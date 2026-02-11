https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/aydin-agaoglu-sigorta-tuketiciye-zorunlu-tutulamaz-1103420703.html

Aydın Ağaoğlu: Cayma bedeli ödemeden fesih hakkı doğabilir

Aydın Ağaoğlu: Cayma bedeli ödemeden fesih hakkı doğabilir

Sputnik Türkiye

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, Radyo Sputnik’te Okan Aslan’la Gün Ortası programında dinleyicilerden gelen soruları yanıtladı. 11.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-11T13:46+0300

2026-02-11T13:46+0300

2026-02-11T13:51+0300

okan aslan i̇le gün ortasi

radyo sputnik

radyo

radyo

tükonfed

tüketici hakem heyeti

aydın ağaoğlu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_17ed9bcc82de9ce349b8169b44872917.jpg

TÜKONFED Başkanı Aydın Ağaoğlu, ramazan öncesi fiyat artışları, marketlerde fiyat farkları, kargo ve kişisel veri uygulamaları, internet alışverişlerinde iade hakkı ile bankacılık ve abonelik sözleşmelerinde tüketicinin yasal hakları hakkında konuştu.Ağaoğlu ramazan öncesi artan fiyatlar ve “fahiş fiyat” şikayetleri konusunda şu şekilde konuştu:Ağaoğlu marketlerde aynı ürünün farklı fiyatlara satılması ve kasa-raf fiyatı uyuşmazlığı konusunda şunları söyledi:'İade et, paranı al, yeniden satın al'TÜKONFED Başkanı Ağaoğlu, internet alışverişlerinde iade/değişim hakları konusunda şöyle konuştu:Aydın Ağaoğlu kredi kullanımı sırasında sigorta kesintileri ve sigorta dayatması konusunda ise şunları aktardı:'Bedel sınırsız biçimde tüketiciye yüklenemez'Cayma bedeli konusuna da değinen Ağaoğlu, sözlerini şöyle sonlandırdı:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

radyo sputnik, radyo, radyo, tükonfed, tüketici hakem heyeti, aydın ağaoğlu