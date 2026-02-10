Türkiye
SEYİR HALİ
Ali Çağatay, her sabah Türkiye ve dünya gündemiyle, radyo mikrofonunun başına geçiyor. Son dakika haberleri, gazete manşetleri, köşe yazıları, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
Ali Çağatay: 11 ay yat, 1 ay çalış
Ali Çağatay: 11 ay yat, 1 ay çalış
Ramazan ayı öncesinde marketlere yönelik denetimlerini artıran Ticaret Bakanlığı, 3–9 Şubat tarihleri arasında 8 bin 546 markette 1 milyon 729 bin ürünü... 10.02.2026, Sputnik Türkiye
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında Ticaret Bakanlığı’nın denetimleri hakkında konuştu.Ali Çağatay, Ramazan öncesi marketlere kesilen 24,7 milyon liralık cezaya ilişkin, denetimlerin yalnızca belirli dönemlerde yoğunlaştırılmasının vatandaş açısından “göstermelik” bir uygulama olarak algılandığını söyledi.Çağatay, konuya ilişkin şöyle konuştu:
Ramazan ayı öncesinde marketlere yönelik denetimlerini artıran Ticaret Bakanlığı, 3–9 Şubat tarihleri arasında 8 bin 546 markette 1 milyon 729 bin ürünü denetledi ve toplam 24,7 milyon lira idari para cezası uyguladı.
