Bu gelirden neden vazgeçeceksiniz? ‘Biz bu gelirden vazgeçelim. Önümüzdeki yıllardakileri yabancılara devredelim. Onlardan aldığımız iskontolu parayı kırdıralım, biz iktidarımızı kurtarıp 2027 seçimlerine elimizde birkaç milyar dolarla daha girelim’ deniyor. Bu kadar kasaba kurnazlığı mantığı varsa hüzün verici, ülkenin çıkarına uygun değil. Ekonomide tiksindirici borç kavramı vardır; bu iktidar döneminde yapılan birçok borçlanma, satış, ihale veya işletme hakkı devri gelecekte mutlaka hukuki ve yargıya intikal eden konulara dönüşebilir. Tiksindirici borçlar halkın açık zararınaysa, emsallerine göre büyük bir fark varsa bunlar kamunun borcu olmaktan çıkıyor. Bence bunlar da ona girebilir. Bu, geleceğin gelirlerini bugünden ‘hovardaca’ harcama anlamına gelir diye düşünüyorum.”