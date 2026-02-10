https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/yesim-salkim-kadinlari-asagilayan-bir-rapciyi-dinleyemeyecegim-1103393335.html
Yeşim Salkım: Kadınları aşağılayan bir rapçiyi dinleyemeyeceğim
Yeşim Salkım: Kadınları aşağılayan bir rapçiyi dinleyemeyeceğim
Okan Aslan'la Gün Ortası programının bugünkü konuğu şarkıcı ve oyuncu Yeşim Salkım oldu. 10.02.2026
Yeşim Salkım: Kadınları aşağılayan bir rapçiyi dinleyemeyeceğim
13:46 10.02.2026 (güncellendi: 13:52 10.02.2026)
Okan Aslan'la Gün Ortası programının bugünkü konuğu şarkıcı ve oyuncu Yeşim Salkım oldu.
Şarkıcı ve oyuncu Yeşim Salkım, programda çalışma hayatına, kadınların özgürlük algısından medyanın ve dijital platformların sanat üzerindeki etkisine kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu.
Salkım, rap müzikle ilgili yaklaşımını, kadınları aşağılayan içeriklere yönelik eleştirisini ve geçmişte Türkiye’nin en zengin ailelerinden birine gelin gitmesiyle birlikte yaşadığı deneyimleri de anlattı. Ayrıca yeni müzik projeleri ve kadınlara yönelik hazırladığı çalışmalar hakkında da bilgi verdi
Rap müzik dinlenmesine karşı olmadığını ancak “kadınları aşağılayan bir rapçiyi dinleyemeyeceğim" diyen Salkım, şunları söyledi:
Dijital platformlardaki dinlenmelerime bakıyorum… editörlerin hiçbiri paylaşmıyor. Bu tabloyu 35 yılımın karşılığını bu dijitaller böyle mi veriyorlar bana?
Ben bugün Şanışer dinliyorum. Sertab Erener ve İzel’le ne güzel okumuşlar. Niye dinlemeyeyim ben rap müzik? Ceza da dinliyorum, hepsini dinliyorum. Ama kusura bakmasınlar da kadınları aşağılayan bir rapçiyi dinleyemeyeceğim.
Özel yaşamına dair de değerlendirmelerde bulunan Salkım, şöyle konuştu:
Türkiye’nin gerçekten çok özel, tabii ki en zengin ailelerinden bir tanesine gelin olarak gittim açıkçası. O zordu zaten. Mimar olsaydım hiç bu olmayacaktı ki, ben ressam olsaydım bunları yaşar mıydım, doktor olsaydım ama ben oraya gittiğimde Eşkıya’yı çekmiştim. Biz tanıştığımızda ben albümleri üç buçuk dört milyon satan, Eşkıya filmini çeken, bir sürü reklamlarda oynayan, birkaç markayla iş birliğine girmiş, onlarla Türkiye turnesi yapmış bir kadınken, yirmi altı yaşında her şeyi bıraktım.
'Özgürlük işinize rahat gidebilmektir'
"Özgürlük kavramını maalesef tam bilemeyen bir kadınlarımız var" diye konuşan Yeşim Salkım, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
Özgürlük işinize rahat gidebilmek, mesleğinizi seçebilmektir. Özgürlük sizin özgürlüğünüzün bittiği yerde benimkinin başlamasıdır, benimkinin bittiği yerde de sizinkinin başlamasıdır. Biz bunun farkında değiliz. Elimize sosyal medyada telefonları aldıktan sonra ‘ne kadar da mutluyum’ zannediyoruz ama özgürlük bu değil.