İYİ Parti Sözcüsü Kavuncu, Mehmet Emin Korkmaz'ın partiden ihraç edildiğini açıkladı

"Bu edepsizliği yapan kişiyi tartışmasız ve tereddütsüz derhal ihraç istemiyle disipline sevk ettik ve partiden de kendisi ihraç edilmiş, atılmış oldu. Parti kurucusu olduğu iddia edildi bu kişinin ki bu yanlış bir bilgidir, kendisi partimizin kurucusu vesairesi değildir. Üye olduğu anlaşılır anlaşılmaz da hakkında gerekli işlem hızlıca yapılmıştır. İYİ Parti çatısı altında cinsiyet, kimlik veya mensubiyetler üzerinden aşağılama, tahkir ve küçük düşürücü söz söyleyen, bu tür tavırlarda bulunan hiç kimse barınamaz, anında gereği yapılır ve yapılmıştır."