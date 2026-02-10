‘Epstein ile lağım patlaması yaşandı, halk gerekli sonucu çıkaracaktır’

“Dosyalarda tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Yazılanları okumaya, konuşulanları dinlemeye çalışıyorum. Küresel boyutları olan lağım patlaması yaşandığı izlenimindeyim. Bu durum bütün dünyayı etkiliyor ama esas etkilediği yer Amerika. Amerika’daki siyasi ve ekonomik elitin ne tür ilişkiler içinde olduğuna dair çok açık bir çerçeve sunuluyor. Skandalın başka bir ayağı da İsrail ve MOSSAD ile kurulan alaka. MOSSAD bir kişiyi mi görevlendirdi bilmiyoruz. Bu ihtimal bana zayıf geliyor. Bu işleri organize eden kişi MOSSAD’ın da işine geliyor çünkü eline bir sürü bilgi ve şantaj malzemesi geçiyor. MOSSAD bunu rahatlıkla kendi lehine kullanmıştır. Jeffrey Epstein’ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, MOSSAD ile önemli ilişkileri olduğu bilinen Maxwell’in kızı. Bu işin içinde Avrupalılar da var. Rusya’da, Çin’de, Türkiye’de, Orta Doğu’da vs bu denli bir rezalet yok. Elbet işin içine karışanlar vardır ancak bu denli değil. Amerikan siyasi, finansal, medya eliti diyebileceğimiz kanaat önderlerinin çoğu bu ağa takılmış. Bunların bazıları orada nüfuzlu insanlar bulunuyor diye dahil olmuş olabilir, bazıları cinsel sapkınlıklar için gitmiş olabilir. Ancak her ne olursa olsun burada dünya siyaseti açısından korkunç şeyler olduğu kesin. WikiLeaks dosyalarında olduğu gibi bu olay hakkında da tez yazılacaktır. WikiLeaks orijinal belgelerle sunulmuştu, teyit edilmişti. Bunun teyit edilmesine ise gerek yok. Yargılanan ve intihar eden birisinin yazışmaları bunlar.”