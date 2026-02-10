https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/gazzeli-dis-hekimi-yikimin-ortasinda-hastalarina-bakmaya-devam-ediyor-1103398504.html
Gazze'li diş hekimi yıkımın ortasında hastalarına bakmaya devam ediyor
Gazze'li diş hekimi yıkımın ortasında hastalarına bakmaya devam ediyor
Gazze'li diş hekimi Abdel Salam Kahil, bölgedeki zor koşullar, yıkımlar ve ekipman eksikliğine rağmen kliniğini enkazlar arasında yeniden faaliyete geçirdi.
Şu anda ihtiyaç sahiplerine gerekli tıbbi yardımı sağlayan doktor, kriz ortamında dahi doktorların hastalarını terk etmediğini göstererek dayanıklılığın sembolü haline geldi. Sputnik, Kahil ve yerli sakinlerle konuştu.
Gazze'li diş hekimi yıkımın ortasında hastalarına bakmaya devam ediyor
Gazze'li diş hekimi yıkımın ortasında hastalarına bakmaya devam ediyor
Gazze'li diş hekimi yıkımın ortasında hastalarına bakmaya devam ediyor
Gazze'li diş hekimi Abdel Salam Kahil, bölgedeki zor koşullar, yıkımlar ve ekipman eksikliğine rağmen kliniğini enkazlar arasında yeniden faaliyete geçirdi.
Şu anda ihtiyaç sahiplerine gerekli tıbbi yardımı sağlayan doktor, kriz ortamında dahi doktorların hastalarını terk etmediğini göstererek dayanıklılığın sembolü haline geldi.
Sputnik, Kahil ve yerli sakinlerle konuştu.