İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
Gazze'li diş hekimi yıkımın ortasında hastalarına bakmaya devam ediyor
Gazze'li diş hekimi yıkımın ortasında hastalarına bakmaya devam ediyor
Gazze'li diş hekimi Abdel Salam Kahil, bölgedeki zor koşullar, yıkımlar ve ekipman eksikliğine rağmen kliniğini enkazlar arasında yeniden faaliyete geçirdi. 10.02.2026, Sputnik Türkiye
Şu anda ihtiyaç sahiplerine gerekli tıbbi yardımı sağlayan doktor, kriz ortamında dahi doktorların hastalarını terk etmediğini göstererek dayanıklılığın sembolü haline geldi. Sputnik, Kahil ve yerli sakinlerle konuştu.
Gazze'li diş hekimi yıkımın ortasında hastalarına bakmaya devam ediyor
18:12 10.02.2026
Gazze'li diş hekimi Abdel Salam Kahil, bölgedeki zor koşullar, yıkımlar ve ekipman eksikliğine rağmen kliniğini enkazlar arasında yeniden faaliyete geçirdi.
Şu anda ihtiyaç sahiplerine gerekli tıbbi yardımı sağlayan doktor, kriz ortamında dahi doktorların hastalarını terk etmediğini göstererek dayanıklılığın sembolü haline geldi.
Sputnik, Kahil ve yerli sakinlerle konuştu.
