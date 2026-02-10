https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/venezuela-meclis-baskani-yakin-zamanda-secim-planlanmiyor-1103394706.html

Venezuela Meclis Başkanı: Yakın zamanda seçim planlanmıyor

Venezuela Ulusal Meclisi Başkanı Jorge Rodriguez ülkede ‘siyasal istikrar gerektiği sürece hemen bir seçim olmayacağını’ söyledi.

Aynı zamanda Venezuela geçici yönetimi başkanı Delcy Rodriguez’in kardeşi de olan Venezuela Ulusal Meclisi Başkanı Jorge Rodriguez, Amerika merkezli Newsmax’e yaptığı açıklamada, ülkede ‘siyasi istikrar gerektiği sürece hemen bir seçim planlanmadığını’ söyledi.Bu açıklama, Amerika Birleşik Devletleri’nin Venezuelalı lider Nicolas Maduro’yu kaçırıp görevden almasının üzerinden bir aydan fazla zaman geçmesinin ardından yapıldı.Delcy Rodriguez atanmıştıNicolas Maduro’nun ABD güçlerince yakalanıp görevden alınmasının ardından Venezuela Yüksek Mahkemesi, Delcy Rodriguez’i ülkenin geçici devlet başkanı olarak atadı ve yönetimi devraldı. Bu atama Venezuela ordusu tarafından da desteklendi.Petrol yasaları geçtiYeni yönetim, özellikle petrol sektöründe 'reformlar' gibi ekonomik düzenlemeleri hızla kabul etti. Bu adımlar bazı analistlere göre önemli değişiklikler yaratıyor.Maduro'nun duruşması 17 Mart’taVenezuela lideri, New York'ta çıktığı ön duruşmada daha önce iddianameyi görmediğini ve haklarını bilmediğini belirtirken, konsolosluk ziyareti talebinde bulundu.Yargılandığı ABD mahkemesinde şu ifadeleri kullandı:Yargıç, Maduro'nun davasıyla ilgili duruşma için 17 Mart'ta mahkeme karşısına çıkması yönünde karar verdi.Suçlamalar neler?Cumartesi günü kamuoyuna açıklanan 25 sayfalık iddianame, Maduro’yu:30 yıldan müebbet hapse kadarCilia Flores ise ‘kokain kaçakçılığı komplosu’ ile itham ediliyor. Savcılığa göre suçlamalar sabit görülürse Maduro 30 yıldan müebbet hapse kadar uzanan cezalarla karşı karşıya kalabilir.İddianamede ayrıca, borcunu ödemeyen ya da örgütü zayıflattığı öne sürülen kişilere yönelik ‘kaçırma, darp ve cinayet’ emirleri verildiği iddiası da yer alıyor.ABD'nin New York eyaletinde 'idam cezası' bulunmuyor.

