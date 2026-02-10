https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/yargitaydan-tuketicileri-ilgilendiren-karar-hak-arama-icin-adres-ayrintisi-1103390828.html
Yargıtay'dan tüketicileri ilgilendiren karar: Hak arama için adres ayrıntısı
Yargıtay'dan tüketicileri ilgilendiren karar: Hak arama için adres ayrıntısı
10.02.2026
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, temyiz edilen bir dosyayı incelerken, tüketiciler açısından çok önemli bir ayrıntıyı paylaştı.Adres problemi ortadan kalkacakTüketiciler, bir hizmetle ilgili şikayetlerinde tüketici hakem heyetlerine başvuru yapmak isterlerse, hizmeti veren şirketin başka bir ilde veya ilçede bulunması durumunda, hak aramaktan vazgeçebiliyordu. Bir başka şehre gitmek veya konunun uzaması endişesiyle tüketiciler hak aramıyorlardı. Elektrik dağıtım şirketleri gibi, adreslerinden farklı birçok bölgede hizmet veren şirketlere yönelik şikayetlerde bu sorun yaşanıyordu.Tüketici hakkını nerede arayabilir?Dava dosyasına göre, Marmaris'te yaşayan bir elektrik abonesi, voltaj sorunu nedeniyle kliması arızalanınca elektrik dağıtım şirketinin yarattığı zarardan dolayı Muğla İl Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu.Tüketici Hakem Heyeti, tüketiciyi haklı buldu ve elektrik şirketinin 17 bin lira ödemesine karar verdi. Şirket bu karara itiraz etti, Muğla Asliye Hukuk Mahkemesi, 2023 yılında, tüketici hakem heyetinin kararını kaldırdı.Muğla Asliye Hukuk Mahkemesi, elektrik dağıtım şirketinin merkezinin Denizli'de olduğuna dikkat çekerek, tüketici hakem heyetine itirazın Muğla yerine şirketin merkezinin bulunduğu ilde yapılması gerektiğine hükmetti.Tüketici oturduğu yerde hak arayabilirKarar, Adalet Bakanlığı'nın dikkatini çekti ve temyiz etti. Adalet Bakanlığı temyiz gerekçesinde, elektrik sorunu nedeniyle tüketicinin Marmaris İlçe Tüketici Hakem Heyeti'ne veya Muğla'daki İl Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuru yapabileceğine dikkat çekti. Yani tüketici şirketin ana merkezinin bulunduğu ilde hak aramak zorunda değildi.NTV'nin haberine göre Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, 2025 tarihli kararında, “Tüketici yaşamış olduğu uyuşmazlığın çözümü amacıyla yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işlemin yapıldığı yerdeki ilçe tüketici hakem heyetine başvurabileceği gibi, yerleşim yerinin bulunduğu il sınırlarında yetkili il tüketici hakem heyetine başvurabilir” denildi. Karar, şirketinin adresinin farklı bir ilde olması halinde bile, tüketicinin hizmeti aldığı yerde hak arayabileceği anlamına geliyor.
Yargıtay, bir anlaşmazlığı incelerken, tüketicinin Tüketici Hakem Heyetine şikayet için, şirket merkezinin adresini dikkate almak zorunda olmadığına dikkat çekti. Tüketici, şirketin ana merkezi nerede olursa olsun, oturduğu il veya ilçede hakkını arayabilir.
