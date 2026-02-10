Ceyhun Bozkurt: Örgütü bu durumu ABD değil kahramanlarımız getirdi

Terörsüz Türkiye hedefine ilerlemeye çalışıyoruz. Yaklaşık 50 yıllık bir belayı def etmeye çalışıyoruz. Onunla bile garip garip söylemlerle bu işi akamete uğratmak isteyenler çıkıyor karşımıza. Sırf siyasi çıkar için, oy için, Cumhuriyet tarihinin en önemli projelerinden birine karşı çıkılıyor. İşte Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge hedefi çerçevesinde. Gidip YPG'nin propagandasını yapacak şekilde Suriye Devlet Başkanı'na HTŞ lideri demek başka bir şeydir. Şimdi burada bu iletişimi güçlendirmen lazım. O yüzden Terörsüz Türkiye hedefi gibi hedefler, Terörsüz Bölge gibi hedefler, son 50 yılımıza, 100 yılımıza bakalım sürekli çatışmaların beslendiği, Siyonistler tarafından çatışmaların beslendiği bir coğrafyadan bahsediyoruz. Şimdi bunların bertaraf edilmesinin zamanı geldi. Böyle bir fırsat var. Şimdi bu fırsatı kullanmayalım. Bence kullanalım. Adam diyor ki biz yapmadık. Amerika desteğini çekince PKK boşta kaldı. Adamın kendine inancı yok, güveni yok. Yani deyim yerindeyse ölmüş ağlayana yok. Ruhen ölmüş. Ruhen gitmiş. Biz yürüttük. Türkiye Cumhuriyeti Devleti o kahramanlarımız yürüttü o mücadeleyi. Kelle koltukta o coğrafyayı az çok biliyorum. Onlar zaten karış karış biliyorlar. O ayrı mesele. Kahramanlarımız karış karış biliyor. Ama o zor coğrafyada yıllarca o coğrafyanın avantajını kullanarak Türkiye'ye karşı terör üreten bir örgütü askeri olarak yendi. 2014'te çözüm süreci döneminde örgüte katılım. Bir yılda 5558 kişi. 15-16 kişi günde dağa gidiyor. Böylece örgüt etkisizleştirilen militanın yerini koyabiliyordu. Hatta o dönem operasyon yapılmadığı için örgüt ekstradan militan kazanıyordu. Normalde nedir? İşte geçmişte genelkurmay başkanlarından eski genelkurmay başkanlarından İlker Başbuğ da söyledi. Dedi ki dağa çıkışları engelleyemezseniz terörü bitiremezsiniz. Şimdi bakın 2014'te 5558 kişi dağa çıkarken 2022'de 58 kişi mi ne öyle bir şey 55 mi öyle bir şey. Günde 15-16 kişiden neredeyse yaklaşık 7-8 günde bir kişiye düşüyor. Bu ne demek? Örgüt öldürülen militanın yerine yenisini koyamamaya başladı. Artı örgüte müzahir kitle artık örgütün kazanacağına olan inancını kaybetti. Şimdi bu mücadele Amerikalılar yüzünden mi verildi? Amerikalılar sayesinde mi verildi? E be Allah'tan korkmazlar diyeceğim. Yani Türkiye'nin gücünü küçümseyenler bütün herkes için söylüyorum. Bu mücadele kahramanca verildi. Amerika'ya rağmen verildi, İsrail'e rağmen verildi, emperyalizme ve siyonizme rağmen verildi. Bu mücadeleyi küçümsüyecek miyiz? Örgütü bu duruma kim getirdi? Bizim kahramanlarımız getirdi.