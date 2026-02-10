Türkiye
Muhittin Böcek'in 44 yıla kadar hapsi istendi
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Muhittin Böcek'in de bulunduğu 41 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.Belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek hakkında 15 yıl 6 aydan 44 yıla kadar hapis cezası istendi. İlk duruşma 14 Mart'ta yapılacak.
21:10 10.02.2026 (güncellendi: 21:13 10.02.2026)
Ayrıntılar geliyor
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Muhittin Böcek'in de bulunduğu 41 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.
Belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek hakkında 15 yıl 6 aydan 44 yıla kadar hapis cezası istendi.
İlk duruşma 14 Mart'ta yapılacak.
TÜRKİYE
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde Muhittin Böcek dahil 41 kişi için 702 sayfalık iddianame hazırlandı
26 Ocak, 10:04
