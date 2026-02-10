https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/muhittin-bocekin-44-yila-kadar-hapsi-istendi-1103404377.html

Muhittin Böcek'in 44 yıla kadar hapsi istendi

Muhittin Böcek'in 44 yıla kadar hapsi istendi

10.02.2026

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Muhittin Böcek'in de bulunduğu 41 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.Belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek hakkında 15 yıl 6 aydan 44 yıla kadar hapis cezası istendi. İlk duruşma 14 Mart'ta yapılacak.

