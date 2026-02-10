https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/ali-cagatay-11-ay-yat-1-ay-calis--1103384953.html
Ali Çağatay: 11 ay yat, 1 ay çalış
Ali Çağatay: 11 ay yat, 1 ay çalış
Ramazan ayı öncesinde marketlere yönelik denetimlerini artıran Ticaret Bakanlığı, 3–9 Şubat tarihleri arasında 8 bin 546 markette 1 milyon 729 bin ürünü... 10.02.2026
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında Ticaret Bakanlığı’nın denetimleri hakkında konuştu.Ali Çağatay, Ramazan öncesi marketlere kesilen 24,7 milyon liralık cezaya ilişkin, denetimlerin yalnızca belirli dönemlerde yoğunlaştırılmasının vatandaş açısından “göstermelik” bir uygulama olarak algılandığını söyledi.Çağatay, konuya ilişkin şöyle konuştu:
Ramazan ayı öncesinde marketlere yönelik denetimlerini artıran Ticaret Bakanlığı, 3–9 Şubat tarihleri arasında 8 bin 546 markette 1 milyon 729 bin ürünü denetledi ve toplam 24,7 milyon lira idari para cezası uyguladı.
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında Ticaret Bakanlığı’nın denetimleri hakkında konuştu.
Ali Çağatay, Ramazan öncesi marketlere kesilen 24,7 milyon liralık cezaya ilişkin, denetimlerin yalnızca belirli dönemlerde yoğunlaştırılmasının vatandaş açısından “göstermelik” bir uygulama olarak algılandığını söyledi.
Çağatay, konuya ilişkin şöyle konuştu:
Ramazan öncesi bakanlık marketlere 24,7 milyon lira para cezası yazdı. Bu nedir biliyor musunuz? Dostlar alışverişte görsün. 11 ay yat, bir ay çalış.11 ayın sultanını karşılıyoruz. Peki 11 ay boyunca bu denetimleri neden yapmıyorsunuz? Ramazan’a giderken ‘hükümet çok çalışıyor, her yeri denetliyor’ görüntüsü veriliyor. Bütün marketlerde denetim varmış gibi gösteriliyor. Bu, vatandaş açısından ve hukuk açısından utanç verici bir durum.