Yeşim Salkım: Kadınları aşağılayan bir rapçiyi dinleyemeyeceğim

Türkiye’nin gerçekten çok özel, tabii ki en zengin ailelerinden bir tanesine gelin olarak gittim açıkçası. O zordu zaten. Mimar olsaydım hiç bu olmayacaktı ki, ben ressam olsaydım bunları yaşar mıydım, doktor olsaydım ama ben oraya gittiğimde Eşkıya’yı çekmiştim. Biz tanıştığımızda ben albümleri üç buçuk dört milyon satan, Eşkıya filmini çeken, bir sürü reklamlarda oynayan, birkaç markayla iş birliğine girmiş, onlarla Türkiye turnesi yapmış bir kadınken, yirmi altı yaşında her şeyi bıraktım.