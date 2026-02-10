https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/1103389842.html
Nesli tehlike altındaki dikkuyruk ördekleri Kocaeli’de görüntülendi
Nesli tehlike altındaki dikkuyruk ördekleri Kocaeli'de görüntülendi
Nesli tehlike altında bulunan dikkuyruk ördekleri, Kocaeli'nde görüntülendi. Uzmanlar, 20. yüzyıl boyunca ördeklerin üreme alanlarının yaklaşık yarısının yok olduğunu belirtiyor.
2026-02-10T11:35+0300
2026-02-10T11:35+0300
2026-02-10T11:35+0300
kocaeli
ördek
nesli tükenmekte olan hayvanlar
kocaeli
Nesli tehlike altındaki dikkuyruk ördekleri Kocaeli’de görüntülendi
Nesli tehlike altında bulunan dikkuyruk ördekleri, Kocaeli'nde görüntülendi. Uzmanlar, 20. yüzyıl boyunca ördeklerin üreme alanlarının yaklaşık yarısının yok olduğunu belirtiyor.
Küresel ölçekte nesli tehlike altında bulunan ve Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmekte olan türler arasında gösterilen dikkuyruk ördekleri, Kocaeli’de görüntülendi.
İlginç görünümleriyle dikkat çeken ve dalıcı ördekler grubunda yer alan dikkuyrukların dünya genelindeki sayısının 10 binin altına düştüğü belirtiliyor.
İklim değişikliği ve sulak alan kayıpları nedeniyle yaşam alanları daralan türün, dünya üzerindeki üreme alanlarının yaklaşık yarısının 20. yüzyıl boyunca yok olduğu ifade ediliyor.
Türkiye'de Göller Yöresi'ndeki sazlıklarla çevrili göllerde ve Göksu Deltası'nda yaşayan dikkuyruklar, en yoğun Burdur'da bulunur.
Koruma altına alınmış bu türün avlanması yasaktır.
