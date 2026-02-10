https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/zaharova-kievin-korgeneral-alekseyeve-yonelik-suikast-girisimi-batinin-finanse-ettigi-hibrit-1103397966.html

Zaharova: Kiev'in Korgeneral Alekseyev'e yönelik suikast girişimi, Batı'nın finanse ettiği hibrit savaşın bir parçasıdır

Zaharova: Kiev'in Korgeneral Alekseyev'e yönelik suikast girişimi, Batı'nın finanse ettiği hibrit savaşın bir parçasıdır

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Kiev'in Korgeneral Alekseyev'e yönelik suikast girişiminin, Batı tarafından finanse edilen ve amaçlarından biri... 10.02.2026

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 10 Şubat Diplomasi Çalışanları Günü vesilesiyle Sputnik’e verdiği röportajda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Zaharova, Ukrayna yönetiminin Korgeneral Vladimir Alekseyev'e yönelik suikast girişiminin, Batı tarafından finanse edilen ve amaçlarından biri müzakereleri sekteye uğratmak olan hibrit savaşın bir parçası olduğunun altını çizdi.Sözcü ayrıca bu suikast girişiminin Rusya'nın hedeflerini ve amaçlarını etkilemediğini ifade etti.Vladimir Zelenskiy'in Rusya'ya ‘stratejik yenilgi’ yaşatmak istediğini dile getiren Zaharova, ancak Kiev rejiminin liderinin bu yöndeki Napolyonvari planlarının başarısız olduğunu vurguladı.Rusya'nın sadece toprak için savaşmadığını söyleyen Zaharova, "Biz sadece bizi büyütecek topraklar için değil, bu kadar sıradan maddi bir karşılığı olmayan değerler için savaşıyoruz. Kültürle, dille, ana dille, sanatla, geleneklerle, inançla, gerçekten özgür insanlar olma imkanı ile ilişkili değerler için savaşıyoruz" diye konuştu.'Avrupa ülkeleri hatalarını kabul etmeli'Rus diplomat, ABD'nin Grönland üzerindeki hak iddialarına ilişkin yorumunda Avrupa ülkelerinin hatalarını kabul etmeleri ve ulusal çıkarlarına dönmeleri gerektiğini dile getirdi:Zaharova, Avrupa ülkelerinin ABD'nin himayesindeyken Washington'un kendi topraklarından bir parçaya ihtiyaç duyduklarını ilan etmesi nedeniyle, mutlu vasallardan mutsuz kölelere dönüştüklerini belirtti.'Grönland konusu yerel sakinlerine danışılmalıdır'Rus diplomat, Grönland'ın kaderine karar verilirken insanların yaşadığı toprak pazarlık konusu yapılmayıp yerel sakinlerin görüşlerine başvurulması gerektiğini vurguladı.'AB ile ilişkilere kapıyı asla kapatmadık'Rusya'nın Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerine kapıyı hiçbir zaman kapatmadığını vurgulayan Sözcü, ancak Moskova ile güç konumundan iletişim kurmanın kabul edilemez olduğunun altını çizdi.Epstein dosyalarına da değinen Zaharova, "Epstein dosyaları bize hem korkunç hem de inanılmaz derecede zengin bir tartışma zemini sağladı. Hem korkunç hem de inanılmaz derecede zengin, zira çok fazla malzeme ve çıkarılabilecek çok korkunç sonuçlar var. Evet, dosyalar şok ediciydi. Soruşturma yürütmek için değil, davayı kapatmak için her şey yapılıyor" ifadelerini kullandı.

