Ali Çağatay: 11 ay yat, 1 ay çalış

Ramazan öncesi bakanlık marketlere 24,7 milyon lira para cezası yazdı. Bu nedir biliyor musunuz? Dostlar alışverişte görsün. 11 ay yat, bir ay çalış.11 ayın sultanını karşılıyoruz. Peki 11 ay boyunca bu denetimleri neden yapmıyorsunuz? Ramazan’a giderken ‘hükümet çok çalışıyor, her yeri denetliyor’ görüntüsü veriliyor. Bütün marketlerde denetim varmış gibi gösteriliyor. Bu, vatandaş açısından ve hukuk açısından utanç verici bir durum.