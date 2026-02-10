Prof. Dr. Tuna Tuğcu: Naci İnci, öğrencisiz ve hocasız bir Boğaziçi istiyor
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuna Tuğcu ve Bilişim Hukuku Uzmanı Avukat Sefa Karcıoğlu oldu.
Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuna Tuğcu, üniversitede yaşanan son olayları anlattı. Bilişim Hukuku Uzmanı Avukat Sefa Karcıoğlu ise ‘ibanzede’ kavramının anlamını canlı yayında detaylandırdı.
‘Naci İnci göreve geldiğinden beri Boğaziçi Üniversitesi'ni öğrencisizleştirmeye ve hocasızlaştırmaya çalışıyor’
Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuna Tuğcu şunları söyledi:
Naci İnci göreve geldiğinden beri Boğaziçi Üniversitesi'ni öğrencisizleştirmeye ve hocasızlaştırmaya çalışıyor. Mümkün olduğunca öğrenci ve hocaları kendisinden uzak tutmaya çalışıyor. Zaten kimseyle görüştüğü yok kendisinde ama okula da gelmesinler istiyor. Yani şaka gibi ama gerçekten Boğaziçi Üniversitesi'nin rektörü öğrenciler okula gelmesin. Okula geldiklerinde sadece derslerine gitsinler, çıksınlar, redofu olup gitsinler istiyor. Öğrenciler kulüplerde bir araya gelemesinler diye kulüp odaları yok edildi. Şimdi Naciye İnci'nin yaptığı açıklamalara bakarsanız, işte biz onlara yer vermem. Ya verdikleri yer kampüsün en dip kuytu köşesi. Bunun arkasında olay sadece yer sıkıntı değil. Bu kontrol edebilmek, öğrenciyi kendisine mahkum bırakmak ve bakın uslu çocuk olacaksınız, uslu çocuk olmazsanız ben size orayı da vermem şeyidir. Danışman hocaları bırakın, asıl öğrencilerin kendilerini kulüpten men ettiler. Kulüp yönetimlerinin önce bazılarını görevden aldılar, sonra neredeyse tüm kulüplerin yönetimlerini görevden aldılar. Yönetmelik değiştirip hakkında soruşturma olan, bakın soruşturma sonucunda ceza alandan söz etmiyorum, hakkında herhangi bir soruşturma açılmış olan öğrenci çat diye kulüp yönetiminden alınıyor. Öğrenciler hala o kadar iyi organize oluyorlar ki, o öğrenciler gönüllü olarak, resmi olarak görevleri olmasa bile, o öğrenciler Naci İnci ne yaparsa yapsın, bu bilgi aktarımını gayet iyi de yapıyorlar. Bu Ersin'de fazla tesis olan olaydı. Ama bu baktığınızda Naci İnci için çok büyük utanç verici bir olaydır. Çünkü Naci İnci yardımcısı olduğu Kayyum Rektör Melih Bulunuk'un ayağını kaydırarak, işte o dışarıdan geldiği için kabul görmüyor, ben içerdenim, beni kabul eder hocalar, öğrenciler diyerek göreve gelip, dört yılını doldurup, yeniden atınıp, artık beşinci yılını doldurmuş vaziyette işte, yarım yılı rektör yardımcılığı, dört buçuk yıllı rektör olarak ve bunun sonunda geldiğimiz noktaya bakın. Bunun sonunda dün Naci İnci, ben bu üniversiteyi yönetemiyorum, gelsin polis müdahale etsin, gelsin polis benim öğrencilerimi önce zorlasın, olmazsa da işte filiksel güç kullanarak üniversiteyi kontrol altına alsın diye üniversiteye polisi davet etti. Bu akıl alır bir şey değil ve bu Naci İnci'nin istifa mektubudur. Dünkü polis daveti tekrar ediyorum, Naci İnci'nin aslında istifa mektubudur. Dün itibariyle Naci İnci artık ben bu üniversiteyi yönetemiyorum, beceremiyorum, polis gelsin sözünü söylemiş kişidir.
'İbanzede kavramı yok'
Bilişim Hukuku Uzmanı Avukat Sefa Karcıoğlu, şöyle konuştu:
Son zamanlarda çok fazla gündem oldu ama aslında Yargıcılar Karalarına Bahçemizde İBAN kullandırma, aslında banka hesaplarını kullandırma son 10 senedir gündemde olan bir konu. Sadece son zamanlarda teknolojinin de artmasıyla birlikte, online bankacılığın da artmasıyla birlikte aslında bu biraz daha yaygın hale gelmiş oldu. Aslında bankacılık sisteminin kullandırılması, emanet verilmesi hatta SMS harflerinin dahi emanete verilmesi, kiralanması yıllardır söz konusu. Bir gerçekten iyi niyetli bir şekilde işte eskiden beri tanıdığı arkadaşına, mesai arkadaşına ya da bir akrabasına kendi İBAN hesaplarını, İBAN dediğimiz biliyorsunuz banka hesap numarası aslında, banka hesaplarını emaneten vermesi. Genelde de şu şekilde oluyor işte diyor ki hesaplarımda haciz var bana bir para gelecek, annem babam bir para yollayacak, yurt dışından bir para gelecek ticaret yaptım işte bir sıkıntım var haciz var senin hesabına gelir mi? Şimdi bu biz de iyiliği seven bir milletiz ya hemen diyoruz ki tamam ya ne olacak hemen al benim hesabı gelsin bir para ben de sana vereyim. Şimdi bu o kadar kolay ve rahat bir şekilde kullanılır bir şey oldu ki tabii insanlar da bunu hemen kötüye kullanmaya başladılar. İşte burada menfaat temin etme söz konusu mu? İlk sorgulanan soru bu. Yani sen bunu gerçekten bir arkadaşınla önceden beri tanıdığın birine mi yapıyorsun yoksa birkaç gün önce tanıştığın, internette tanıştığın ya da bir kahvede bir de restoranda ya da sosyal medyada tanıştığın birisine mi yapıyorsun? Ve bununla ilgili bir menfaatin var mı ve süreklilik var mı? Aslında bakılan konulardan bir tanesi de bu. Dolayısıyla bu konuyu ikiye ayırmak lazım. Birçok kişi ekonomik sebeplerden dolayı işte ya buradan bir harçlığım çıksın ne olacak? Gönderen ben değilim alan ben değilim. Ben de parama bakarım deyip özellikle gençler ve yaşlılar da bu söz konusu. Bugün 18 yaşında lise öğrencileri var. 18 yaşındaki lise öğrencisi gidip banka hesabı açıp işte haftalık bin lira, beş bin lira, on bin lira paraların kazanabildiğini görüyor. Bu da ilk başta tatlı geliyor ama bu zaten iki hafta, üç hafta, beş hafta içinde ortaya çıkıyor. Hemen masakla tespit ediliyor. O sırada da bir suç örgütünün parçası haline gelmiş oluyorsunuz. Buradaki kriterlere tek tek her somut olaya göre bakmak lazım. Ben mağdur oldum demek çok kolay. Bu işten bir şeyiniz var mı? Menfaatiniz var mı? Ve gerçekten de suç işleme kasteniz var mı? Burada da süreklilik yoksa, menfaat de yoksa beraat kararı verilir. İibanzedee olması söz konusu değil. Ama burada özellikle son zamanlardaki basına yansıyan kurularda bir menfaat elde etmiş, düzenli olarak para kazanmış, bu işi bilerek ve isteyerek yapan, ya bin lira, iki bin lira ne olacak, kim benim peşime düşecek deyip de yakalananlar şimdi oldular ibanzede. Evet, olarak şunu söylemek mümkün. ibanzede diye bir kavram aslında böyle bir zedelik kendi yaratmış oluyor. Doğal olarak, yasal olarak bunun çok koruyucu bir tarafı yok. Çünkü İban paylaşılabilecek ya da başkasına devredilecek bir şey değil. Kesinlikle öyle.