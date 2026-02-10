https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/venezuela-meclis-baskani-yakin-zamanda-secim-planlanmiyor-1103394706.html
Venezuela Meclis Başkanı: Yakın zamanda seçim planlanmıyor
Venezuela Meclis Başkanı: Yakın zamanda seçim planlanmıyor
Sputnik Türkiye
Venezuela Ulusal Meclisi Başkanı Jorge Rodriguez ülkede ‘siyasal istikrar gerektiği sürece hemen bir seçim olmayacağını’ söyledi.
2026-02-10T14:25+0300
2026-02-10T14:25+0300
2026-02-10T14:25+0300
dünya
venezuela
abd
delcy rodriguez
nicolas maduro
amerika
new york
cilia flores
newsmax
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0a/1103394143_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f0d42cbf0d047fb5b6ce17d38c201345.jpg
Aynı zamanda Venezuela geçici yönetimi başkanı Delcy Rodriguez’in kardeşi de olan Venezuela Ulusal Meclisi Başkanı Jorge Rodriguez, Amerika merkezli Newsmax’e yaptığı açıklamada, ülkede ‘siyasi istikrar gerektiği sürece hemen bir seçim planlanmadığını’ söyledi.Bu açıklama, Amerika Birleşik Devletleri’nin Venezuelalı lider Nicolas Maduro’yu kaçırıp görevden almasının üzerinden bir aydan fazla zaman geçmesinin ardından yapıldı.Delcy Rodriguez atanmıştıNicolas Maduro’nun ABD güçlerince yakalanıp görevden alınmasının ardından Venezuela Yüksek Mahkemesi, Delcy Rodriguez’i ülkenin geçici devlet başkanı olarak atadı ve yönetimi devraldı. Bu atama Venezuela ordusu tarafından da desteklendi.Petrol yasaları geçtiYeni yönetim, özellikle petrol sektöründe 'reformlar' gibi ekonomik düzenlemeleri hızla kabul etti. Bu adımlar bazı analistlere göre önemli değişiklikler yaratıyor.Maduro'nun duruşması 17 Mart’taVenezuela lideri, New York'ta çıktığı ön duruşmada daha önce iddianameyi görmediğini ve haklarını bilmediğini belirtirken, konsolosluk ziyareti talebinde bulundu.Yargılandığı ABD mahkemesinde şu ifadeleri kullandı:Yargıç, Maduro'nun davasıyla ilgili duruşma için 17 Mart'ta mahkeme karşısına çıkması yönünde karar verdi.Suçlamalar neler?Cumartesi günü kamuoyuna açıklanan 25 sayfalık iddianame, Maduro’yu:30 yıldan müebbet hapse kadarCilia Flores ise ‘kokain kaçakçılığı komplosu’ ile itham ediliyor. Savcılığa göre suçlamalar sabit görülürse Maduro 30 yıldan müebbet hapse kadar uzanan cezalarla karşı karşıya kalabilir.İddianamede ayrıca, borcunu ödemeyen ya da örgütü zayıflattığı öne sürülen kişilere yönelik ‘kaçırma, darp ve cinayet’ emirleri verildiği iddiası da yer alıyor.ABD'nin New York eyaletinde 'idam cezası' bulunmuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/venezuela-meclisinden-yabanci-sirketlerin-petrol-endustrisine-katilimini-kolaylastiran-yasaya-ilk-1102978409.html
venezuela
amerika
new york
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0a/1103394143_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_d5e295ad425d244850262a22db09b546.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
venezuela, seçim, jorge rodriguez, açıklama, venezuela'da son durum, maduro, delcy rodriguez, haberler, venezuela haberleri, dünya haberleri
venezuela, seçim, jorge rodriguez, açıklama, venezuela'da son durum, maduro, delcy rodriguez, haberler, venezuela haberleri, dünya haberleri
Venezuela Meclis Başkanı: Yakın zamanda seçim planlanmıyor
Venezuela Ulusal Meclisi Başkanı Jorge Rodriguez ülkede ‘siyasal istikrar gerektiği sürece hemen bir seçim olmayacağını’ söyledi.
Aynı zamanda Venezuela geçici yönetimi başkanı Delcy Rodriguez’in kardeşi de olan Venezuela Ulusal Meclisi Başkanı Jorge Rodriguez, Amerika merkezli Newsmax’e yaptığı açıklamada, ülkede ‘siyasi istikrar gerektiği sürece hemen bir seçim planlanmadığını’ söyledi.
Bu açıklama, Amerika Birleşik Devletleri’nin Venezuelalı lider Nicolas Maduro’yu kaçırıp görevden almasının üzerinden bir aydan fazla zaman geçmesinin ardından yapıldı.
Delcy Rodriguez atanmıştı
Nicolas Maduro’nun ABD güçlerince yakalanıp görevden alınmasının ardından Venezuela Yüksek Mahkemesi, Delcy Rodriguez’i ülkenin geçici devlet başkanı olarak atadı ve yönetimi devraldı. Bu atama Venezuela ordusu tarafından da desteklendi.
Yeni yönetim, özellikle petrol sektöründe 'reformlar' gibi ekonomik düzenlemeleri hızla kabul etti. Bu adımlar bazı analistlere göre önemli değişiklikler yaratıyor.
Maduro'nun duruşması 17 Mart’ta
Venezuela lideri, New York'ta çıktığı ön duruşmada daha önce iddianameyi görmediğini ve haklarını bilmediğini belirtirken, konsolosluk ziyareti talebinde bulundu.
Yargılandığı ABD mahkemesinde şu ifadeleri kullandı:
Ben masumum, ben dürüst bir adamım, ben hala başkanım. Kendimi bir savaş esiri olarak görüyorum. Evim olan Caracas'tan kaçırıldım.
Yargıç, Maduro'nun davasıyla ilgili duruşma için 17 Mart'ta mahkeme karşısına çıkması yönünde karar verdi.
Cumartesi günü kamuoyuna açıklanan 25 sayfalık iddianame, Maduro’yu:
ABD’ye tonlarca kokain sokmak için komplo kurmak
Uyuşturucu kartelleriyle işbirliği yapmak ile suçluyor.
30 yıldan müebbet hapse kadar
Cilia Flores ise ‘kokain kaçakçılığı komplosu’ ile itham ediliyor. Savcılığa göre suçlamalar sabit görülürse Maduro 30 yıldan müebbet hapse kadar uzanan cezalarla karşı karşıya kalabilir.
İddianamede ayrıca, borcunu ödemeyen ya da örgütü zayıflattığı öne sürülen kişilere yönelik ‘kaçırma, darp ve cinayet’ emirleri verildiği iddiası da yer alıyor.
ABD'nin New York eyaletinde 'idam cezası' bulunmuyor.