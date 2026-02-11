https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/aydin-agaoglu-sigorta-tuketiciye-zorunlu-tutulamaz-1103420703.html
Aydın Ağaoğlu: Cayma bedeli ödemeden fesih hakkı doğabilir
Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, Radyo Sputnik'te Okan Aslan'la Gün Ortası programında dinleyicilerden gelen soruları yanıtladı.
TÜKONFED Başkanı Aydın Ağaoğlu, ramazan öncesi fiyat artışları, marketlerde fiyat farkları, kargo ve kişisel veri uygulamaları, internet alışverişlerinde iade hakkı ile bankacılık ve abonelik sözleşmelerinde tüketicinin yasal hakları hakkında konuştu.Ağaoğlu ramazan öncesi artan fiyatlar ve “fahiş fiyat” şikayetleri konusunda şu şekilde konuştu:Ağaoğlu marketlerde aynı ürünün farklı fiyatlara satılması ve kasa-raf fiyatı uyuşmazlığı konusunda şunları söyledi:'İade et, paranı al, yeniden satın al'TÜKONFED Başkanı Ağaoğlu, internet alışverişlerinde iade/değişim hakları konusunda şöyle konuştu:Aydın Ağaoğlu kredi kullanımı sırasında sigorta kesintileri ve sigorta dayatması konusunda ise şunları aktardı:'Bedel sınırsız biçimde tüketiciye yüklenemez'Cayma bedeli konusuna da değinen Ağaoğlu, sözlerini şöyle sonlandırdı:
Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, Radyo Sputnik’te Okan Aslan’la Gün Ortası programında dinleyicilerden gelen soruları yanıtladı.
TÜKONFED Başkanı Aydın Ağaoğlu, ramazan öncesi fiyat artışları, marketlerde fiyat farkları, kargo ve kişisel veri uygulamaları, internet alışverişlerinde iade hakkı ile bankacılık ve abonelik sözleşmelerinde tüketicinin yasal hakları hakkında konuştu.
Ağaoğlu ramazan öncesi artan fiyatlar ve “fahiş fiyat” şikayetleri konusunda şu şekilde konuştu:
Tüketicilerin fiyat etiketlerine özellikle “fiyat değişiklik tarihi” ve indirim varsa “önceki fiyat” bilgisi gibi zorunlu unsurlar üzerinden dikkatle bakması gerek. Yüksek fiyat uygulamalarında etiketlerin fotoğraflanıp ilgili kurumlara bildirilmeli. Mecbur kalınırsa “en az miktarda” alışveriş yapılarak pahalı satan noktalara fiili tepki gösterilmesi gerekiyor.
Ağaoğlu marketlerde aynı ürünün farklı fiyatlara satılması ve kasa-raf fiyatı uyuşmazlığı konusunda şunları söyledi:
Vatandaşların zincir marketlerdeki fiyatları karşılaştırabilmesi için “marketfiyati” platformunun kullanılabilir. Mağaza rafındaki fiyat ile kasadaki fiyat farklı çıkarsa tüketici lehine olan yani düşük fiyat uygulanır.
'İade et, paranı al, yeniden satın al'
TÜKONFED Başkanı Ağaoğlu, internet alışverişlerinde iade/değişim hakları konusunda şöyle konuştu:
Mesafeli satışlarda ürün tesliminden itibaren 14 gün içinde gerekçe göstermeden cayma hakkı bulunuyor. İade yasal hak ancak “değişim” talebinin her durumda zorunlu kabul edilmek zorunda değil. Satıcılar çoğu zaman “iade et, paranı al, yeniden satın al” yöntemini uyguluyor.
Aydın Ağaoğlu kredi kullanımı sırasında sigorta kesintileri ve sigorta dayatması konusunda ise şunları aktardı:
Sigorta tüketiciye zorunlu tutulamaz. Bankanın sigortalı ve sigortasız kredi için iki ayrı teklif sunması gerekiyor. Sigorta yaptırılacaksa tüketicinin poliçeyi bankanın önerdiği şirket yerine daha uygun koşullarla başka bir sigorta şirketinden yaptırıp bankaya sunabilir. Bankanın da bunu kabul etmesi gerekir.
'Bedel sınırsız biçimde tüketiciye yüklenemez'
Cayma bedeli konusuna da değinen Ağaoğlu, sözlerini şöyle sonlandırdı:
Abonelik ya da taahhütlü sözleşmelerde tüketicinin sözleşmeden erken ayrılması halinde “cayma bedeli” gündeme gelebilir. Bedel sınırsız biçimde tüketiciye yüklenemez. Erken fesihte tüketiciden istenebilecek tutarın, sağlayıcının o ana kadar sunduğu indirim/avantajlarla sınırlı olması gerekiyor. Ayrıca, sözleşme koşullarının sağlayıcı tarafından tüketici aleyhine değiştirilmesi halinde tüketicinin cezai şart ya da cayma bedeli ödemeden fesih hakkı doğabilir.