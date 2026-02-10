https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/muhittin-bocekin-44-yila-kadar-hapsi-istendi-1103404377.html
Muhittin Böcek'in 44 yıla kadar hapsi istendi
Muhittin Böcek'in 44 yıla kadar hapsi istendi
Antalya Büyükşehir Belediyesi iddianamesi kabul edildi. Muhittin Böcek'in 15 yıl 6 aydan 44 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi 10.02.2026, Sputnik Türkiye
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Muhittin Böcek'in de bulunduğu 41 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.Belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek hakkında 15 yıl 6 aydan 44 yıla kadar hapis cezası istendi. İlk duruşma 14 Mart'ta yapılacak.
2026
21:10 10.02.2026 (güncellendi: 21:13 10.02.2026)
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Muhittin Böcek'in de bulunduğu 41 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.
Belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek hakkında 15 yıl 6 aydan 44 yıla kadar hapis cezası istendi.
İlk duruşma 14 Mart'ta yapılacak.