TBMM'deki taciz skandalı: "Tüm sanıklar serbest bırakıldı"

Sizin de ifade ettiğiniz gibi girişte aslında Türkiye'de çok önemli gündemler ne yazık ki büyük oranda siyasi gündemlerin gölgesinde kalıyor. Suni gündemler gerçek gündemlerin önüne geçiyor. Bugün de böyle oldu aslında. Meclis’teki istismarın davası görülürken Türkiye'ye bambaşka konuları konuşmak zorunda kaldı. Bugün ikinci duruşmasıydı Meclis’teki istismar davasının. Saat 10.50'de başladı. Dört tutuklu bir tutuksuz sanık vardı davada. Bugün mahkeme heyeti sonunda söyleyeceğimizi başta ifade edelim. Sanıkların tamamının yani dört tutuklu sanığının tahliyesine karar verdi ve 15 Mayıs'ta üçüncü duruşmanın tarihini attı. Dolayısıyla Meclis’teki tahliye standalında yargılanan dört sanık tutuksuz bir şekilde yargılamalarına devam etti. Bir gerekçesi söylendi mi? Kaçma şüphesi olmadığını ifade etti mahkeme hakimi sanıkların. Ve içeride bulunduğu süreler, tutuklu bulundukları süreleri de göz önüne alarak böyle bir karar aldığını ifade etti. Aynı zamanda delir karartma ihtimalleri de olmadığından söz etti mahkeme başkanı. Özetle hem kaçma şüpheleri yok hem içeride yeteri kadar tutuldular hem de delir karartma ihtimalleri yok diyerek böyle bir karar alındı bugün. Durmuş Uğurlu sanık stajyer öğrenciyle mesajları var. Okuyabildiğim kadarını yerinde söyleyebildiğimiz kadarını söyleyecek olursak, bu küçük stajyer öğrenciye sen benim küçük sevgilimsin mesajı atan sanıktan söz ediyoruz. Aynı zamanda ben buluşmaya çağırdığımda hayır demeyeceksin geleceksin mesajını atan ki Durmuş Uğurlu. Durmuş Uğurlu'nun avukatı yaptığı savunmasında mesajlarda karşılıklı rıza olduğunu ifade etti. Yani öğrencinin 18 yaşındaki stajyer öğrencinin de bu mesajlara karşılık verdiğini ifade etti. Kızın babası da duruşmadaydı bu sözlere elbette itiraz etti. Aynı zamanda çocuk hakları izleme merkezi adına davaya müdahil olan avukatlar da yoğun tepki gösterdi bu çıkışa. Mahkemenin kararında bu savunmanın etkisi olmuş mudur bilmiyoruz. Ancak evet bugün böyle bir savunma yapıldı. Şunu da ekleyelim Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye kararına itiraz etti. O itirazın da yarın karara bağlanmasını bekliyoruz. Yani tahliye edilen tanıkların tekrar tutuklanma ihtimali olduğunun da altını çizelim.