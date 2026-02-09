https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/yeni-model-fintek-araclari-1103373538.html
Çalışanların refahını öne çıkaran uygulama
Çalışanların refahını öne çıkaran uygulama
Gazeteci Serhat Ayan'ın Radyo Sputnik'te hazırlayıp sunduğu Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konuğu Yapay Zeka ve Teknoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi... 09.02.2026
Yapay Zeka ve Teknoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Fingate.io Ceo’su Ergi Şener, Serhat Ayan’la Yeni Şeyler Rehberi programına konuk oldu.Ergi Şener, yeni model fintek araçları kapsamında çalışanların refahını öne çıkaracak bir uygulamayı anlattı. Gazeteci Serhat Ayan'ın sorularını yanıtlayan Şener, şöyle aktardı:
Serhat Ayan
Serhat Ayan
Serhat Ayan
Çalışanların refahını öne çıkaran uygulama
17:08 09.02.2026 (güncellendi: 17:12 09.02.2026)
Gazeteci Serhat Ayan’ın Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konuğu Yapay Zeka ve Teknoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ergi Şener oldu.
Yapay Zeka ve Teknoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Fingate.io Ceo’su Ergi Şener, Serhat Ayan’la Yeni Şeyler Rehberi programına konuk oldu.
Ergi Şener, yeni model fintek araçları kapsamında çalışanların refahını öne çıkaracak bir uygulamayı anlattı. Gazeteci Serhat Ayan'ın sorularını yanıtlayan Şener, şöyle aktardı:
“Bugün onu aşkın banka veya finansal kurumla hem işverenlere hem de bireylere destek olmaya gayret gösteriyoruz. Son dönemde kolay avans ismiyle bir ilki gerçekleştirdik. Çalışanlar için hak edilmiş maaşa erken erişim imkanı sağlıyoruz. Farklı bankaların sağladığı kredi gibi çözümleri tek bir entegrasyonla müşteriye sunuyoruz. İş hayatında avans oturmuş bir düzen ama herhangi bir prosedürü yok. Maaş günü konu olunca hala 30 gün geriden gelen bir süreçten bahsediyoruz. Şunu da sormak gerekiyor, insanlar neden kazandıkları para için ay sonunu beklemek zorunda kalıyorlar? Hayat beklemiyor, bir sağlık gideri veya ihtiyaç ortaya çıkabiliyor. Ay sonu gelmeden de hepimizde bir nakit sıkışıklığı oluşuyor. Böyle olunca finansal stres ortaya çıkıyor. Biz hak edilmiş maaşın istenildiği zaman esnek bir şekilde 7/24 kullanılabileceği bir uygulama hayata geçirdik. Çalışanlar uygulamayı yükledikten sonra günlük olarak ne kadar hak edişleri var onu gösteriyoruz. Son dönemde çalışan refahı kavramı çok fazla öne çıkmaya başladı. Kişiye aynı zamanda kontrollü bir bütçe yönetimi sağlıyoruz.”