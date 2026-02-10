https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/iyi-parti-sozcusu-kavuncu-mehmet-emin-korkmazin-partiden-ihrac-edildigini-acikladi-1103398087.html
İYİ Parti Sözcüsü Kavuncu, Mehmet Emin Korkmaz'ın partiden ihraç edildiğini açıkladı
İYİ Parti Sözcüsü Kavuncu, Mehmet Emin Korkmaz'ın partiden ihraç edildiğini açıkladı
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e yönelik sözleri nedeniyle tepki çeken Mehmet Emin Korkmaz'ın İYİ Parti'den ihraç edildiği açıklandı.
İYİ Parti Sözcüsü Kavuncu, Mehmet Emin Korkmaz'ın partiden ihraç edildiğini açıkladı
16:23 10.02.2026 (güncellendi: 16:55 10.02.2026)
Ayrıntılar geliyor
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e yönelik sözleri nedeniyle tepki çeken Mehmet Emin Korkmaz'ın İYİ Parti'den ihraç edildiği açıklandı.
İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e kıyafeti üzerinden söylediği sözler nedeniyle tepki çeken Mehmet Emin Korkmaz'ın partiden ihraç edildiğini açıkladı.
Paylaşımı büyük tepki çekmişti
İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'ü kıyafeti üzerinden eleştiren Mehmet Emin Korkmaz’ın parti üyeliğinden ihraç edildiğini duyurdu. Kavuncu, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e kabul edemeyecekleri çok büyük terbiyesizlik yapıldığını anımsattı.
Kavuncu, konuya çok hızlı tepki gösterdiklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Bu edepsizliği yapan kişiyi tartışmasız ve tereddütsüz derhal ihraç istemiyle disipline sevk ettik ve partiden de kendisi ihraç edilmiş, atılmış oldu. Parti kurucusu olduğu iddia edildi bu kişinin ki bu yanlış bir bilgidir, kendisi partimizin kurucusu vesairesi değildir. Üye olduğu anlaşılır anlaşılmaz da hakkında gerekli işlem hızlıca yapılmıştır. İYİ Parti çatısı altında cinsiyet, kimlik veya mensubiyetler üzerinden aşağılama, tahkir ve küçük düşürücü söz söyleyen, bu tür tavırlarda bulunan hiç kimse barınamaz, anında gereği yapılır ve yapılmıştır."
"MEKorkmazTR" rumuzlu sosyal medya kullanıcısının, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş aleyhine yaptığı paylaşım nedeniyle şüpheli hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı. Paylaşımın İyi Partili Mehmet Emin Korkmaz tarafından yapıldığı ortaya çıkarken, Korkmaz sürede tutuklanmıştı.
Erdoğan'dan destek telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MYK toplantısında Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'ü telefonla arayarak desteklerini iletmişti.