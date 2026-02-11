https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/ali-cagatay-ali-yerlikaya-uzerimize-duseni-yaptik-noktasindaydi-1103410754.html
Gece yarısı kararnamesi: Adalet ve İçişleri Bakanlığı'nda yeni dönem
11.02.2026
11 Şubat tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Erdoğan imzalı kararın başında, Tunç ve Yerlikaya'nın görevden aflarını istedikleri ve görevden af taleplerinin kabul edildiği belirtildi.Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’teki Seyir Hali programında Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı'nın değişmesi hakkında konuştu.Adalet ve İçişleri bakanlıklarındaki değişimin “gece yarısı kararnamesi” ile yapıldığını belirten Çağatay, şunları söyledi:
Ali Çağatay
Ali Çağatay
Ali Çağatay
09:22 11.02.2026 (güncellendi: 09:24 11.02.2026)
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla Adalet Bakanlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İçişleri Bakanlığına Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi atandı.
11 Şubat tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Erdoğan imzalı kararın başında, Tunç ve Yerlikaya'nın görevden aflarını istedikleri ve görevden af taleplerinin kabul edildiği belirtildi.
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’teki Seyir Hali programında Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı'nın değişmesi hakkında konuştu.
Adalet ve İçişleri bakanlıklarındaki değişimin “gece yarısı kararnamesi” ile yapıldığını belirten Çağatay, şunları söyledi:
Bir gece yarısı kararnamesi var, İçişleri ve Adalet bakanları değişti, bu bir süredir bekleniyordu. Adalet Bakanı’nın gideceğine kesin gözüyle bakılıyordu, çünkü o koltuğa talip olan çok kudretli bir savcı vardı, Akın Gürlek. Ali Yerlikaya’nın gitmesi ise biraz sürpriz oldu. Son dönemde yürütülen yasa dışı bahis, kumar, fuhuş, uyuşturucu ve sokak çeteleriyle ilgili operasyonlarda, 3 Ekim’den bu yana gözaltına alınanların sayısı dün itibarıyla bin 200’ü geçti. Daha önce, İçişleri Bakanlığı’nın elinde bir havuz olduğunu, yaklaşık 20 bin kişinin bir algoritma ile tarandığını ve suça en meyilli bin 200 kişinin ayrıldığını söylemiştik. Şubat ayının sonuna kadar bu kişilerin gözaltına alınacağını ifade etmiştik ve dün itibarıyla sayı bin 200’ü aştı, yaklaşık bin 215 kişi gözaltına alındı. Sabah uyandık, gözümüzü açtık, Akın Gürlek’in Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi’nin İçişleri Bakanı olduğunu gördük. Çok sayıda bürokrat da görevden alındı. Akın Gürlek bu göreve geleceğini biliyordu, hazırlanıyordu. Ali Yerlikaya ise ‘üzerimize düşeni yaptık’ noktasındaydı.