Prof. Dr. Tuna Tuğcu: Naci İnci, öğrencisiz ve hocasız bir Boğaziçi istiyor

Son zamanlarda çok fazla gündem oldu ama aslında Yargıcılar Karalarına Bahçemizde İBAN kullandırma, aslında banka hesaplarını kullandırma son 10 senedir gündemde olan bir konu. Sadece son zamanlarda teknolojinin de artmasıyla birlikte, online bankacılığın da artmasıyla birlikte aslında bu biraz daha yaygın hale gelmiş oldu. Aslında bankacılık sisteminin kullandırılması, emanet verilmesi hatta SMS harflerinin dahi emanete verilmesi, kiralanması yıllardır söz konusu. Bir gerçekten iyi niyetli bir şekilde işte eskiden beri tanıdığı arkadaşına, mesai arkadaşına ya da bir akrabasına kendi İBAN hesaplarını, İBAN dediğimiz biliyorsunuz banka hesap numarası aslında, banka hesaplarını emaneten vermesi. Genelde de şu şekilde oluyor işte diyor ki hesaplarımda haciz var bana bir para gelecek, annem babam bir para yollayacak, yurt dışından bir para gelecek ticaret yaptım işte bir sıkıntım var haciz var senin hesabına gelir mi? Şimdi bu biz de iyiliği seven bir milletiz ya hemen diyoruz ki tamam ya ne olacak hemen al benim hesabı gelsin bir para ben de sana vereyim. Şimdi bu o kadar kolay ve rahat bir şekilde kullanılır bir şey oldu ki tabii insanlar da bunu hemen kötüye kullanmaya başladılar. İşte burada menfaat temin etme söz konusu mu? İlk sorgulanan soru bu. Yani sen bunu gerçekten bir arkadaşınla önceden beri tanıdığın birine mi yapıyorsun yoksa birkaç gün önce tanıştığın, internette tanıştığın ya da bir kahvede bir de restoranda ya da sosyal medyada tanıştığın birisine mi yapıyorsun? Ve bununla ilgili bir menfaatin var mı ve süreklilik var mı? Aslında bakılan konulardan bir tanesi de bu. Dolayısıyla bu konuyu ikiye ayırmak lazım. Birçok kişi ekonomik sebeplerden dolayı işte ya buradan bir harçlığım çıksın ne olacak? Gönderen ben değilim alan ben değilim. Ben de parama bakarım deyip özellikle gençler ve yaşlılar da bu söz konusu. Bugün 18 yaşında lise öğrencileri var. 18 yaşındaki lise öğrencisi gidip banka hesabı açıp işte haftalık bin lira, beş bin lira, on bin lira paraların kazanabildiğini görüyor. Bu da ilk başta tatlı geliyor ama bu zaten iki hafta, üç hafta, beş hafta içinde ortaya çıkıyor. Hemen masakla tespit ediliyor. O sırada da bir suç örgütünün parçası haline gelmiş oluyorsunuz. Buradaki kriterlere tek tek her somut olaya göre bakmak lazım. Ben mağdur oldum demek çok kolay. Bu işten bir şeyiniz var mı? Menfaatiniz var mı? Ve gerçekten de suç işleme kasteniz var mı? Burada da süreklilik yoksa, menfaat de yoksa beraat kararı verilir. İibanzedee olması söz konusu değil. Ama burada özellikle son zamanlardaki basına yansıyan kurularda bir menfaat elde etmiş, düzenli olarak para kazanmış, bu işi bilerek ve isteyerek yapan, ya bin lira, iki bin lira ne olacak, kim benim peşime düşecek deyip de yakalananlar şimdi oldular ibanzede. Evet, olarak şunu söylemek mümkün. ibanzede diye bir kavram aslında böyle bir zedelik kendi yaratmış oluyor. Doğal olarak, yasal olarak bunun çok koruyucu bir tarafı yok. Çünkü İban paylaşılabilecek ya da başkasına devredilecek bir şey değil. Kesinlikle öyle.